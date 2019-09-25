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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (963) Гончарук_Олексій (100) Зоряна Скалецька (17)

 Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук

Конфлікт між керівництвом Міністерства охорони здоров'я України та співробітниками відомства вирішуватиметься після приїзду зі США міністра Зоряни Скалецької.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на пресконференції.

Крім того, прем'єр зазначив, що не збирається втручатися в кадрову політику міністерств.

"Я знаю, що в міністерстві працює багато професійних і порядних людей. У мене також немає жодних сумнівів щодо професійних якостей міністра охорони здоров'я. Є один аспект, про який ми сьогодні говорили в контексті іншого міністерства. Аспект полягає в тому, що ми домовилися з міністрами, я не втручаюся в кадрову політику міністерства. Тому міністр самостійно визначає з ким їй працювати, з ким не працювати. Але мені здається, що ситуація в МОЗ це питання скоріше непорозуміння між людьми, ніж якийсь основний конфлікт", - сказав він.

Нагадаємо, 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Пізніше він на своїй сторінці в Facebook заявив, що впевнений, що глава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька знайде шляхи вирішення проблеми всередині відомства.

Зазначимо, що наразі міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуває в США, де бере участь у роботі Генеральної асамблеї ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто нікого не збирається виганяти. Буде оцінювання співробітників, - радник глави МОЗ Раімов про кадровий скандал у міністерстві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150412
 
 
 Топ коментарі
 
Извините не по теме, но в тему!!!
Кто-то читал стенограмму разговора Зе-дебила с Трампом???? Это жопа!!!! Мы попали в скандал!!! И Зелёный идиот там будет одной из фигур!!!!! Прочитайте!!!!
Зе дебилы!!! Это ваш результат!!!!
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А че она туда вообще поперлась
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Конфликт между руководством и сотрудниками во всех нормальных организациях решается увольнением сотрудников. Или грош цена такому руководству, если им руководят подчиненные.
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Тогда какой смысл выбирать депутатов, президента и т.д., если назначенные ими министры никого не могут увольнять ???? Естественно что никто с десятилетиями прикормленных мест добровольно уходить не станет. Что дальше ?
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Есть больница, она в ужасном состоянии, врачи тупые, но кумы/сваты главврача, всё за взятки и откаты. Избирателей это достало они проголосовали за нового человека, но в итоге оказывается, что поменять он никого в больнице не может, т.к. она государственная а он всего лишь руководитель государства, в рабочие-врачи против, они вполне себя самих устраивают и точка. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4622
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Все с точностью до наоборот. Поскольку главврачи и ректора избираются трудовым коллективом, то уволить барыг и взяточников главврачей и ректоров практически не возможно. "Трудовой коллектив" горой за начальника. Т.к он как раз и поощряет взятки на низовом уровне.
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Не ну с таким подходом страна из Ж никогда не выйдет. Если б не взятки на работе то избранный "Трудовым коллективом" руководитель может вобще счесть что на работу можно не ходить вообще и если б не взятки на работе "Трудовой коллектив" его в этом с радостью поддержит, или выберет нового руководителя который пообещает не разрешить не ходить на работу. В итоге медицина, сведется лишь к расходной статье в бюджете. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8169
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Извините не по теме, но в тему!!!
Кто-то читал стенограмму разговора Зе-дебила с Трампом???? Это жопа!!!! Мы попали в скандал!!! И Зелёный идиот там будет одной из фигур!!!!! Прочитайте!!!!
Зе дебилы!!! Это ваш результат!!!!
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я читала на сайті білого дому.
це якраз те, про що говорили демократи.
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хто це ви і куди попали то ваша лічная праблєма, руськагаварящіє ПЕСики Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9740
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окрім тебе руськагаварящіх тут немає.
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Чего скулишь, придурок. Смотри не укакайся от напруги! К психиатру ходил? Судя по твоей истерике - пора провериться.
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а що сталось ???
помічниця богатирьовою продовжує її справу ?
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Ало це пожежники ? Приїзжайте швиденько , бо в нас швидка допомога з міліцією побилася !😆
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Понятно. Не царское это дело...вмешиваться. Оно работает на 73%
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какого хєра скалєцкая поперлась в сша.
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осколки вейдсайдской ведьмы не хотят с миром увольняться
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Богатирьва подала позов , про незаконне звільнення з посади ! Скоро поновлять , тут і до бабки не ходи ! І тоді все налагодиться . Головне щоб у Вовки , булаву не відсудили !😈
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Куди треба , туди і поновлять Богатирьву ! Суду видніше ! В них юридична освіта !😆
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Как по мне дело бесперспективное, даже не потому что некуда, а потому что её уволили т.к. она сбежала в рф, т.к. если по Закону то за прогулы. Конфлікт між керівництвом і співробітниками МОЗ вирішуватиметься після приїзду Скалецької зі США, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4430
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Богатирьова вже на свободі , в Україні ! Доказує , що вона біла та пухнаста , в українському , самому найнай гуманнішому суді в світі !😈
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Насколько я читал, она доказывает "що вона біла та пухнаста" в деле чтоб не сесть, а не вернуться министром.
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Не судите всех по себе, тут не все по методичкам работают. Да и что Вам быстро новые подвозят не Ваша заслуга.
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Пардон. Я Вас , не хотів скривдить ! Просто нерви не в полову щілину .
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