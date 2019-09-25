 "Запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Йоганнісом. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на вищому рівні і домовилися в цьому контексті про обмін візитами найближчим часом. Окрему увагу було приділено співробітництву в енергетичній і торгово-економічній сферах, а також бізнес-відносин", - йдеться в повідомленні.
"Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - зазначив Зеленський.
.
Если Германия для тебя запоребрик, то из какого ж Воронежа ты ватан строчишь?
Так когда назад в Украину?? Ватанка
А ты не помогаешь даже будучи в Украине
Вот и все разница, кацап, между украинцами и примазавшимися
Славимо його
Потім не питайте чого ціни ростуть.
А ты, Титов, тупое кацапско-российское быдло и пещерный хам.