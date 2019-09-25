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Все про:Зеленський (2872) Трамп (2020)

 "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським

Президент США Дональд Трамп назвав скандал, викликаний його телефонною розмовою з президентом України Володимиром Зеленським, найбільшим полюванням на відьом в історії США.

Про це Трамп заявив журналістам у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найбільше полювання на відьом в американській історії", - сказав він.

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Трамп додав, що "взагалі ніяк не тиснув" на Зеленського в тому, що стосується розслідування справи сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Білий дім у середу, 25 вересня опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150430
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбобик втянул Украину в скандал..в любом исходе Украина потеряет. ЗЕдипломат от бога..лутше бы продолжал по роялю болтом стучать, а не лез в президенты.
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свидетель со свидетельницей неправильно стоят "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 3435

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 7247
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Зеб, выйди из здания и прочитай - что на вывеске твоего учреждения написано.
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Стэцьок, усохни😀😀😀
Денег нет, но ты держись, тумблер
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Тут надо признать Трамп красиво развёл демократов со своим отказом вначале показать стенограммы
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Ну всем понятно, что стенограммы эти были чательно отредактированы, чтоб небыло не за что демократам зацепиться. Дали трампу, он прочитал, и сказал - ну, это же совсем друге дело, теперь можно показать. Уверен на все 100% -что именно так и было. А Зе понятное дело ничего отрецать не станет, ибо портить отношения с этой администрацией США -не в интересах Украины.
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это невозможно сделать, зная ихнюю систему контроля.
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трамп уже давно изменил всю эту систему, теперь почти везьде сидят его люди, контроль только на бумажке работает
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не думаю, що це можливо. Взаємний контроль між владою та опозицією (республіканцями та демократами - зараз) настільки всеосяжний, що така дія, як фальшування стенограми була б помічена та рознесена журналістами.
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Фигассе , - развёл "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським - Цензор.НЕТ 8375 ..!! Так развёл , что запустилась процедура импичмента . .
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сдулась вся процедура импичмента, пока ты бухал с порохоботами.
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Хватит бухать ,, и тебе перестанет ввижаться что я бухал с порохоботами . "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським - Цензор.НЕТ 2130 .
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Трамп там нічого не сказав. Зеленський його випередив - пообіцяв вирішити справу.
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"Трамп пообещал обнародовать развернутую стенограмму"

А после развернутой, Netflix снимет десятисерийный сериал " Как Трамп Зеленскому звонил" "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 8435
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ЗЕбобик втянул Украину в скандал..в любом исходе Украина потеряет. ЗЕдипломат от бога..лутше бы продолжал по роялю болтом стучать, а не лез в президенты.
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рыжий барбос жалобно заскулил, чует псина, что хвост могут прищемить "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 6027
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К тому же представляю как там кацапня и ***** радостно ручки потриют - Украина в центре скандала в США. Найс кловун постарался...всё больше убеждаюсь шо он работает на кремль. Ещё в начале 2014 он неделями сидел в Москвабаде? Спрашиваеца - какого ты там делал неделями? А зная как гебня всегда любила вербовать известных медийных людей то ответ очевиден...
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свидетель со свидетельницей неправильно стоят "Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 3435

"Самая большая охота на ведьм в американской истории", - Трамп о скандале с телефонным разговором с Зеленским - Цензор.НЕТ 7247
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йа уже писал - это заступ. попытка не защитана.
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Да, двусмысленно звучит фраза "Зе лысого целовал"...
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а на його місці мав бути я..
сумно мріяв Петро,збираючи чемодани в Іспанію.. "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським - Цензор.НЕТ 9603
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а шо,ростов уже не конает? "Найбільше полювання на відьом в американській історії", - Трамп про скандал із телефонною розмовою із Зеленським - Цензор.НЕТ 976таки в гишпанию?в ростов зелебеня собирать будет.
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тогда тот, кто сегодня первым додумается выпустить в свет такую старинную книжку как "молот ведьм", сможет нехило подняться ) будет идти как горячие пирожки, с пылу, с жару костра инквизиции ))
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ахренеть!!! я последний раз был в Украине в книжном магазине в начале 90х. а погуглить, в голову не пришло ))
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Я бы сказал, что это охота на двух мошенников, а не на ведьм.
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не знаю импичнут ли нашего рыжего клована,
но шмаркля по любому попалa в нехороший замес...
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"Охота на ВЕДЬМ"???
Мне интересно, кто в паре Зеленский-Трамп - ведьма?
Скорее, это охота на зеленых трамп-ам-пам по клавишам рояля ... .
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Порошенко не пустив когось а ВИПУСТИВ.
ВЛАДУ.

точніше просрав.
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А что, должен был держаться, устанавливать диктатуру? Вы выбрали шмарклю, "армия, мова, вира" вас не устроила - кушайте, не обляпайтесь.
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