 Держсекретар з питань оборони Великої Британії Воллес відвідав район проведення ООС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Іноземних партнерів супроводжували Міністр оборони України Андрій Загороднюк і представники оборонного відомства. На Приазов'ї робочу групу зустрічав Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.
В рамках робочої поїздки іноземні партнери були ознайомлені з поточною обстановкою в районі проведення операції Об'єднаних сил. Як зазначив командувач ОС противник, незважаючи на оголошений режим тиші, продовжує активно обстрілювати позиції Об'єднаних сил.
Відповідаючи на запитання іноземних партнерів Кравченко підтвердив інформацію про присутність на території тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей регулярних російських військ, а також про постійне постачання зброї і боєприпасів із території РФ.
Більш наочно британська делегація ознайомилися з ситуацією в окремих районах уздовж лінії розмежування на Маріупольському напрямку. На завершення зустрічі сторони обговорили актуальні питання розвитку українсько-британського військово-політичного співробітництва в оборонній сфері.