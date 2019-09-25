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 Політика України
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Все про:Безсмертний (122) вибори (4518) США (5449)

 У битві Трампа-Байдена може програти Україна, - Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний прокоментував ситуацію, в якій опинилася Україна в зв'язку зі скандалом між президентом США Трампом і кандидатом у президенти Джо Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Безсмертний зазначив: "Сьогодні всі обговорюють події в конгресі США, який розпочав процедуру імпічменту Президента Дональда Трампа. Зрозуміло, що це президентські вибори.

Мене ж турбує інше: у битві Трампа-Байдена може програти Україна. Впевнений, що під час цього протистояння буде наговорено чимало про корупцію в Україні, розкрито чимало схем.

Що тут погано скажете ви? Жертвою інформаційної війни стануть не Трамп і не Байден, а ЕКОНОМІКА та ІМІДЖ України.

Що зараз НЕ МОЖНА РОБИТИ?

- рефлексувати на будь-які повідомлення на цю тему;

- ставати на бік одного з учасників поєдинку;

- просити США відновити зупинене Президентом Трампом фінансування.

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ?

-по всіх фактах корупції потрібно організувати ретельне розслідування;

-негайно призначити посла України в США".

Читайте також: "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150431
 
   
 Топ коментарі
 
зебилы все равно не кого не слышат
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😁 Ромасик, может, тебе своей карьерой для начала озаботиться?
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Украина уже давно проиграла , как запустила на свое тело паразитов - олигархов .
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