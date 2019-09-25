 Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом

Інформація про це є в стенограмі розмови Зеленського і Трампа від 25 липня 2019 року, опублікованій на сайті Білого дома, інформує Цензор.НЕТ.
Першим про недостатність зусиль з боку європейських лідерів заговорив Трамп.
"Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони мають допомагати вам більше", - сказав Трамп.
За його словами, "Німеччина майже нічого не робить" для України, і Зеленському вже слід було б запитати про це у Берліна.
"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн роблять так само", - заявив президент США.
"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, а реально на 1000%. Я можу сказати таке: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, стосовно питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як би мали робити для України", - відповів Зеленський.
Тоді ж у розмові з Трампом президент України заявив, що, хоча ЄС має бути найбільшим партнером України, "технічно США - набагато більший партнер, ніж ЄС". На його думку, США роблять для України більше, ніж ЄС, особливо якщо йдеться про санкції проти Росії.
Білий дім у середу опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.
Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.
Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.
Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.
Они визжат по любому поводу, что это зрада
У них задача какать на Зе, ниже заголовка даже не читают
Так и сказал что в честности прокурора уверен
Чекаємо, як воно побаклинить з Меркель.
Ну не сдерживайте - Макрон только спасибо скажет
"Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше", - сказал ТРАМП.
По его словам, "Германия почти ничего не делает" для Украины, и Зеленскому уже следовало бы спросить об этом у Берлина.
"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3150419
Спроси у Трампа
А не сделают, будут о них вытирать ноги все кому не лень
але санкції не посилюють а торгують з підор...ашкою читати треба ,хоча я забув що порохоботи ніколи не читають новини.
Взагалі, простішої проблеми, ніж Україна - нема, і Трамп це казав давно - тільки працювати в ній ні з ким - балаган паяців.
2.Зеленський не обіцяв вирішити проблему сина Байдена,це ваша брехня
3.балаган паяців - це купка порохоботів на цензорі яка на кожній сторінці влаштовує зрадне шапіто.
Не знаем правда какая реакция будет Макрон и Меркель...., ну и ладно... - ничего смертельного там не было..
А Макрон конченный подонок...
За копейки на заводах Коломойского - без какоц-либо альтернативы..
Вы случайно не менаджеером на тех заводах подрабатываете?
Не вам случайно лохов работать за копейки не хватает?
Вопрос не в бежать а в наличии выбора.
Досить вже ганьби, досить Криворож'я!
Судят не по пистежу, судят по делам.
Трампик на грани импичмента, морда вся в пуху.
Про зелю, который боится ответки от злых зелебобиков и таки выдает на гора популистские, ничего не решающие шаги, но при этом втихаря продвигает совершенно другую политику.
Мдя, как все примитивно и знакомо.
Як на мою думку порохоботів, як таких вже не залишилося взагалі, залишився штамп для дурнів.
США конечно делают немного, но хоть что-то, хотя Трампу приходится периодически лизать задницу Путлеру, видимо у него есть какой-то компромат на Трампа. И почему-то США ни разу не опубликовали стенограмму разговора Путина и Трампа
Но Зе-поклонники верещат в комментариях, что Президент ставит своего ген. прокурора, и потому ничего криминального нет.
Это значит только одно - нужно, чтобы действия этой администрации коснулись этот народ лично, и тогда в голове может появится какая-то светлая мысль. А так можно пока смотреть на ютубе зе-видео с кликбейтовыми заголовками и оставлять под ними вождепрославительные комментарии вместе с белорусскими завистниками, которые оказывается завидуют нам белой завистью при виде этого Президента.