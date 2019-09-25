 У Раду внесли законопроєкт про ринок землі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст проєкту закону опубліковано на сайті ВР.

Зазначається, що 25 вересня документ було передано на розгляд керівництву і потім направлено на розгляд комітету.

Таким чином, закон зараз вже опрацьовується в комітеті.

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