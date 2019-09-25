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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2872) Румунія (233) інвестори (39) Йоганніс (10)

 "Запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Йоганнісом. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до США зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас, - Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Йоганнісом 01

"Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на вищому рівні і домовилися в цьому контексті про обмін візитами найближчим часом. Окрему увагу було приділено співробітництву в енергетичній і торгово-економічній сферах, а також бізнес-відносин", - йдеться в повідомленні.

"Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - зазначив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150438
 
 
 Топ коментарі
 
В страну захваченную бандой Коломойского ? "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 7031 Извините , дурних нема
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О подробностях можете узнать у Арселор и Филип Моррис.
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Надо быть совсем без башни, чтобы идти со своими деньгами в страну, где могут запросто отжать твой бизнес.
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Есть вообще убойная фотка. Там Пэтя, я так понимаю, после посещения уборной, случайно заправил полу пиджака в штаны и в таком виде сфоткался со спикером Кнессета и его женой.
"Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 6024
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Ничего вы не понимаете, это презентабельный и модный отец нации, за которого не стыдно
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Потрорх был вечно какой-то обоссаный, в мятом и грязном костюме, в дырявых вонючих носках, почти всегда бухой с синим носом...мрак.
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Можно задать вам вопрос , - вас при родах , головой на бетонный пол не роняли ??
.
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Особое внимание на брюки.
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И так далее

Если Германия для тебя запоребрик, то из какого ж Воронежа ты ватан строчишь?
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Ну ты ж не в Украине. Ты по факту переживаеш за Украину из Германии, так?? У какая...что сидя в Германии оно как то повеселей переживать за Украину ога..."Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 4570 "Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 44

Так когда назад в Украину?? Ватанка
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Я помогаю из Германии достаточно материально и вообще, чтобы у меня была чистая совесть
А ты не помогаешь даже будучи в Украине

Вот и все разница, кацап, между украинцами и примазавшимися
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Еще и какой презентабельный, просто икона стиля! Особенно в дырявых носках, да и во время визита в Израиль отличился))
"Приглашаем ваших инвесторов приходить к нам", - Зеленский провел встречу с президентом Румынии Йоханнисом - Цензор.НЕТ 6331
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Чего только стоит один пиджак...заправленный в трусы.
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Колись, десь в Азії, один потужний сивочолий псевдореформатор заманював в Україну інвесторів зиском від найдешевшої в Європі вартості робочої сили..
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Клоун, ты пытаешься развести румынов "на инвестиции" после того, что ты еще пару лет назад молол со сцены в Юрмале, вытирая свои грязные копыта об Украину, тебе ж никто теперь денег не даст, вспомни свои слова : "у нас абсолютно новый уровень экономики, этот уровень называется попрошайничество...схема обалденная, проверена цыганами...вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем, гарантия 100%...между нами, если честно, Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, то есть готова принять в любом количестве с любой стороны..." Только безнадежные идиоты могли выбрать президентом человека, который ТАК отзывался о своей стране ...
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Потери бизнеса от введения «е-чеков» и «кэшбеков» оценили в 22 млрд грн
Славимо його
Потім не питайте чого ціни ростуть.
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Хіба у президентів просять інвестиції? Президенти не займаються інвестиціями. Ото дурко. Вова, якщо зустрінеш президента - кажи - Україна бідна країна, дайте нам допомогу на будівництво дитбудинків. Чи воює з Росією, захищає вас від ворога - дайте на берці армії. На дітей. Витрачає марно час, а СМІ дурнички повторює услід за ним.
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Румыны - очень доброжелательные православные люди, у которых любое село в цветах и в садах, в каждом селе краисвый ухоженный храм.

А ты, Титов, тупое кацапско-российское быдло и пещерный хам.
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Сразу видно, что ты даже близко не бывал в современной Румынии. Для справки ВВП Румынии на человека выше чем в РФ и тем более чем в Украине. 61 место у Румынии и 131 место Украина по ВВП на душу населения.
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реклама привлекательности для инвесторов ,была продимонстрирована против индуса криворожского стаалелитейного...
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