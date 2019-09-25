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 Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (963) Раімов Дмитро (1)

 У МОЗ створять Офіс пацієнта, його очолить особисто Скалецька, - Раїм

Офіс прийматиме та опрацьовуватиме скарги громадян. Його мета - захистити права пацієнтів і налагодити комунікацію між ними і міністерством.

Про це заявив на брифінгу в Києві радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"До кінця тижня, можливо наступного, буде створено офіс пацієнта. Зараз, якщо пацієнт зіткнувся з порушенням його прав, або з якимись проблемами, нестачею ліків, правопорушеннями, вимаганням хабаря тощо, він може звернутися на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я. Я не знаю жодної живої душі, яка туди додзвонилася б, і колеги, які працюють тут у пресслужбі, також говорять, що немає людей, які б додзвонилися. Принаймні, ми їх не знаємо", - сказав Раїм.

За його словами, дзвінки на гарячу лінію, в пресслужбу МОЗ і в приймальню міністра ніхто не опрацьовує.

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"Другий варіант - це листи, які можна відправити в міністерство, і далі ці листи проходять сім кіл пекла для того, щоб на них хтось відповів, і дуже часто люди там отримують відписку", - додав Раїм.

За словами радника міністра охорони здоров'я, довгий час була проблема комунікації пацієнтів і міністерства, тому міністр створює офіс пацієнта в структурі МОЗ. Він зазначив, що документи готові ще не повністю.

"Офіс створять без додаткового фінансування, для того, щоб створити його, у міністерства є все необхідне. Офіс пацієнта очолюватиме безпосередньо міністр. Тобто, якщо якась скарга потрапляє в офіс пацієнта, далі формується управлінське рішення, яке міністр підписує", - сказав він.

За словами Раїмова, тестову версію офісу буде запущено найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150418
 
