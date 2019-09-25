 Представники малого і середнього бізнесу починають збір підписів проти закону про обов'язкове використання касових апаратів

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

Про це заявила під час круглого столу з депутатами фракції "Європейська Солідарність" в місті Київ голова ГО "Вільна профспілка підприємців України" Валентина Коробко.

Вона наголосила, що ініціативи нової влади примушують представників малого та середнього бізнесу ухилятися від сплати податків.

"Так ми породжуємо те, щоб люди йшли в тінь і не платили податки, де ми тоді будемо брати кошти? З чого буде жити держава? Це веде до руйнування, а не до створення нового. Ми чекаємо до 30 числа, якщо президент не накладе вето – тоді начувайтеся. Ви пам’ятаєте "податковий майдан", коли вийшли тисячі підприємців? Коли нас зачіпають – нас не зупинить потім. Хочу звернутись до підприємців. Ми зараз будемо збирати підписи. Долучайтесь!" – сказала Валентина Коробко.

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна наголосила, що фракція зареєструвала в парламенті проекти постанов про скасування законів щодо застосування касових апаратів для мікробізнесу і звернула увагу на недоліки застосування закону.

"Можна говорити про новітні технології замість класичних РРО і вони частково виписані в ухваленому законі. Але тоді потрібно прибрати складський облік і навіть для новітніх РРО провести достатнє навчання для того, щоб програмне забезпечення, яке можна встановити у звичайний телефон, не принесло більшої шкоди. Бо відсутність зв’язку, незрозумілість які данні дійшли, які – ні, і за що тебе прийшли перевіряти і накладати штраф, викликає ще більшу паніку у людей, ніж застосування ось цього залізного касового апарату", – додала вона.

Співголова фракції "ЄС" Артур Герасимов наголосив, що перш ніж приймати закон варто почути думку тих, чиї долі залежать його дії і необхідно проводити комплексне експертне обговорення.

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"Ми були категорично проти ухвалення законів, які ускладнюють умови діяльності для малого та середнього бізнесу. Ми професійно роз’яснювали усі ризики таких законодавчих ініціатив. Нас не почули. Але в монобільшості ще є шанс виправити свою помилку і скасувати цю законодавчу ініціативу. Коли монобільшість почала реєструватися законопроекти – ми їх почали ретельно аналізувати.

Попередні п`ять років більшість законів, які стосувалися малого і середнього бізнесу проходили через дискусію з підприємця. Тільки за таких умов можна отримати професійні і прозорі закони, які покращать умови бізнесу, а не навпаки", – підкреслив Герасимов.

У зустрічі взяли участь народні депутати фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов, Ніна Южаніна, Ростислав Павленко, а також представники громадськості голова Черкаської міської профспілки підприємців і працівників торгівлі, громадського харчування та послуг Леонід Запорожець, голова ГО "Комітет підприємців України" Едуард Курганський, президент ГО "Всеукраїнська професійна асоціація підприємців" Борис Емельдеш, голова ГО "Вільна профспілка підприємців України" Коробка Валентина, блогер Андрій Карпов (Полтава), політолог Сергій Таран.