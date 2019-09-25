 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Солберг

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития", - подытожили в пресс-службе.
"Сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу. Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи", - сказано в повідомленні.
"Ми реформуємо наші правоохоронні органи, матимемо приватизацію, проведемо реформи, які допоможуть подолати корупцію", – запевнив Володимир Зеленський.
Він додав, що компанії з Норвегії могли б видобувати газ на території України.
"Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це – геополітичне питання", – підкреслив Зеленський .
"Наприкінці зустрічі Солберг подарувала Главі держави футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку", - підсумували в прес-службі.
25 Вересня 2019 17:35
Президент Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, коли захищав свою країну від російської агресії.
Нижче - ключові тези його виступу, опубліковані на сайті президента.
"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої "бути почутим" стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів світу... Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити... 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя".
"Людину, про яку я вам зараз розповів, звали Василь Сліпак. Це українець, соліст Паризької національної опери, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії".
"П'ять років триває війна на Донбасі. п'ять років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша, саме наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність".
"...ми потребуємо світової підтримки. Я розумію: всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше, ніж власні. Але в ********* світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. І ніхто з вас не зможе почувати себе у безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі".
"Не можна мислити про глобальне й заплющувати очі на деталі чи, як комусь здається, навіть дрібниці. Бо саме так закладався фундамент для двох світових війн".
"Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом... Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, що на той час був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих".
"Згадаймо, з якою метою у 1945 році було створено ООН? Це підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки. Але що робити, коли у небезпеці сама основа міжнародної безпеки?"
"Упродовж усього часу свого існування людство постійно знаходило нові способи для подолання відстані, передачі інформації, лікування хвороб. І тільки одне залишається незмінним: суперечності між народами та державами досі вирішуються не словами, а ракетами. Not by word. But by war".
"Дехто зараз каже: "Третьої світової війни не буде. Буде остання". Сподіваюся, ця фраза - усвідомлення загрози для планети, а не анонс".
Вообще класс 👍🏻
Наконец-то
Щось в стилі ґамериканської Громадянської війни...