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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2872) посол (554) Трамп (2020) Йованович (171)

 "Колишній посол США, жінка, була катастрофою", - Трамп Зеленському про експосла США в Україні Йованович

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 25 липня схвалив рішення американського лідера змінити посла в Україні Марі Йованович.

Про це свідчить опублікована Білим домом стенограма розмови від 25 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Добре, що ви були першим, хто сказав мені, що вона (Йованович - Ред.) поганий посол, оскільки я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, і вона захоплювалася попереднім президентом. Вона б не прийняла мене як нового президента достатньою мірою", - сказав Зеленський у розмові з Трампом.

У свою чергу президент США, кажучи про ситуацію з послом, сказав українському колезі: "Колишній посол США, жінка, була катастрофою (в оригіналі "bad news") і люди, з якими вона мала справу в Україні, теж були поганими (в оригіналі "bad news"), тому я хочу повідомити Вам про це".

Також читайте: Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом

Український президент також повідомив американському колезі про своє рішення відкликати посла України в США Валерія Чалого.

"Я щойно відкликав нашого посла зі США, і він буде замінений дуже компетентним і досвідченим послом, який старанно працюватиме, щоб підтвердити, що наші народи стають ближчими", - сказав Зеленський Трампу.

Нагадуємо, 18 травня 2019 року американське посольство в Києві повідомило, що посол США в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну роботу в Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150429
 
 
 Топ коментарі
 
жабу варят медленно. чтобы даже до зебобиков дошло
почитал я перевод. ну что сказать - попытка стать лидером мирового уровня провалилась. обосрать в одном телефонном разговоре меркель, ес, Украину. заявить что "мой проркурор" и "мой парламент". Назвать бывшего посла "плохой потому что она хвалила предыдущего а ко мне относилась плохо"....

круче было бы если бы насрал в ООН на столе (хотя еще не вечер)
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ПреЗЕрватив пожаловался Тампону на бывшего посла
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Он НЕ должен был ее характеризовать никак.
Он грубо поддержал Трампа в "поливании" его внутренних противников.
Это вылезет боком новоявленному Зе-"дипломату" и Украине.
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ПреЗЕрватив пожаловался Тампону на бывшего посла
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ага.. тіпа всі проблеми через баб )) Два клоуни!
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Ох і поц зелепупський.
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Чем больше Зе наломает дров тем лучше. Быстрее все это закончится.
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ТОЛЬКО ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ? КАПИТУЛЯЦИЕЙ НА МИЛОСТЬ НАШЕГО ЛЮТОГО ВРАГА ОККУПАНТА И ПОТЕРЕЙ СУВЕРЕНИТЕТА НАШЕЙ ДЕРЖАВОЙ .... И ТОГДА ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ КРОВЬЮ ТЫСЯЧ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ НАДО БУДЕТ ИСПРВЛЯТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЫ ПРОКЛЯТІХ ПРОДАЖНЫХ ЗЕ БИЛОВ КАПИТУЛЯНТОВ
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жабу варят медленно. чтобы даже до зебобиков дошло
почитал я перевод. ну что сказать - попытка стать лидером мирового уровня провалилась. обосрать в одном телефонном разговоре меркель, ес, Украину. заявить что "мой проркурор" и "мой парламент". Назвать бывшего посла "плохой потому что она хвалила предыдущего а ко мне относилась плохо"....

круче было бы если бы насрал в ООН на столе (хотя еще не вечер)
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Кукушка хвалит петуха / За то, что хвалит он кукушку
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Зе робить дурницю за дурницею. Одну поступку за іншою. Ніби він не президент країни, яка відбивається від дурнуватого фюрера кацапів в російсько - українській війні, а грає президента в Кварталі 95.
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Нормально отвечал Зеленский. Или он должен бьіл отчитать президента США за смену посла США ?
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Он НЕ должен был ее характеризовать никак.
Он грубо поддержал Трампа в "поливании" его внутренних противников.
Это вылезет боком новоявленному Зе-"дипломату" и Украине.
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Давать характиристику послу США от демократов накануне выборов в США - это тупизна деревенская. Это не его дело и не его схватка. Есть куча обтекаемых фраз для светского разговора ни о чем. А теперь представляем, что в 2020 Байден становится президентом США от демократов.
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А теперь представляем, что президентом будет Трамп, что гораздо более вероятно.
Хотя с первой Вашей фразой согласен.
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Это Йованович нормально создала тут касту неприкосновенных и списки раздавала, а кому и гранты за верную работу) наше НАБУ даже по сему поводу дело Бурисмы Злочевского сливало.
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"Хорошо, что вы были первым, кто сказал мне, что она (Йованович - Ред.) плохой посол, поскольку я соглашаюсь с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, и она восхищалась предыдущим президентом. Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", - сказал Зеленский в разговоре с Трампом.

