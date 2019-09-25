 У МОЗ створять Офіс пацієнта, його очолить особисто Скалецька, - Раїм

Про це заявив на брифінгу в Києві радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"До кінця тижня, можливо наступного, буде створено офіс пацієнта. Зараз, якщо пацієнт зіткнувся з порушенням його прав, або з якимись проблемами, нестачею ліків, правопорушеннями, вимаганням хабаря тощо, він може звернутися на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я. Я не знаю жодної живої душі, яка туди додзвонилася б, і колеги, які працюють тут у пресслужбі, також говорять, що немає людей, які б додзвонилися. Принаймні, ми їх не знаємо", - сказав Раїм.
За його словами, дзвінки на гарячу лінію, в пресслужбу МОЗ і в приймальню міністра ніхто не опрацьовує.
"Другий варіант - це листи, які можна відправити в міністерство, і далі ці листи проходять сім кіл пекла для того, щоб на них хтось відповів, і дуже часто люди там отримують відписку", - додав Раїм.
За словами радника міністра охорони здоров'я, довгий час була проблема комунікації пацієнтів і міністерства, тому міністр створює офіс пацієнта в структурі МОЗ. Він зазначив, що документи готові ще не повністю.
"Офіс створять без додаткового фінансування, для того, щоб створити його, у міністерства є все необхідне. Офіс пацієнта очолюватиме безпосередньо міністр. Тобто, якщо якась скарга потрапляє в офіс пацієнта, далі формується управлінське рішення, яке міністр підписує", - сказав він.
За словами Раїмова, тестову версію офісу буде запущено найближчим часом.
а вообще ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ всегдла
хорошо.. вот моя покойная тетя умерла давно еще в 1981 году в 42 года от рака
до этого была инвалидом была здоровой веселой ничем не болела а как
попала срочно на стол аппендицит все стала калекой... так вот в ужасном состоянии
умирая 3 раза поезд Одесса0-Моква задерживался из- за Скорой к ей кололи камфару-
хотели госпитализировать она наотрез отказывалась, доползла еле живой в
Москву... пошла в ЦК ВЛКСМ Комсомола ей там сразу дали место в гостинице возле Кремля..
талоны в Кремлевскую столовую три раза еда как в ресторане
бесплатно и через 2 дня ей организовали Прием в Приемной Председателя
Верховного Совета СССР Брежнева.. так вот пошла она на прием написала как могла
обращение изложила суть речь шла о получении ею как инвалидом квартиры в Одессе…
а жила в бараке и работала уборщицей в ЖЭК мыла лестничные парадные ... и тут
зашел на прем сам Брежнев тихо сел с краю.. посидел минут 5-10 послушал потом
извиняясб говорит мол протите меня гражданка я вас прерву и своему
человеку котоырй вел прием ЭТОТ ВОПРОС НА МЕНЯ ЛИЧНО МОЙ КОНТРОЛЬ и к моей
тетке не волнуйтесь к Новому году вы получите квартиру... а было это средина
лета...и вот приближается Новый Год а тишина моя мама также покойная все
рассказывала что она даже иронизировала- мол и что сам Брежнев а где
квартира и тут где то числа 26 декабря к вечеру к ней в барак приезжает
водитель на черной Волге мол кто такая та тетка ну я он быстро собирайтесь берите
паспорт вас сам Председатель исполкома ждет …а время то уже после 19 часов
тетка собралась, взяла документы поехали они в исполком... Председатель ее
встретил красный как рак злой и сразу с порога мол если бы не эти
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ И швыряет ей под ноги пачку телеграмм а там текст
Пред Верховного Совета просит вас в срок 10 суток решить вопрос о выделении квартиры
дело лично на контроле подпись Брежнев и таких телеграмм штук 5 потом ближе к
декабрю предупреждении дайте ответ номер решения и ордера о выделении квартиры
такой то контроль лично Брежнев.. и последняя если к 20 часам 26 декабря
телетайпом не получим номер решения и номер ордера о выделении квартиры такой
то гражданки - завтра к вам Москва высылает комиссию в составе... с кадровыми
выводами.. подпись.. Брежнев... короче- за 15 минут было и решение и ордер
Предисполкома бегал целый день пока в крупном учреждении не выпросил в их
доме одну 1- комнатную квартиру для моей
тетки заселилась -тетка аккурат 30 декабря квартира отапливалась, а 31 числа
подключили в квартире газ и свет...
а остальное - дебилизм полный.
Дебилизм не удивительно - соевые ж...
Ну, а чо?
«Діаррєя? Жопа ! Согласно статьі УК пріговаріваю тєбя к 3 годам условно !»