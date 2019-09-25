EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  3493  177
Все про:підприємці (120) Європейська Солідарність (119)

 Представники малого і середнього бізнесу починають збір підписів проти закону про обов'язкове використання касових апаратів

Представники малого та середнього бізнесу розпочинають збір підписів задля відміни законопроектів ініційованих монобільшістю "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

Про це заявила під час круглого столу з депутатами фракції "Європейська Солідарність" в місті Київ голова ГО "Вільна профспілка підприємців України" Валентина Коробко.

Вона наголосила, що ініціативи нової влади примушують представників малого та середнього бізнесу ухилятися від сплати податків.

"Так ми породжуємо те, щоб люди йшли в тінь і не платили податки, де ми тоді будемо брати кошти? З чого буде жити держава? Це веде до руйнування, а не до створення нового. Ми чекаємо до 30 числа, якщо президент не накладе вето – тоді начувайтеся. Ви пам’ятаєте "податковий майдан", коли вийшли тисячі підприємців? Коли нас зачіпають – нас не зупинить потім. Хочу звернутись до підприємців. Ми зараз будемо збирати підписи. Долучайтесь!" – сказала Валентина Коробко.

Читайте також: "Тепер виведення грошей на фіктарі в банківських, газових та інших схемах не суперечить КК", - Луценко щодо закону про зменшення тиску на бізнес

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна наголосила, що фракція зареєструвала в парламенті проекти постанов про скасування законів щодо застосування касових апаратів для мікробізнесу і звернула увагу на недоліки застосування закону.

"Можна говорити про новітні технології замість класичних РРО і вони частково виписані в ухваленому законі. Але тоді потрібно прибрати складський облік і навіть для новітніх РРО провести достатнє навчання для того, щоб програмне забезпечення, яке можна встановити у звичайний телефон, не принесло більшої шкоди. Бо відсутність зв’язку, незрозумілість які данні дійшли, які – ні, і за що тебе прийшли перевіряти і накладати штраф, викликає ще більшу паніку у людей, ніж застосування ось цього залізного касового апарату", – додала вона.

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов наголосив, що перш ніж приймати закон варто почути думку тих, чиї долі залежать його дії і необхідно проводити комплексне експертне обговорення.

Також читайте: Нова влада оголосила війну бізнесу, в якій ФОП - "особливо ворожа каста", - співзасновник "Нової Пошти" Поперешнюк

"Ми були категорично проти ухвалення законів, які ускладнюють умови діяльності для малого та середнього бізнесу. Ми професійно роз’яснювали усі ризики таких законодавчих ініціатив. Нас не почули. Але в монобільшості ще є шанс виправити свою помилку і скасувати цю законодавчу ініціативу. Коли монобільшість почала реєструватися законопроекти – ми їх почали ретельно аналізувати.

Попередні п`ять років більшість законів, які стосувалися малого і середнього бізнесу проходили через дискусію з підприємця. Тільки за таких умов можна отримати професійні і прозорі закони, які покращать умови бізнесу, а не навпаки", – підкреслив Герасимов.

У зустрічі взяли участь народні депутати фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, Ніна Южаніна, Ростислав Павленко, а також представники громадськості голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг Леонід Запорожець, голова ГО "Комітет підприємців України" Едуард Курганський, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців" Борис Емельдеш, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України" Коробка Валентина, блогер Андрій Карпов (Полтава), політолог Сергій Таран.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150422
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕбилы , а почему Зеленский говорил что увеличит налоги для олигархов и уменьшит или вообще уберет для бедных , а в итоге все наооборот ? Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 753
 показати весь коментар
 
Сначала голосуют за Зебила, потом подписи собирают против его законов. Прям 2010 год. Дежавю Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 1820
 показати весь коментар
 
Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 7944 Потому что то он им ссал в глаза, а теперь ему баба Колома рассказывает что нужно делать. А он усердно конспектирует
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
хоть и в нормальных странах так, но у нас платить налоги не хочется, где чиновники живут на несколько порядков богаче, чем предприниматели, не с тех начали
 показати весь коментар
 
 
В "Спортлото" надо писать! Для надежности! Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 9683 В 73% помогает!
 показати весь коментар
 
 
Просто з касовими апаратами є нюанс. Податкова вкаже певну марку касових апаратів, які зможе обслуговувати лише певна фірма (як це було вже не один раз), а через рік у людей в гаражі валятиметься черговий КА, що став непотрібним. Це вже було. Невже граблі такі непомітні?
 показати весь коментар
 
 
Ахаха, зашибись, так и до войны недалеко. Если отменят = слабаки, если не отменят = фошизм и вот это все вот.
"путчисты" блин
 показати весь коментар
 
Этого мало...

