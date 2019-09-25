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Все про:Німеччина (1279) Зеленський (2872) Меркель (583) США (5449) Франція (784) Трамп (2020) Макрон Емманюель (300)

 Меркель і Макрон роблять для допомоги Україні не так багато, як би могли, - Зеленський у розмові з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом говорив, що лідери Франції Емманюель Макрон і ФРН Ангела Меркель роблять для допомоги Україні в боротьбі проти агресії РФ не так багато, як могли б.

Інформація про це є в стенограмі розмови Зеленського і Трампа від 25 липня 2019 року, опублікованій на сайті Білого дома, інформує Цензор.НЕТ.

Першим про недостатність зусиль з боку європейських лідерів заговорив Трамп.

"Хочу сказати, що ми багато робимо для України. Витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони мають допомагати вам більше", - сказав Трамп.

За його словами, "Німеччина майже нічого не робить" для України, і Зеленському вже слід було б запитати про це у Берліна.

"Коли я говорив з Ангелою Меркель, то вона говорить про Україну, але нічого не робить. І багато європейських країн роблять так само", - заявив президент США.

"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, а реально на 1000%. Я можу сказати таке: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, стосовно питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як би мали робити для України", - відповів Зеленський.

Тоді ж у розмові з Трампом президент України заявив, що, хоча ЄС має бути найбільшим партнером України, "технічно США - набагато більший партнер, ніж ЄС". На його думку, США роблять для України більше, ніж ЄС, особливо якщо йдеться про санкції проти Росії.

Білий дім у середу опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150419
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский все говорил по делу. Не стыдно. Пообещал, что дело Байдена будет рассмотрено открыто и по закону.
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Ну, Зеля, прямо дипломат "от Бога". Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 2382
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ЗЕльцман пожаловался Трампону, что Меркель и Макрон мало помогают Коломойскому
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Сказал бы проще - ничего неделают, только мешают.
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Зеленский все говорил по делу. Не стыдно. Пообещал, что дело Байдена будет рассмотрено открыто и по закону.
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пусть сыдно будет порохоботам,.. хотя че с ботов можно ожидать.
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Боты не за себя, боты за соеву свыню переживают, она явно замешана в этом всем скандале, иначе бы не визжали как недорезанные.
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Та у ботов не хватает ку-ку настолько все связать
Они визжат по любому поводу, что это зрада
У них задача какать на Зе, ниже заголовка даже не читают
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Боты не за себя, боты за соеву свыню переживают, она явно замешана в этом всем скандале, иначе бы не визжали как недорезанные
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Ну он прямо признался , что прокурор его человек и сделает все ,что нужно
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все что нужно для честного расследования

Так и сказал что в честности прокурора уверен
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так же открыто как стенограмма (которую целя отказался показывать)
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Конечно не стыдно. Ну шмаркля выглядил ничтожеством, ну тоесть так же, как рядовой зебил. И зебил не комплексует. Для него это достойно.
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как бы это прогинание нам боком не вышло в Европе.... не всегда надо говорить что думашь надо говорить возможно может и так или не так они стараются но видимо что то не выходит больше но так как танк они ни хрена не делают да спалил Волька мосты спалил.... а то думаю чго это он на полях ООН не встречается и не пересекается с Макроном и Меркель... Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 8373
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Макрон этого клоуна еще перед выборами к себе пригласил... Он это кловану не простит... Я уверен, Зеля это специально это сделал, что бы своим зелохам потом сказать , Европа нас бросила... Идем к рашке.
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Думаю, його оцінили всі. Не уявляю, як тепер ябеду у Парижі та і в Берліні будуть приймати. Це ж треба, на лідерів європейських держав, які начебто з тобою дружать, ************. Тепер я розумію його тягу до стукацтва. І те, як він хоче стукацтво зробити державною внутрішньою політикою. І уявімо всі, що Вальдемар міг наговорити ворогові пуцину, коли він другу Трампу стільки наплів. Язик, як помело. Мізки за ним не встигають.
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Берлин должен ответить за СП-2, а Париж за заигрывание с ****** и возвращение рашки в ПАСЕ. Так что все правильно Президент делает
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То це він їх так покарав? 😰 Це надто жорстоко! 😨
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Тэбэ б туды да свынопас. Ото б ты там показав як надо царюваты да рагуль?)))))
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ЗЕльцман пожаловался Трампону, что Меркель и Макрон мало помогают Коломойскому
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Зе з ЗеЛенкою поїхали в Марику і. Вистачило Шмаклі погутарити з Трампом, як тому вже імпічмен вкотили...
Чекаємо, як воно побаклинить з Меркель.
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шо ти мелеш, баклан. Писать нормально навчись, набутилка
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Заткните этого дебила!!! Неужели оно до такой степени тупое...
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хА , а почему Зеленский вообще решил что они должны помогать Украине ? С таким же успехом мог бы Заявить макрон что Украине делает для помощи Франции не так много , как могли бы
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действительно. Франция сдерживает своми жизнями от ***** всю Европу
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это просто смешно.
Ну не сдерживайте - Макрон только спасибо скажет
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Первым о недостаточности усилий со стороны европейских лидеров заговорил Трамп.
"Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, и они должны помогать вам больше", - сказал ТРАМП.
По его словам, "Германия почти ничего не делает" для Украины, и Зеленскому уже следовало бы спросить об этом у Берлина.
"Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она говорит об Украине, но ничего не делает. И многие европейские страны делают так же", - заявил президент США. Источник: https://censor.net.ua/n3150419

