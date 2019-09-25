 Представники малого і середнього бізнесу починають збір підписів проти закону про обов'язкове використання касових апаратів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".
Про це заявила під час круглого столу з депутатами фракції "Європейська Солідарність" в місті Київ голова ГО "Вільна профспілка підприємців України" Валентина Коробко.
Вона наголосила, що ініціативи нової влади примушують представників малого та середнього бізнесу ухилятися від сплати податків.
"Так ми породжуємо те, щоб люди йшли в тінь і не платили податки, де ми тоді будемо брати кошти? З чого буде жити держава? Це веде до руйнування, а не до створення нового. Ми чекаємо до 30 числа, якщо президент не накладе вето – тоді начувайтеся. Ви пам’ятаєте "податковий майдан", коли вийшли тисячі підприємців? Коли нас зачіпають – нас не зупинить потім. Хочу звернутись до підприємців. Ми зараз будемо збирати підписи. Долучайтесь!" – сказала Валентина Коробко.
Народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна наголосила, що фракція зареєструвала в парламенті проекти постанов про скасування законів щодо застосування касових апаратів для мікробізнесу і звернула увагу на недоліки застосування закону.
"Можна говорити про новітні технології замість класичних РРО і вони частково виписані в ухваленому законі. Але тоді потрібно прибрати складський облік і навіть для новітніх РРО провести достатнє навчання для того, щоб програмне забезпечення, яке можна встановити у звичайний телефон, не принесло більшої шкоди. Бо відсутність зв’язку, незрозумілість які данні дійшли, які – ні, і за що тебе прийшли перевіряти і накладати штраф, викликає ще більшу паніку у людей, ніж застосування ось цього залізного касового апарату", – додала вона.
Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов наголосив, що перш ніж приймати закон варто почути думку тих, чиї долі залежать його дії і необхідно проводити комплексне експертне обговорення.
"Ми були категорично проти ухвалення законів, які ускладнюють умови діяльності для малого та середнього бізнесу. Ми професійно роз’яснювали усі ризики таких законодавчих ініціатив. Нас не почули. Але в монобільшості ще є шанс виправити свою помилку і скасувати цю законодавчу ініціативу. Коли монобільшість почала реєструватися законопроекти – ми їх почали ретельно аналізувати.
Попередні п`ять років більшість законів, які стосувалися малого і середнього бізнесу проходили через дискусію з підприємця. Тільки за таких умов можна отримати професійні і прозорі закони, які покращать умови бізнесу, а не навпаки", – підкреслив Герасимов.
У зустрічі взяли участь народні депутати фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, Ніна Южаніна, Ростислав Павленко, а також представники громадськості голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг Леонід Запорожець, голова ГО "Комітет підприємців України" Едуард Курганський, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців" Борис Емельдеш, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України" Коробка Валентина, блогер Андрій Карпов (Полтава), політолог Сергій Таран.
"путчисты" блин
Они должны собраться на большой площади и громко хором крикнуть три раза...
- Зе наш Народный Президент !! Эпоха бедности закончилась! мы сделали это разом!!"
Поможет...
В этом был смысл упрощенки.
Совок убивает все на своем пути и в радиусе своего обитания.
1.Сразу же закроется тьма все возможных мелких фопов, (мафы,будки,мелкие магазинчики)
2.Те кто не закроются начнут нести убытки когда купят аппарат, в итоге цены взлетят до небес.
3. И за отсутствия обилия конкуренции начнутся самый настоящий коллаборационизм.
4. После того как все раскроют свои реальные доходы, будет искусственно поднята цена топливо, в итоге логистика подорожает и вместе с ним конечный продукт.
5. Курс доллара сможет упасть хоть до 15грн но это ничего не даст, поскольку необходима будет процедура индексации.
А как так выходит что бедный "честный" извозчик-маршрутчик платит АЖ 1 или половинку кофе в день на налоги ?
А потом воюют - все хреново. А сами НИЧЕГО не хотят платить
Ой, у меня телефон поломался, ой жесткий диск сгорел.
Доречі, зраз курс бакса падає, а ціни на крупи, муку, хліб, конд. вироби, овочі і т.д. зростають, чому?
Мелким фопам и без того тяжко из за конкуренции и сложной доставки, если обяжут апаратом, то и вовсе станет для некоторых не подъемно.
https://youtu.be/_VQgEVjYYo0
а теперь ноют
Можно стать миллионером если не платить и прятать деньги в офшорах.
Как наш президент Зе.
Разве не Зебобы кричали что человек заработал честным трудом назло завистникам которые что то про неуплаченные налоги трындят потому что петя им зарплату платит.
И что теперь получается?
Сам заработал а другим ЗАСЬ?
1. Их должны выдавать ФОПам условно-бесплатно. Скажем за 500 грн.
2. Все должны платить с ВАЛОВОГО оборота. 3-4-5%
3. Обслуживание кассовых аппаратов должно быть БЕСПЛАТНЫМ. Что мешает на базе какого-либо предприятия наладить обслуживание. Отправка и получение через новую почту, к примеру. Запасной кассовый аппарат можно выдавать в налоговой под расписку.
4. ОБРАТНЫЙ контроль за потраченными деньгами налогоплательщиков. Его нет. НИКАК. Никто, ни за что не отвечает.
5. Использование должно быть максимально простым, отчетность ТАКЖЕ. Государство должно помогать, направлять,а не быть репресивным катком.
Вот так и живем, кто платит и работает в белую - ЛОХ и дурак. А те кто десятками лет не платит - вумные с машинами, домами и льготами.
Очередные 5-6 банков лопнут и мы ВСЕ должны гарантировать вклады!!! Почему? Почему не сделать гарантии в 2-3 ГОСУДАРСТВЕННЫХ банках? Хочешь больше % на твой страх и риск.
В банк КАЛОмойского сколько влили миллиардов? А если бы не влили - похороны банковской системы. Самое смешное что беня даже не сидит.
Он просто продолжает!