 
 Топ коментарі
 
больше офисов хороших и разных
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не создавайте совкодрочный отдел жалоб - делайте реформу и не будет жалобщиков - зебилы
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Офіси створюють не для роботи. Там каву п'ють та розмовляють про "вчорашнє")
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они бюджет хотят правильно освоить и много родственников и друзей еще не устроены
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ПАЛКА В ДВУХ КОНЦАХ и хорошо и плогано ХЗорошо что если реально Министру попадет твое обращение но возникает вопрос когда Министр ЛИЧНО все это будет читать значит в Офисе будет воя канцелярии и те же чиновники бюрократы.. и поганнькое если Министрнапишет что типа ваша жалоба не обоснвоана то все в Украине можешь только на Луну выть как волк... Я ЛИЧНО имел контакты и с Министрами и Заместителем Министра Охороны здоровья правда в СССР но мы знали что иного пути нет что только Министр или Зам министра может и должен решить твою проблему и в твою пользу.. также имел встречу с Министром соцобепечния УССР она не могла меня принять лично но выслушав быстро мою суть поручила своему 1 заместителю срочно собрать коллегию Министерства и решить вопрос положительном аспекте..и извинилась.. что вынужденв ехать в Совет Министров на коллегию.... а иначе сама бы взялась за мой вопрос часа 2 шла коллегия и все вопросы были закрыты на раз... даже более чем расчитывал попутно решил и тему по моей маме с инвалидностью... в области, Одессе только потом все танцевали передо мной- выполняя вказику письменную Министра и коллегии... чай, кофе, пирожные, шоколад.... да вы садитесь уважаемый, обождите 5 минут, извините..... а раньше...чаво надо... ты кто такой есть... не положено.... не возможно... пшел вон.. во как...а после Министерства все стало можно... конечно... как скажите... как пожелаете.. и главное все это было прописано в Инструкциях Законах Постановлениях.... мн не надобыло ничего выдумывать я лишь просил применить ко мне законы Постановления Иструкции Приказы... ...
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В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов - Цензор.НЕТ 4970
а вообще ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ всегдла
хорошо.. вот моя покойная тетя умерла давно еще в 1981 году в 42 года от рака
до этого была инвалидом была здоровой веселой ничем не болела а как
попала срочно на стол аппендицит все стала калекой... так вот в ужасном состоянии
умирая 3 раза поезд Одесса0-Моква задерживался из- за Скорой к ей кололи камфару-
хотели госпитализировать она наотрез отказывалась, доползла еле живой в
Москву... пошла в ЦК ВЛКСМ Комсомола ей там сразу дали место в гостинице возле Кремля..
талоны в Кремлевскую столовую три раза еда как в ресторане
бесплатно и через 2 дня ей организовали Прием в Приемной Председателя
Верховного Совета СССР Брежнева.. так вот пошла она на прием написала как могла
обращение изложила суть речь шла о получении ею как инвалидом квартиры в Одессе…
а жила в бараке и работала уборщицей в ЖЭК мыла лестничные парадные ... и тут
зашел на прем сам Брежнев тихо сел с краю.. посидел минут 5-10 послушал потом
извиняясб говорит мол протите меня гражданка я вас прерву и своему
человеку котоырй вел прием ЭТОТ ВОПРОС НА МЕНЯ ЛИЧНО МОЙ КОНТРОЛЬ и к моей
тетке не волнуйтесь к Новому году вы получите квартиру... а было это средина
лета...и вот приближается Новый Год а тишина моя мама также покойная все
рассказывала что она даже иронизировала- мол и что сам Брежнев а где
квартира и тут где то числа 26 декабря к вечеру к ней в барак приезжает
водитель на черной Волге мол кто такая та тетка ну я он быстро собирайтесь берите
паспорт вас сам Председатель исполкома ждет …а время то уже после 19 часов
тетка собралась, взяла документы поехали они в исполком... Председатель ее
встретил красный как рак злой и сразу с порога мол если бы не эти
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ И швыряет ей под ноги пачку телеграмм а там текст
Пред Верховного Совета просит вас в срок 10 суток решить вопрос о выделении квартиры
дело лично на контроле подпись Брежнев и таких телеграмм штук 5 потом ближе к
декабрю предупреждении дайте ответ номер решения и ордера о выделении квартиры
такой то контроль лично Брежнев.. и последняя если к 20 часам 26 декабря
телетайпом не получим номер решения и номер ордера о выделении квартиры такой
то гражданки - завтра к вам Москва высылает комиссию в составе... с кадровыми
выводами.. подпись.. Брежнев... короче- за 15 минут было и решение и ордер
Предисполкома бегал целый день пока в крупном учреждении не выпросил в их
доме одну 1- комнатную квартиру для моей
тетки заселилась -тетка аккурат 30 декабря квартира отапливалась, а 31 числа
подключили в квартире газ и свет...
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Всё? "Излил сопли? А сколько умерло, без "личного контакта", знаешь?...
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ТЫ гнидошное ...овно... которое фердит тут на сайте..... ты так и не понял ...оця что такое ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ люди сами обязаны добиваться своей правды а не орать ЗЕДЕБИЛО ПОМОЖЕТ! ПУТИН ПОМОЖЕТ! а потмо а чаво не помогают.... А ...УЙ ВАМ ПОМОЖЕТ- ПОКА САМИ СВОИ ПРОБЛЕМЫ НЕ НАЧНЕТЕ РЕШАТЬ . а сопли свои сам жуй за тебя их никто не будет этого делать....и никому я ничего не изливаю а просто рассказал как случай из жизни тебе даун о безмозглому зебобику такое не понять.. моральное уродство это по наследству...н генетическом уровне...
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Пасть прихлопни... Разверещался... Наклейки лепить начал... Реально на ТУ жизнь оглянись... Заодно мои комментарии почитай... А потом "зебобиками" клейми, придурок...
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как случай - интересно конечно же...
а остальное - дебилизм полный.
Дебилизм не удивительно - соевые ж...
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Я вижу что хотят родственников Гроссмана убрать .
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не создавайте совкодрочный отдел жалоб - делайте реформу и не будет жалобщиков - зебилы
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як вони задовбали своїми офісами питання коли ж вони працювати почнуть В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов - Цензор.НЕТ 5418
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Офіси створюють не для роботи. Там каву п'ють та розмовляють про "вчорашнє")
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Дайте й мені офіс при годівниці) а взагалі, кожному по офісу) цікаво, звідки братимуться гроші, якщо всі дармоїдами стануть?
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Вместо того, чтобы организовать систему, в которой жалоб не будет и запустить второй этап реформы - они будут принимать жалобы в Министерстве ).
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Первый этап тоже так себе. Сделал наблюдение, еще с 90-х годов, что большей части врачей на нас наплевать. На конечный результат. Зато им нравится сам процесс, приходить на работу, писать бумажки, шупать живот у пациков, делать что-то важное, как грил Л Черновецкий)
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Лікар з освітою юриста.
Ну, а чо?
«Діаррєя? Жопа ! Согласно статьі УК пріговаріваю тєбя к 3 годам условно !»
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Одни офисы. Количество замминистров увеличилось минимум в 1,5 раза. Где было 3 там стало 5, где было 4 там стало 6. В Минздраве создадут Офис пациента, его возглавит лично Скалецкая, - Раимов - Цензор.НЕТ 4822
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с ангиной тоже в офис бежать или сразу на кладбище?
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А кто будет пациентом? ААААА - догадываюсь.....
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Все ясно. В случае чего нужно создавать офис.
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Всем "зелюкам" по офису!!! Когда придумают "омбудсмена по психиатрии"?Хочу начальником!!!
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Вы бы почитали какие в МЗ есть должности - начальник Директората Евроинтеграции, Стратегического Планирования и прочая хрень. А форма для жалобы пациента не работала на сайте 2 недели назад.
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Раимов- всё пропальщик! Девиз- если не пропало вчера пропадёт завтра. Какой дебил назначил его советником.
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