Спроси у Трампа
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Грав на роялі і їв шаурму. Цього мало?
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вирахають озабоченность---ну ми і так знаєм
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Там Пристайко -суфлёр!Поэтому выглядим достойно.А в лице Меркель и Макрона замаячил мюнхенский сговор в пользу Путлера.
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а иногда даже вредят, если учитывать северный поток в обход Украины
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Меркель перечитує стенограму... Її тіпає... Тепер у її житті з'явився ще один "каблуконосець", з яким вона вітатиметься крізь зуби.
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Как это ничего не делают? Выражают очень глубокую озабоченность, такую глубокую, что глубже просто и быть не может Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли, - Зеленский в разговоре с Трампом - Цензор.НЕТ 808
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пожаловался на обидчиков в их отсутствие.Не по пацановски.
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Правильно пообщался Президент
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Никто не сделает за украинцев то что они должни сделать сами
А не сделают, будут о них вытирать ноги все кому не лень
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Прийшов новий месія, а все як було, так і залишилось.
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Так у них ще півтисячі країн, на всі не розірвешся. І ще й своя країна. А Зеленський для своєї країни взагалі нічего не робить. Про що мова і скандаль? Що Меркель і Макрон не президенти України й не працюють на них? Клоуни, що за мороз?
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Зеленський закликає посилити санкції проти рашки саме для нашої країи
але санкції не посилюють а торгують з підор...ашкою читати треба ,хоча я забув що порохоботи ніколи не читають новини.
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таке враження, що ти, Вовка, дитина. Ти думаєш, клоун пожаліється про те по телефону Трампу, і то щось дасть? У Трампа пів світу в кишені, і Україна - маленька проблема, яку Вовка намагається перетворити в велику, пообіцявши трампу свого прокурора, який забезпечить вирішення проблеми щодо Байдена.
Взагалі, простішої проблеми, ніж Україна - нема, і Трамп це казав давно - тільки працювати в ній ні з ким - балаган паяців.
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1.Трамп перший підняв у тему недостатньої допомоги Україні з боку Німеччини та Франції.
2.Зеленський не обіцяв вирішити проблему сина Байдена,це ваша брехня
3.балаган паяців - це купка порохоботів на цензорі яка на кожній сторінці влаштовує зрадне шапіто.
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Вовка, брешеш ти, тому що я не порохобот. І ще багато брешеш - Зеленський пообіцяв подбати про справу, а це те і означає, що я сказав. Не був би ти дитиною - не варнякав би дурниць. А може ти дурень... може й так.
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Трамп думає, один попрошайка пішов, а інший прийшов.
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откуда недоумок может знать, что думает Трамп？
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Так я и спросил у тебя. А ты тупее чем тупой😀😀😀
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Шо то за квадратики ти ліпиш в кінці речення?
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маркель и макрошке просто необходим волшебный пендель под зад,хотя бы и от Трампа.
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ну, вот к этой части лично у меня претензий к Зе нет....
Не знаем правда какая реакция будет Макрон и Меркель...., ну и ладно... - ничего смертельного там не было..
А Макрон конченный подонок...
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Вам тільки тікати кудись, а не займатись справами в Україні і влаштувати тут нормальне життя.
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ага.
За копейки на заводах Коломойского - без какоц-либо альтернативы..

Вы случайно не менаджеером на тех заводах подрабатываете?
Не вам случайно лохов работать за копейки не хватает?

