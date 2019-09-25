 "Запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - Зеленський провів зустріч із президентом Румунії Йоганнісом. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Лідери двох країн погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на вищому рівні і домовилися в цьому контексті про обмін візитами найближчим часом. Окрему увагу було приділено співробітництву в енергетичній і торгово-економічній сферах, а також бізнес-відносин", - йдеться в повідомленні.

"Ми почали робити багато реформ і запрошуємо ваших інвесторів приходити до нас", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія British American Tobacco переносить центральний офіс у Східній Європі з України в Румунію