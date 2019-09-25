 Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом

Інформація про це є в стенограмі розмови Зеленського і Трампа від 25 липня 2019 року, опублікованій на сайті Білого дома, інформує Цензор.НЕТ.

Першим про недостатність зусиль з боку європейських лідерів заговорив Трамп.

"Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони мають допомагати вам більше", - сказав Трамп.

За його словами, "Німеччина майже нічого не робить" для України, і Зеленському вже слід було б запитати про це у Берліна.

"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн роблять так само", - заявив президент США.

"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, а реально на 1000%. Я можу сказати таке: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, стосовно питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як би мали робити для України", - відповів Зеленський.

Тоді ж у розмові з Трампом президент України заявив, що, хоча ЄС має бути найбільшим партнером України, "технічно США - набагато більший партнер, ніж ЄС". На його думку, США роблять для України більше, ніж ЄС, особливо якщо йдеться про санкції проти Росії.

Білий дім у середу опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.