Вопрос не в бежать а в наличии выбора.
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как можно быть таким идиотом - ведь и Меркель и Макрон об этом сейчас узнают - а расхлебывать будет не он - а Украина - идиот
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А что не так, или правда матка глаза режет? Пора называть вещи своими именами, уже 5 лет только одна "озабоченость" и выражается
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Если говорить об отсутствии помощи для отражения агрессии параши, то никто не нанёс Украине столько вреда, сколько сам Зеля с зебилами за последние месяцы. В этом деле Франция и Германия остались далеко позади, и Зеля может сравняться только с Ху*лом.

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Наказать Меркеля и Макрона и выслать на рашу к путену
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Че я лысый? ответил Трамп и заморозил помощь
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Выходит настучал на Меркель и Маркона..вот они то обрадовались когда узнали как там ЗЕбобик на них по форме Трампу доносил.
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Тепер не будуть допомагати, взагалі. МАлАдец
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Що ж ти зараз під трампа влігся??? Невже гадаєш меркель з макроном тобі ці слова не згадають??? А постраждає Україна... От телепень...
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Та затуліть вже хтось пельку цьому мамкиному "дипломату"!
Досить вже ганьби, досить Криворож'я!
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Та Меркель и Макрон вообще только писТят о поддержке, а сами с вовой ****** прекрасно дела ведут
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благодаря идиоту, которого выбрали идиоты всей страны, Украина, скорее всего, в итоге останется без поддержки и Европы и Штатов, что и требуется ху@лу... Быдло рулит...
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Из за этого горе дипломата выгребать все будем. Если Трамп уйдёт - Зе должен уйти следом
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Зеленский молодец. Первый вменяемый президент
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У Зе нет опыта и в его окружении советовать некому. Напорит боков, миротворец
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Зеля и трампик занимаются махровым популизмом. Подностью отрежессированная речь выкинута в мир.
Судят не по пистежу, судят по делам.
Трампик на грани импичмента, морда вся в пуху.
Про зелю, который боится ответки от злых зелебобиков и таки выдает на гора популистские, ничего не решающие шаги, но при этом втихаря продвигает совершенно другую политику.
Мдя, как все примитивно и знакомо.
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за одних зелебобіків тебе запишуть в порохоботи, а якщо ти щирий українець так і по-давно
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Мені здається, що в порохоботи пишуть скопом усіх, думки котрих не вкладаються в теперішній 'ура партиотизм'.
Як на мою думку порохоботів, як таких вже не залишилося взагалі, залишився штамп для дурнів.
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В данном случае я согласен с Зеленским и Трампом.
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Від Зелі, чисто жидовська відмаска, аби сподобаться сильнішому
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Да разве Меркель и Макрон ничего не делают?! Вон как активно по желанию Путлера продвигают Северный Поток-2, идут ему навстречу, давят на Украину чтобы соглашалась на условия Рашки.
США конечно делают немного, но хоть что-то, хотя Трампу приходится периодически лизать задницу Путлеру, видимо у него есть какой-то компромат на Трампа. И почему-то США ни разу не опубликовали стенограмму разговора Путина и Трампа
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Теперь Европа окончательно забьет болт на Украину и в случае победы Байдена придется Зе просить у них прощения.) Дипломат хренов! Стыдно было читать, как пресмыкается и заигрывает президент, по его же словам, сильной и независимой страны.
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Попрошайки не должны так наглеть, иначе вообще подавать не будут
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Кровосіся плакаль Адже так було можливо..
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Один хочет расследовать дело против почему-то именно основного соперника на выборах в 2020 году, а второй за финансовую помощь и джавелины обещает поставить своего ген. прокурора для расследования. Картина маслом.
Но Зе-поклонники верещат в комментариях, что Президент ставит своего ген. прокурора, и потому ничего криминального нет.
Это значит только одно - нужно, чтобы действия этой администрации коснулись этот народ лично, и тогда в голове может появится какая-то светлая мысль. А так можно пока смотреть на ютубе зе-видео с кликбейтовыми заголовками и оставлять под ними вождепрославительные комментарии вместе с белорусскими завистниками, которые оказывается завидуют нам белой завистью при виде этого Президента.
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Ідіотів зебобіків 12 млн. і це не уся Україна, а електорат 5 господ.
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как же- разбежались всем шутам помогать
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Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много. Да. Мне бы не помешал миллион другой от них. Серьёзно.
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