 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Солберг

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития", - подытожили в пресс-службе.

"Сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу. Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи", - сказано в повідомленні.

"Ми реформуємо наші правоохоронні органи, матимемо приватизацію, проведемо реформи, які допоможуть подолати корупцію", – запевнив Володимир Зеленський.

Він додав, що компанії з Норвегії могли б видобувати газ на території України.

"Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це – геополітичне питання", – підкреслив Зеленський .

"Наприкінці зустрічі Солберг подарувала Главі держави футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку", - підсумували в прес-службі.

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