 "Колишній посол США, жінка, була катастрофою", - Трамп Зеленському про експосла США в Україні Йованович

Про це свідчить опублікована Білим домом стенограма розмови від 25 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Добре, що ви були першим, хто сказав мені, що вона (Йованович - Ред.) поганий посол, оскільки я погоджуюся з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, і вона захоплювалася попереднім президентом. Вона б не прийняла мене як нового президента достатньою мірою", - сказав Зеленський у розмові з Трампом.
У свою чергу президент США, кажучи про ситуацію з послом, сказав українському колезі: "Колишній посол США, жінка, була катастрофою (в оригіналі "bad news") і люди, з якими вона мала справу в Україні, теж були поганими (в оригіналі "bad news"), тому я хочу повідомити Вам про це".
Український президент також повідомив американському колезі про своє рішення відкликати посла України в США Валерія Чалого.
"Я щойно відкликав нашого посла зі США, і він буде замінений дуже компетентним і досвідченим послом, який старанно працюватиме, щоб підтвердити, що наші народи стають ближчими", - сказав Зеленський Трампу.
Нагадуємо, 18 травня 2019 року американське посольство в Києві повідомило, що посол США в Україні Марі Йованович завершує дипломатичну роботу в Києві.
появился, умом повредился.
че вопишь то?
почитал я перевод. ну что сказать - попытка стать лидером мирового уровня провалилась. обосрать в одном телефонном разговоре меркель, ес, Украину. заявить что "мой проркурор" и "мой парламент". Назвать бывшего посла "плохой потому что она хвалила предыдущего а ко мне относилась плохо"....
круче было бы если бы насрал в ООН на столе (хотя еще не вечер)
Он грубо поддержал Трампа в "поливании" его внутренних противников.
Это вылезет боком новоявленному Зе-"дипломату" и Украине.
Хотя с первой Вашей фразой согласен.
В свою очередь президент США, говоря о ситуации с послом, сказал украинскому коллеге: "Бывший посол США, женщина, была катастрофой (в оригинале "bad news") и люди, с которыми она имела дело в Украине, тоже были плохими (в оригинале "bad news"), поэтому я хочу дать Вам знать об этом". Источник: https://censor.net.ua/n3150429
Нафига себе Трамп про Петю и подельников высказался прямым текстом
Bad news 😁
Маша Іоанновна, була вєрним путінскім борцом з Порошенком.
Маша Івановна, любітєльніца русского йізика, Пушкіна, і дєвочєк з ФСБ, добре таки підісрала ...
Дай бог всем премьерам мужикам в Британии до одной Маргаритки .
И всем канцлерам до Анжелки .
И всем яйценюхам с гройсманами да пахлами до Юльки !
Им , разумеется , до неё как до неба срачки ...
Потому что , эти засранцы и пораженцы едвали бы решились дать приказ на физическое уничтожение терротистов в любой стране .
Слава Богу , что она не дожила до того дня , когда в 1982 году её однопартийцы бегали с плакатами "долой войну и Шарона" , когда Шарон куячил из танков по штабквартире Арафака в Бейруте и христианские кварталы ему апллодировали - потому что именно арафатовцы затеяли гражданскую войну в Ливане .
А якою в понятті Зеленського повинна бути "достаточная мера"?