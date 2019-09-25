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 Політика України
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Все про:ВР (5789) ринок землі (10)

 У Раду внесли законопроєкт про ринок землі

У Верховній раді України зареєстрували законопроєкт уряду №2178 про ринок землі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст проєкту закону опубліковано на сайті ВР.

Зазначається, що 25 вересня документ було передано на розгляд керівництву і потім направлено на розгляд комітету.

Таким чином, закон зараз вже опрацьовується в комітеті.

Читайте також: Обласні ради виступають проти продажу української землі іноземцям. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150411
 
 
 Топ коментарі
 
От жидам неймётся последний украинский ресурс разбазарить!
То-то папа Беня говорил что в ближайшие лет предприятия покупать не будет...
Народ сейчас тебя во второй раз отваучерят!
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Зебилы должны быть довольны.
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Зебилы должны быть довольны.
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не совсем понял - а что, гройсман остался премьером? Или зебилам прост обольше нечего сказать?
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От жидам неймётся последний украинский ресурс разбазарить!
То-то папа Беня говорил что в ближайшие лет предприятия покупать не будет...
Народ сейчас тебя во второй раз отваучерят!
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Да, нема шляхтича Хмельницького, шоб народ проти них поднимал.
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За Хмельницкого иудеи и мстят украинцам. Ведь у них месть считается не дьявольским а Божьим законом.
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Хмельницкого, как и императора Тита Флавия (сына Веспассиана), при котором иудеи были изгнаны из Палестины, до сих пор ритуально проклинают в синагогах.
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"На Сосновке стоит российский уголь, который предназначается для Центрэнерго. Это высококачественный уголь из Кузбасса с золой 13%. Он должен смешиваться с углем Львовуголь с золой 45%-55% и отправляться на Центрэнерго, которое принимает уголь с золой 25%. Фактически, этот российский уголь не может самостоятельно поехать на Центрэнерго (потому что слишком низкая зола), ни с Львовуголь не может поехать (потому что слишком высокая зола). Но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля Львовуголь, чтобы отправить на электростанцию", - пишет Герус.
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Слабко українці Шевченка читали. Та й узагалі, статистика каже, що пенсіонери зараз зайняті виїздом на заробітки в ЄС. Люди втікають з цією конченої країни, а жиди їхню землю у цей час продають.
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таков печальный финал ...как цыгане разбредетесь по миру.......очень сомневаюсь ч то примут что толковое____________
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Если иудеи протянут продажу земли а украинцы промолчат, то тогда необходимо скоректировать гимн Украины - убрать фразу "Ми козацького роду".
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Это не законопрект внесли, это проект Украина вынесли. Горе ждунам и ганьба.
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Вже і народ його обговорив в Єєрусалимі У Раду внесли законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 6754
Можна і голосувати
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Цензор перетворюєтсья на помийку типу Лента.Сру, від усіляких ботів.

1. Саме олігархи проти ринку землі, бо їм треба максимально багато її побрати в оренду на 50 років.
2. А по договору, якщо орендодавець вмирає, вона переходить орендарю, т.т. фірмі олігарху.
3. А народ продати кудись інде не може, бо ринка землі нема. А олігархи платять копійки.
4. Ринок землі дасть можливість продавати/купувати землю, її ціна виросте в 10 раз.і ті пенсіонери зможуть заробити собі на нормальну пенсію.
5. Ринок землі створить можливість для реальних інвестицій в Україну.
6. Це наситить валютний ринок валютою, і долар просяде.
7. Люди тоді будуть більш заможніші, і наприклад ЗП в 10 000 грн, буде не 400 дол, а 600 дол.
8. Тоді вернуться всі заробітчани, бо нема чого вкалувати в Польщі.
9. Впадуть ціни на імпорт - побутова техніка.
10 В Україні стабілізується економіка і буде економічне зростання.

