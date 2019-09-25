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Все про:Зеленський (2872) Норвегія (111) Солберг (3)

 Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Солберг

Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Норвегії Ерною Солберг відбулась на полях Генеральної Асамблеї ООН

Про це повідомляє пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"В конце встречи Солберг подарила Главе государства футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития", - подытожили в пресс-службе.

"Сторони домовилися працювати над залученням норвезьких інвесторів до інфраструктурних і гуманітарних проектів з відновлення Донбасу. Солберг зазначила, що норвезький бізнес виявляє значний інтерес до України на тлі повідомлень про підвищення прозорості роботи та антикорупційні ініціативи", - сказано в повідомленні.

"Ми реформуємо наші правоохоронні органи, матимемо приватизацію, проведемо реформи, які допоможуть подолати корупцію", – запевнив Володимир Зеленський.

Він додав, що компанії з Норвегії могли б видобувати газ на території України.

"Ми були б раді запросити вас до видобутку газу. У нас є родовища, але потрібних технологій бракує. Це не просто бізнес-інтерес, це – геополітичне питання", – підкреслив Зеленський .

"Наприкінці зустрічі Солберг подарувала Главі держави футбольний м’яч, на якому зображені Цілі сталого розвитку", - підсумували в прес-службі.

Читайте також: Україна рухається вперед. Сподіваюся, так буде і надалі, незважаючи на виборчий рік, - прем'єр Норвегії Солберг. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150426
 
   
 Топ коментарі
 
По зраде это может сравниться разве, что со встречей с Трампом. Уси на Майдан
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Куля, що вбила Сліпака: про що Зеленський говорив з трибуни Генасамблеї - головні тези
Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Солберг - Цензор.НЕТ 532225 Вересня 2019 Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Солберг - Цензор.НЕТ 532217:35

Президент Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, коли захищав свою країну від російської агресії.
Нижче - ключові тези його виступу, опубліковані на сайті президента.
"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої "бути почутим" стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів світу... Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити... 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя".
"Людину, про яку я вам зараз розповів, звали Василь Сліпак. Це українець, соліст Паризької національної опери, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії".
"П'ять років триває війна на Донбасі. п'ять років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша, саме наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність".
"...ми потребуємо світової підтримки. Я розумію: всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше, ніж власні. Але в сучасному світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. І ніхто з вас не зможе почувати себе у безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі".
"Не можна мислити про глобальне й заплющувати очі на деталі чи, як комусь здається, навіть дрібниці. Бо саме так закладався фундамент для двох світових війн".
"Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом... Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, що на той час був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих".
"Згадаймо, з якою метою у 1945 році було створено ООН? Це підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки. Але що робити, коли у небезпеці сама основа міжнародної безпеки?"
"Упродовж усього часу свого існування людство постійно знаходило нові способи для подолання відстані, передачі інформації, лікування хвороб. І тільки одне залишається незмінним: суперечності між народами та державами досі вирішуються не словами, а ракетами. Not by word. But by war".
"Дехто зараз каже: "Третьої світової війни не буде. Буде остання". Сподіваюся, ця фраза - усвідомлення загрози для планети, а не анонс".
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О! Первый заробитчанин из Норвегии уже устроился работать стецьгавом
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По зраде это может сравниться разве, что со встречей с Трампом. Уси на Майдан
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Куля, що вбила Сліпака: про що Зеленський говорив з трибуни Генасамблеї - головні тези
Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Солберг - Цензор.НЕТ 532225 Вересня 2019 Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Солберг - Цензор.НЕТ 532217:35

Президент Володимир Зеленський з трибуни Генасамблеї ООН розповів історію українського оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, коли захищав свою країну від російської агресії.
Нижче - ключові тези його виступу, опубліковані на сайті президента.
"Я розповім вам одну історію. Історію людини, для якої "бути почутим" стало сенсом життя. Адже цей чоловік мав божественний голос. Його називали одним з найкращих баритонів і контратенорів світу... Кожен з вас міг би особисто почути його неймовірний спів. Але, на жаль, є річ, яка не дозволить вам цього зробити... 12,7 міліметра, які не просто зупинили його кар'єру. Вони зупинили його життя. Ось це коштує 10 доларів. І, на жаль, сьогодні на нашій планеті це - вартість людського життя".
"Людину, про яку я вам зараз розповів, звали Василь Сліпак. Це українець, соліст Паризької національної опери, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російської агресії".
"П'ять років триває війна на Донбасі. п'ять років, як Росія анексувала в України півострів Крим. Сьогодні, коли існують тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати, наша, саме наша країна зі зброєю в руках, втрачаючи своїх громадян, відстоює власний суверенітет і територіальну цілісність".
"...ми потребуємо світової підтримки. Я розумію: всі присутні тут мають власний державний клопіт. І чужі проблеми не повинні хвилювати вас більше, ніж власні. Але в ********* світі, де ми з вами живемо, більше немає чужої війни. І ніхто з вас не зможе почувати себе у безпеці, коли йде війна в Україні, коли йде війна в Європі".
"Не можна мислити про глобальне й заплющувати очі на деталі чи, як комусь здається, навіть дрібниці. Бо саме так закладався фундамент для двох світових війн".
"Україна завжди демонструвала світу готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом... Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, що на той час був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих".
"Згадаймо, з якою метою у 1945 році було створено ООН? Це підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки. Але що робити, коли у небезпеці сама основа міжнародної безпеки?"
"Упродовж усього часу свого існування людство постійно знаходило нові способи для подолання відстані, передачі інформації, лікування хвороб. І тільки одне залишається незмінним: суперечності між народами та державами досі вирішуються не словами, а ракетами. Not by word. But by war".
"Дехто зараз каже: "Третьої світової війни не буде. Буде остання". Сподіваюся, ця фраза - усвідомлення загрози для планети, а не анонс".
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Гарні висловлювання.От тільки чомусь згадуються "апельсины ,свиньи и бисер".
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«Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос ", - подчеркнул Зеленский Источник: https://censor.net.ua/n3150426

Вообще класс 👍🏻
Наконец-то
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Это просто пипец . Норвежский бизнес в Украину, пускай зарабатывает деньги, а почему не украинский бизнес в Норвегию? Почему Украина не должна зарабатывать в Норвегии? Почему Норвегия только в Украине, а зебилы ?
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О! Первый заробитчанин из Норвегии уже устроился работать стецьгавом
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В мене для тебе погані новини: білий хрест на червоному полі - прапор Данії, а не Норвегії.
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Ну так правильно. Уже пролив Скаггерак переплыл. Уже в Дании. Скоро будет в Украине, так что сдвигайте столы, шоб новенький влез
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Да это, "в переводе", означает - дайте нам бабло, бо нас порвуть этой зимой!!! А к весне, что-нибудь, соврём... Я вот думаю - неужели Норвегии, не нужна пшеница? Но "зебилы" и тут, что-нибудь, умудрятся "намухлячить"...
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Головне, щоб преЗЕдент не спробував зіграти щось норвезьке... наприклад Burzum... на електрогітарі... "шкіряним медіатором"...
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у порохобоів інтелект не піднімається вище "шкіряного медіатора"
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"Порохобоїв"? Адже непогано, мушу визнати. "Порохобой". Gunpowderboy.
Щось в стилі ґамериканської Громадянської війни...
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Там зустрівся,з тим говорив,десь виступив...Де нахрєн посадки,зима скоро?..Все то бидло і далі ходить,дає інтерв"ю,краде,комбінує,бреше і знову краде...
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ще одне бидло вже збирає речі в Ростові мабуть бабло зкінчилось пора до корита!
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