Они должны собраться на большой площади и громко хором крикнуть три раза...
- Зе наш Народный Президент !! Эпоха бедности закончилась! мы сделали это разом!!"

Поможет... Представители малого и среднего бизнеса начинают сбор подписей против закона об обязательном использование кассовых аппаратов - Цензор.НЕТ 287
 показати весь коментар
 
 
народ главная проблема - ну шоб не писать много - это учет - в этом главный был смысл - она и называлась - УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА ведение бизнеса - если его нет - народ перейдет, на общую систему и будет платить еще меньше ,или уйдет в тень, или с вообще закроется
 показати весь коментар
 
 
Чем сложнее учет тем больше возможностей впаять штраф.
В этом был смысл упрощенки.
Совок убивает все на своем пути и в радиусе своего обитания.
 показати весь коментар
 
 
А налоговиков сколько прийдется взять на работу. Столько проверок. Столько штрафов, но если налоговику в карман, то можно и неплатить. Налоговики заживут как раньше. Главные выгодополучатели. Налоговики. А этот банкет будем оплачивать мы. Больше некому.
 показати весь коментар
 
 
А где вы видели что бы иудей упустил возможность содрать с гоя последнюю копейку. Голодомор вспоминаем.
 показати весь коментар
 
 
Полностью поддерживаю введение кассовых аппаратов, это увеличит поступление в бюджет и если что у покупателя будет хоть что-то из доказательств если захочется вернуть брак или еще какие проблемы с товаром.
 показати весь коментар
 
 
Странно, прошлый раз как отменили кассовые аппараты именно тогда и увеличились поступления в бюджет. А с кассовыми было меньше в бюджет, но больше в карман налоговиков. Этот мальчик которого назначили премьером, поймёт об этом позже. Но весь этот банкет оплатит и народ Украины.
 показати весь коментар
 
 
Лет 20 тема эта всплывает и тонет. Ещё при Кучме было взялись крепко вроде. Даже у комунальных парковщиков переносные К С А повесли на шею. Чек выдавали. Ну вот этот спор разговор да перенести в любую страну, да рядом что----ну не поймут они темы, абсолютно. Да везде стоят кассовые аппараты! Нам нравиться купаться в собственном идиотизме---а это равносильно что в гамне. И причём бред что налоговая скажет только такие ставить? Так отмените налоговую. Дело ведь не в аппаратах а в ставке налога!
 показати весь коментар
 
У меня как то былслучай в 1980 году. Служил я в Прибалтике, там нужно ездить автобусом между хуторами. В автобусе у водителя стоит маленький апарат, как телефон с диском. Когда заходишь, говоришь до кокой остаонвки едешь и он пльцем накручивает диск и от туда вылазит чек. Я тогда сказал себе, что мы (Украина) отстали от Европы навегда. Слушая сегодня ботов на этой ветка, лишнее тому подтверждение.
 показати весь коментар
 
Да конечно цена всему от растояния. А кто хоть раз по сей день не сказал и слова о том, а как может билет в плацкарт-вагон стоить всем одинаково. И верхние и нижние и боковые верхние? Да сдуреть какие мы остолопы!
 показати весь коментар
 
98% местных комментаторов, не юристы,не предприниматели, не врачи и даже не економисты. А свисту со знанием дела,как ураган! Вы как покупатели и обыватели, просто охренеете на следующее утро после подписанного закона. Почему?
1.Сразу же закроется тьма все возможных мелких фопов, (мафы,будки,мелкие магазинчики)
2.Те кто не закроются начнут нести убытки когда купят аппарат, в итоге цены взлетят до небес.
3. И за отсутствия обилия конкуренции начнутся самый настоящий коллаборационизм.
4. После того как все раскроют свои реальные доходы, будет искусственно поднята цена топливо, в итоге логистика подорожает и вместе с ним конечный продукт.
5. Курс доллара сможет упасть хоть до 15грн но это ничего не даст, поскольку необходима будет процедура индексации.
 показати весь коментар
 
 
как же несчатные европейцы живут с кассовыми аппаратами?
 показати весь коментар
 
 
Причем тут европейцы? В данном времени, у них уже все сформировано и работает. А у нас вот так резко предпринимать такие меры, все равно что на зил вместо мотора поставить серво приводы от теслы.
 показати весь коментар
 
