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 Політика України, За кордоном
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Все про:Байден (132) Зеленський (2872) Трамп (2020)

 Байден хвалився, що зупинив розслідування щодо сина. Розберіться з цим, - Трамп - Зеленському в опублікованій Білим домом стенограмі

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з Володимиром Зеленським, стенограму якого опублікував Білий дім, попросив його допомогти зі справою щодо сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст стенограми.

"Зараз багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування (щодо сина. - Ред.), і багато людей хочуть розібратися, що ж сталося. Тому будь-яке ваше співробітництво з генпрокурором дуже допоможе. Байден хвалився скрізь, що йому вдалося зупинити розслідування, тому, якби ви могли розібратися тут... Все це огидно", - сказав Трамп.

Читайте також: Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150413
 
 
 Топ коментарі
 
Там много чего интересного в расшифровке,например мне не очень нравится когда Зеленский говорит что генпрокурор мой человек на 100 процентов,это что намек что будет делать не по закону а по его указаниям?
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шмаркля взяла под козырек и сказала что его ручной прокурор фсьо парешает, не извольте беспокоиться
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Расследование остановил наш Злочевский. А Байден для наших судов никто, что он может ? И почему США не помочь в ответ отправить в тюрьму пожизненно ( как у них принято) наших воров-олигархов ? А мы поднапряжемся со Злочевским и компанией
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Почитайте расшифровку разговора. Там ЗЕ как полній дебил віглядит. Судя по всему нас ждет не один импичмент, а два.
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Он и есть дебил, который двух слов связать не может.
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По написанному сценарию, если вопросы не задают, шпарит театр одного актера будь здоров.

А вот, если экспромт и с вопросами, то криворожская шпана подзаборная.
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А свой прокурор это слуга народа или личный слуга?
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Потрібно все-таки тряхнути цих піндосів байденів. Щось там не чисто. Мабуть мутили разом із баригою.
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Трампу конец. Зелебобе приготовиться.
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якщо проросійського Трампа знімуть при допомозі Зелі, - хіба це погано?
Що скажете, соєві? )))
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" пророссийский " Трамп таких гадостей мацковии наделал , что касапы воют. Почитайте , что с ценами на газ творится и какие потери мацковии .https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pravitelstvo-zalozhilo-v-byudzhet-rezkoe-padenie-cen-na-rossiyskiy-gaz-1028553543 А остальное ?
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когда политик, а данном случае Президент, начинает использовать свое положение для того,
что "утопить" своего политического противника - ето повод для начала процедуры импичмента.
похоже есть все основания для етого и есть, шо расследовать.
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А если победит Байден , что тогда , зебобики ?
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