Але ботам це не треба. так?
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Ну шо вы бред пишете.
Какие МАЛЫЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВУЮ ТЕХнику? Вы- идиот?
Цены на бытовую технику в мире приблизительно одинаковы..
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Ідіот той, хто не займався продажем чи імпортом побутової техніки (стіралки, холодильники, ПК) або і про це говорить. Ціна на весь імпорт залежить від курса доллара - бо привозиться з-за кордону, і якщо впаде курс долара, впадуть ціни на ВСЮ побутову техніку, шмотки, побут.хімію ..... на ВЕСЬ імпорт. Але ціни просядуть з часом - затримка 1-3 міс, поки не розпродадуться запаси по старому курсу.
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И как же жто упадет курс доллара , если он в раше растет? , а у нас связанные экономики.
Перестаньте толкать жто гебельсовское вранье
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Если утюг стоит 20 евро, то в Украине он будет стоить 600 гривен плюс растаможка и накрутки ТОРГОВОГО ЦЕНТРА ( аренда, зарплата, налоги)
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Если ходильник или ноутбук стоит 400 дол, что по курсу 25 = 10 000 грн.

А по курсу 20 будет стоить = 8 000 грн.

Разница есть?
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Курс будет расти - а зарплата нет,
НаЦБАНК уже включил станок.
Так что не замыливайте очи украинцам, ПЫТАЯСЬ УКРАСТЬ У НИХ ЗЕМЛЮ
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Москалику йди додому...

Це в рашці проблеми з курсом, і всі зі страху мочаться окропом, бо скоро їм буде ж@па.В Україні останніх пів року курс долара падає, бо є позитивні рухи, для розвитку економіки:

https://finance.i.ua/
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> он в раше растет? , а у нас связанные экономики.
Москалику, go to home:

У Раду внесли законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 9851У Раду внесли законопроєкт про ринок землі - Цензор.НЕТ 8569
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Господи, де?! звідки?! ви цю маячню берете?
1. Повна дурня, бо олігархам головне закріпити своє право на землю.
2. Це навіть коментувати не хочу бо дурня несусвітна.
3. Це як "заробив на копійку, а всрався на рупь"
4. На яку пенсію заробляють продажем свого майна?
5. За умов правового беспредела тільки дурень припреться сюди щось інвестувати
6. Закатайте губу - не для того й досі у нас існують офшорні схеми.
7. Ага, кожному по мульйону і усім по пироженке...
8. Вказують не за назву країни, а за нормальні гроші. Рівень заробітків подивіться.
9. Ви імпорт до чого тут прислали? Чи ваші мрії - поміняти землі на імпортні бусики, як тільки з'явиться зайва копійчина???
10. Ви хвора людина, бо забули розпродаж виробництва за ваучери...
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Олигархов петух в жопу клюет- БЫСТРЕЕ , пока народ не опомнился.
До нового года поработают- и Украину угробят
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"В Раду внесли законопроект о рынке земли" - советоваться с народом по всем серьёзным вопросам как в Швейцарии через референдум слугам уже расхотелось? То была предвыборная шутка?
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Им по этому вопросу невыгодно советоваться
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Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето". "Система народовластия, которую предлагаем мы, это система, которая во всем мире называется "прямая демократия". Мы изучали опыт стран Скандинавских стран, Швейцарии, Канады, США, и из каждого пытались взять те вещи, которые дадут возможность народу ощутить реальный контроль и власть в этом государстве", - сказал Руслан Стефанчук.

Народ, которому принадлежит земля, слуги уже не желают спросить, хочет ли он продавать землю и кому. Если кто хочет продать землю, то только государству. Я понимаю, что у государства должна быть своя государственная земля. Путину не удалось захватить юго-восток Украины, так он через сепаров скупит там все земли и после на законных основаниях двинется защищать свою землю, а западные демократы скажут, что он имеет на это право, ведь это его собственность. У меня подозрение, что Путин уже заплатил слугам, чтобы они приняли закон про рынок земли, иначе чем объяснить такое рвение по-быстрому распродать землю, если в Израиле 90% земли принадлежит государству.
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Останній раз на сайті Держгеокадастру в першій половині цього року виставлялася вільна земля сільськогосподарського призначення для безоплатної приватизації громадянами України під ОСГ. Останній раз у громадян України був шанс отримати свою частку землі. Все, нема вже на сайті Держгеокадастру ніяких пропозицій, всі...багатії чекають ринку земель. Народ радісно іде під три чорти.
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