 
Павлуша, я юрист... Тебе куда присылать "психиатричку"? Даже не буду кооментировать твой бред - бесполезно....одного "коллаборационизма" достаточно...
 показати весь коментар
 
 
Лучше не комментируй, ибо от тебя юристом и не пахнет, я предприниматель ФОП проще говоря, общаюсь с другими фопами, и с юристами общаюсь. Вопрос в том, в какой сфере ты юрист, на раз ты не привел умных комментариев, то "на словах ты Лев Толстой, а не деле уй простой"
 показати весь коментар
 
 
Да ладно. Тоесть 3-4-5% с вала это критично? Ну поднимут цену на чашку кофе на 1 грн. И?
А как так выходит что бедный "честный" извозчик-маршрутчик платит АЖ 1 или половинку кофе в день на налоги ?
А потом воюют - все хреново. А сами НИЧЕГО не хотят платить
 показати весь коментар
 
Ценообразование на прямую зависит от стоимости бензина и электричества ну и конечно же закупочной цены. И если сырье для кофе подорожает из за цены на перевозку, то это одной гривной не обойдется. А что маршрутчик? Приватные АТП чуть ли не на птичих правах работают, фиксации оплаты билета нету, циркуляции оборота нету, ибо пробки, а дизель,а ремонт,а зарплата, вот и выходит что если бы не застой и не цена на топливо, то не было бы этих проблем.
 показати весь коментар
 
С "вала" может и не критично. Но штрафы.... Как по мне- это всё равно, что рисовать дорожную разметку на грунте. ДорОги все равно нет.
 показати весь коментар
 
Мне хватило, что полгода провалялся в гипсе, а потом сказали, что их "не е..т" - каждый месяц, работал, не работал - выложи...". Так что насчёт "х.. простой", адресуй себе...
 показати весь коментар
 
Это и есть единый налог. Нужны доказательства. Кто же поверит в бумагу или заявления задним числом? Это как прогул в школе,если нету справки что болел, влепят Н/О. Увы это уже не школа.
 показати весь коментар
 
Принёс "бамагу"... Сказали - не **.т"... Махнул рукой, "закрылся", заплатил и послал всех на..й!". Занялся другим, ещё не обложенным налогами...
 показати весь коментар
 
Тут без тарана никак, сейчас хоть закрыться еще можно, а раньше тебя налоговая трусила до последнего. С фискальником на руках за любое расхождение между закупочной ценой и разницей, будут придираться, это ставит предпринимателя в положения зю и как потом быть? Особенно интересно как это все будет сочитаться с электронным документооборотом.
Ой, у меня телефон поломался, ой жесткий диск сгорел.
 показати весь коментар
 
Ты ещё "дебилизм" проверочников учти... Некоторые же и в "электронке", не разбираются... "Давай бамагу", и всё... Я с этим не сталкивался, но люди рассказывали...
 показати весь коментар
 
Ну з колабораціонізмом він перебрав, а те що ціна підніметься на все, він правий, обслуговування апарата коштує грошей, а ще й штрафи по 40 000 грн.
 показати весь коментар
 
 
Я не проти... Однак, за "Блазня" голосували саме вони... А тепер скиглять...
 показати весь коментар
 
Нехай скиглять: мені подобається. Вони зараз питають - шо робити - от хай хось щось роблять.
 показати весь коментар
 
 
Этот вопрос задал мне дурак, по сему не буду дураку пояснять что от чего зависит, все равно не поймешь, мозга не хватит.
 показати весь коментар
 
Ціни зростуть - це 100%. Треба буде апарат - будем видавати чеки, але витрати відразу зарахую до собівартості. У кінці платити буде клієнт.
Доречі, зраз курс бакса падає, а ціни на крупи, муку, хліб, конд. вироби, овочі і т.д. зростають, чому?
 показати весь коментар
 
 
Я чет не припомню, что бы потребительскую корзину пересчитывали, вот ничего не падает.
 показати весь коментар
 
А солярка навпаки навіть подорожчала...
 показати весь коментар
 
Конечно подорожала, тот звиздец который творится с железной дорогой просто ужас, задрали цены, ибо говорят нет у нас составов, поломаны. А нефть то переработать нужно,зарплаты дать. А откаты на закупках нефти знаете какие? А в процессе обработки нефти знаете какой % угорания? видите ли дерьмовую нефть берем вот и отсыл. + какой то чиновник что нибудь да украдет в тихаря, вот и имеем вырост на гривну.
 показати весь коментар
 