В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: "Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале "bad news") и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале "bad news"), поэтому я хочу дать Вам знать об этом". Источник: https://censor.net.ua/n3150429

Нафига себе Трамп про Петю и подельников высказался прямым текстом
Bad news 😁
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а мародерская порохосвинина ей восторгалась и виляла перед ней своей жирной дупой "Бывший посол США, женщина, была катастрофой", - Трамп Зеленскому о экс-после США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 2865
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Це тобі твоя мама рибка Гуппі, таке розказала?
Маша Іоанновна, була вєрним путінскім борцом з Порошенком.
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не твое собачье дело глист рошеновский, кто, когда и что мне рассказывает "Бывший посол США, женщина, была катастрофой", - Трамп Зеленскому о экс-после США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 9266
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ну, ти всьо поняла, гнида кремлівська...

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Та да.
Маша Івановна, любітєльніца русского йізика, Пушкіна, і дєвочєк з ФСБ, добре таки підісрала ...
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Это предвыборная риторика популиста.Трамп -некомпетентен и военным США очень трудно с ним работать.Охлократ. и деспот.Что Буш младший,что Трамп.
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буш был боевиком, то есть солдиком, а Трамп вроде нет
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ну, знаете, там каждый кулик своё болото хвалит, так ото и демократы тоже в 2016 году воспользовались услугами Лещенко и НАБУ в попытке завалить Манафорта, тогда они хорошо по нему проехались при помощи наших борцов.
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Какой-то невообразимый гендерный расизм .
Дай бог всем премьерам мужикам в Британии до одной Маргаритки .
И всем канцлерам до Анжелки .
И всем яйценюхам с гройсманами да пахлами до Юльки !
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Голда весьма протеворечивая фигура и если её можно сравнивать , то только с современными левыми .
Им , разумеется , до неё как до неба срачки ...
Потому что , эти засранцы и пораженцы едвали бы решились дать приказ на физическое уничтожение терротистов в любой стране .
Слава Богу , что она не дожила до того дня , когда в 1982 году её однопартийцы бегали с плакатами "долой войну и Шарона" , когда Шарон куячил из танков по штабквартире Арафака в Бейруте и христианские кварталы ему апллодировали - потому что именно арафатовцы затеяли гражданскую войну в Ливане .
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Вовик явно квакнул то чего нельзя было делать, а как Байден выиграет у Донни? Усё? Приплыли?
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вобщем мир был гамно. и только дух такого скульптора-самоучки как петрык, носился над днепровскими заводями. и тут трамп отделил посла женчину от посла мушчинки, дерьмо превратилось в мрамор и начало приобретать очертания совсем другой скульптуры под учительством американского микельанджело )) грядёт новая картина мира.
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Байден зашкварился капитально. И именно женщина-катастрофа помогла надавить на Сытника и прикрыть дело по Злочевскому
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Не. Это Зеленский зашкварился. Причем зашкварился по полной программе. Это же на до было додуматься, чтобы пообещать Трампу (на котором поставили клеймо импичмента) сфабриковать липовое дело против сына будущего президента США Байдена.
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Почему сфабриковать, и почему липовое ? Забыл, как тот самый Байден звонил Рошенке и требовал уволить Шокина за 1 день ? И ведь уволил. Почему, сам догадаешься ?
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Чудеса. Даже в международном скандале, который устроил Зе-наполеон, зебобики пытаются виноватым выставить Порошенко.
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Йованович лично лоббировала покупку локомотивов General Electric. Можно только догадываться сколько миллионов ей отстегнули со сделки на 3,5 миллиарда долларов.
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Зеленский играет также, как Порошенко в свое время. Порошенко проиграл, поставив на Клинтон. Посмотрим, угадает ли Зеленский с Трампом. Вполне возможно, и даже очень вероятно, учитывая украинский прокол Байдена. И тогда...победителей не судят?
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Йованович, на мою думку була повністю на боці Зе, але тут головне, що вона демократ, а значить конкурент політичної сили на майбутніх виборах в Сполучених Штатах і тому Трамп її змістив. Добре, якщо вибори виграє Трамп, а якщо ні. При любому розкладі програє Україна, але Зе це пох.
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Самое печальное, что Йованович слишком много позволяла антикоррупционерам. Сытник даже на оборонке зарабатывал при ней
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А чи то її зобов'язання були стежити за тим, хто на кому заробляє?
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представляю, что Зеленский говорит другим "лидерам" когда некому потребовать стенограмму.
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''заменим очень компетентным и опытным послом'' Тобто, Чалий був не дуже компетентним і не дуже досвідченим?
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"Она бы не приняла меня как нового президента в достаточной мере", - Источник: https://censor.net.ua/n3150429

А якою в понятті Зеленського повинна бути "достаточная мера"?
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Йованович связалась с нашими так называемыми борцами с коррупцией, те гранты пилили, в выборы США вмешались, вот и ответственность должны нести по полной программе
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