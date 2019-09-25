 У МОЗ створять Офіс пацієнта, його очолить особисто Скалецька, - Раїм

Про це заявив на брифінгу в Києві радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"До кінця тижня, можливо наступного, буде створено офіс пацієнта. Зараз, якщо пацієнт зіткнувся з порушенням його прав, або з якимись проблемами, нестачею ліків, правопорушеннями, вимаганням хабаря тощо, він може звернутися на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я. Я не знаю жодної живої душі, яка туди додзвонилася б, і колеги, які працюють тут у пресслужбі, також говорять, що немає людей, які б додзвонилися. Принаймні, ми їх не знаємо", - сказав Раїм.

За його словами, дзвінки на гарячу лінію, в пресслужбу МОЗ і в приймальню міністра ніхто не опрацьовує.

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"Другий варіант - це листи, які можна відправити в міністерство, і далі ці листи проходять сім кіл пекла для того, щоб на них хтось відповів, і дуже часто люди там отримують відписку", - додав Раїм.

За словами радника міністра охорони здоров'я, довгий час була проблема комунікації пацієнтів і міністерства, тому міністр створює офіс пацієнта в структурі МОЗ. Він зазначив, що документи готові ще не повністю.

"Офіс створять без додаткового фінансування, для того, щоб створити його, у міністерства є все необхідне. Офіс пацієнта очолюватиме безпосередньо міністр. Тобто, якщо якась скарга потрапляє в офіс пацієнта, далі формується управлінське рішення, яке міністр підписує", - сказав він.

За словами Раїмова, тестову версію офісу буде запущено найближчим часом.