Та вони просто придурки( назло мамі відморожу вуха або просто не живуть в Україні). Супермаркети сплять і бачать, шоб підприємці позакривались.
 показати весь коментар
 
Вот тут да, у них сверх прибыли начнутся) В Польше когда был, у них и близко нету такого количества мафов,будок и тому подобного, за то в той же бедрёнке асортимент ого го!)
 показати весь коментар
 
Я тебе скажу, что все это не смешно. У нас открыли 4 магазина АТБ. Для города это плохо. Потому что их налоги платятся по месту регистрации. А тут (в городе) платится только подоходный с минималки продавцов и земельный налог. А деньги из города выводятся огромные. Заработали хорошо местные депутаны, которые продавили(продали) разрешение на строительство этих магазов. Местный бюджет нифига не зарабатывает на этих монстрах.
 показати весь коментар
 
С одной стороны простым людям нужны доступные товары по православным ценам, с другой стороны взять Львов, город бухла, азартных игр и туристов, а магазинчиков тут сколько? Машин столько! что сам на роботу доехать не можешь нормально, и всем же нужно доставку делать, ибо туристы кушать хотят, в придачу настроили домов(назаконно %60) и расчет на +2млн населения,куда столько? У нас атб, штук 7 или 8, 6 арсенов, 2 эпицентра,Форум,виктория гарденс, и в придачу еще и спартак вбабахали.
Мелким фопам и без того тяжко из за конкуренции и сложной доставки, если обяжут апаратом, то и вовсе станет для некоторых не подъемно.
 показати весь коментар
 
Так мулька то в том, что вами перечисленные 2%. А остальные могут и без них прожить---выбирайте! Соблюдать законы---всякие и разные, всем абсолютно! Наказание за нарушение неотвратимо---для всех опять же. Общество нельзя делить на нужных и не очень. Иначе крейсер Аврора причалит---даже если нет речки---притянут!
 показати весь коментар
 
и січ не забудте, и чтобы карлсон что-то захватил обязательно, и убегал от сбу
 показати весь коментар
 
а думали зеля им будет отобраные у алехархов деньги раздавать...
 показати весь коментар
 
 
Прикольный получается диспут. Любители партии ЕС против того что творится в ЕС. Все равно что споритиь, нужна или нет туалетная бумага.
 показати весь коментар
 
 
На Зеленського ніхто не гавкає, він шут на сцені.
 показати весь коментар
 
 
ага Предприниматели Киева инициировали общественное движение ''Зеленая волна'' в поддержку Владимира Зеленского

а теперь ноют
 показати весь коментар
 
Не платить налоги это же так приятно....
 показати весь коментар
 
 
Конечно.
Можно стать миллионером если не платить и прятать деньги в офшорах.
Как наш президент Зе.
Разве не Зебобы кричали что человек заработал честным трудом назло завистникам которые что то про неуплаченные налоги трындят потому что петя им зарплату платит.
И что теперь получается?
Сам заработал а другим ЗАСЬ?
 показати весь коментар
 
 
помню как зрадолюбы железно обосновывали что нельзя платить налоги, так как алехархи, офшоры. а щас алехарх хозяин зели, и даже у зели все в офшорах, но платить должны предприниматели
 показати весь коментар
 
 
А я - за касові апарати для всіх. І за єдиний податок - також.
 показати весь коментар
 
 
Нет уж!!! Хотели ЗЕлюпу? Получите ее за воротник по полной программе!!!
 показати весь коментар
 
 
Открывайте оффшоры как новоизбранный и будет вам счастье, чего скулить, надо действовать !
 показати весь коментар
 
 
избиратель должен поддержать зеленскага в тяжелую минуту, и заплатить за него те налоги которые он недоплатил, показывая убыток и работая в офшорах
 показати весь коментар
 
 
Кассовые аппараты нужны. НО.
1. Их должны выдавать ФОПам условно-бесплатно. Скажем за 500 грн.
2. Все должны платить с ВАЛОВОГО оборота. 3-4-5%
3. Обслуживание кассовых аппаратов должно быть БЕСПЛАТНЫМ. Что мешает на базе какого-либо предприятия наладить обслуживание. Отправка и получение через новую почту, к примеру. Запасной кассовый аппарат можно выдавать в налоговой под расписку.
4. ОБРАТНЫЙ контроль за потраченными деньгами налогоплательщиков. Его нет. НИКАК. Никто, ни за что не отвечает.
5. Использование должно быть максимально простым, отчетность ТАКЖЕ. Государство должно помогать, направлять,а не быть репресивным катком.
Вот так и живем, кто платит и работает в белую - ЛОХ и дурак. А те кто десятками лет не платит - вумные с машинами, домами и льготами.
Очередные 5-6 банков лопнут и мы ВСЕ должны гарантировать вклады!!! Почему? Почему не сделать гарантии в 2-3 ГОСУДАРСТВЕННЫХ банках? Хочешь больше % на твой страх и риск.
В банк КАЛОмойского сколько влили миллиардов? А если бы не влили - похороны банковской системы. Самое смешное что беня даже не сидит.
 показати весь коментар
 
 
Эти предприниматели,в подавляющем большинстве-голосовали за "шмарклю",пускай теперь-жрут.Нет абсолютно никакого сочувствия и ни капли жалости,жрите зебилы-"вы зробылы цэ-разом"!
 показати весь коментар
 
 
Просто надо начинать с олигархов, чиновников, силовых структур (не , не повышать им зарплаты как хочет главпрокурор), таможенников, а потом показав что налоги не разворовываются, продолжить с простыми предпринимателями улучшать финансовую силу страны! А так получается повышаем объем разворовывания ....
 показати весь коментар
 
 
Не-не! Никаких налоговых майданов-я занял место в первом ряду и хочу 5 лет наслаждаться зрелищем воющих, тупых зебилов.
 показати весь коментар
 
К чему этот вой ребятЫ? В чем логика воя? Не нравится что придется платить налоги поскольку фин операции теперь будут прослеживаться? Да меня ,как бюджетника который платит налоги ,не устраивает когда ФОПы ведут двойную бухгалтерию уклоняясь от налогов или минимизируют их.Я как нормальный гражданин хочу получать чек как в супермаркете-за обслуживание в кафе, парикмахерской, сауне,в магазинчике автотехники, на рынке, повсюду где вступаю в товарно-денежные отношения.я понимаю вас как ФОПа-как правило занимающихся перепродажей( спекуляцией) который платит налогов меньше чем я с зарплаты покупает за 49000 гривен КИА Спортедж 18 года,чтобы не потерять субсидию,проводит по бухгалтерии 499000 оборота в год, платежи не более 10000- чтоб не проводить через банк безналом, работают у него неоформленых 5-10 людей, или на минималке,и постоянно брюзжат что налоги их душат
 показати весь коментар
 
 
Ты, бюджетник, блин. Налоги за тебя заплатили предприниматели. Потому что нет бюджетных денег, а есть деньги налогоплательщиков. Тебе зарплату заплатили из наших налогов и из нее же высчитали подоходный и др. Так что сиди на жопе ровно.
 показати весь коментар
 
вВот оно что. Они уже (олигархи) с "гарантом" мировую и опять дальше гноить и добить страну. Вы ***** в ЕС на базаре или лотке видели кассовый аппарат? Что бы вам повылазило! Суки ненавитные.


 показати весь коментар
 
 
Мы видели в кафе, магазинчиках, пекарнях и т.п. базаров в том смысле что есть у нас , там нет, как нет такого увиливания от налогов, бабок с рынка не заставляют платить , а вот ФОПам в том числе и с рынка, нужно уже начать платить налоги, а то все бедные на школах от 15 к баксов
 показати весь коментар
 
Оружие и патроны надо собирать, а не подписи...
 показати весь коментар
 
 
А кто сказал что Фоп все бедные? Когда у одноц фирмы 10 единщиков. И вместо 150000 тисяч налога платят 15, это нормально? Я за то что б все платили, и олигархи и бизнесмены. Почему у вас с зп снимают с минималки 15% налога, а с бизнесмена миллионника 1-2.
 показати весь коментар
 
Мне в Украине не хватает терминалов банковских карт.
 показати весь коментар
 
Если правильно прописать правила игры для всех, то что страшного если у вас будет бумажка или список электронных чеков, и программы их сортирующие и подбивающие в итоговые цифры для отчёта? Когда все накладные расходы по всем позициям можно приобщить и показать реальную прибыль, от которой и платить налог. И не кому не давать налом не нужно. А ставки налогов не грабительские а обоснованные, и сохраняющие рентабельность вашего бизнеса. И вам в налоговой помогают сохранить вам деньги, и оптимизируют ваши затраты. И сами предлагают дешовые кредиты, если у вас хорошая налоговая история. Но это мечты....
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору