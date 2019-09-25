 У Раду внесли законопроєкт про ринок землі

Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст проєкту закону опубліковано на сайті ВР.
Зазначається, що 25 вересня документ було передано на розгляд керівництву і потім направлено на розгляд комітету.
Таким чином, закон зараз вже опрацьовується в комітеті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, текст проєкту закону опубліковано на сайті ВР.
Зазначається, що 25 вересня документ було передано на розгляд керівництву і потім направлено на розгляд комітету.
Таким чином, закон зараз вже опрацьовується в комітеті.
То-то папа Беня говорил что в ближайшие лет предприятия покупать не будет...
Народ сейчас тебя во второй раз отваучерят!
Можна і голосувати
1. Саме олігархи проти ринку землі, бо їм треба максимально багато її побрати в оренду на 50 років.
2. А по договору, якщо орендодавець вмирає, вона переходить орендарю, т.т. фірмі олігарху.
3. А народ продати кудись інде не може, бо ринка землі нема. А олігархи платять копійки.
4. Ринок землі дасть можливість продавати/купувати землю, її ціна виросте в 10 раз.і ті пенсіонери зможуть заробити собі на нормальну пенсію.
5. Ринок землі створить можливість для реальних інвестицій в Україну.
6. Це наситить валютний ринок валютою, і долар просяде.
7. Люди тоді будуть більш заможніші, і наприклад ЗП в 10 000 грн, буде не 400 дол, а 600 дол.
8. Тоді вернуться всі заробітчани, бо нема чого вкалувати в Польщі.
9. Впадуть ціни на імпорт - побутова техніка.
10 В Україні стабілізується економіка і буде економічне зростання.
Але ботам це не треба. так?
Какие МАЛЫЕ ЦЕНЫ НА БЫТОВУЮ ТЕХнику? Вы- идиот?
Цены на бытовую технику в мире приблизительно одинаковы..
Перестаньте толкать жто гебельсовское вранье
А по курсу 20 будет стоить = 8 000 грн.
Разница есть?
НаЦБАНК уже включил станок.
Так что не замыливайте очи украинцам, ПЫТАЯСЬ УКРАСТЬ У НИХ ЗЕМЛЮ
Це в рашці проблеми з курсом, і всі зі страху мочаться окропом, бо скоро їм буде ж@па.В Україні останніх пів року курс долара падає, бо є позитивні рухи, для розвитку економіки:
https://finance.i.ua/
Москалику, go to home:
1. Повна дурня, бо олігархам головне закріпити своє право на землю.
2. Це навіть коментувати не хочу бо дурня несусвітна.
3. Це як "заробив на копійку, а всрався на рупь"
4. На яку пенсію заробляють продажем свого майна?
5. За умов правового беспредела тільки дурень припреться сюди щось інвестувати
6. Закатайте губу - не для того й досі у нас існують офшорні схеми.
7. Ага, кожному по мульйону і усім по пироженке...
8. Вказують не за назву країни, а за нормальні гроші. Рівень заробітків подивіться.
9. Ви імпорт до чого тут прислали? Чи ваші мрії - поміняти землі на імпортні бусики, як тільки з'явиться зайва копійчина???
10. Ви хвора людина, бо забули розпродаж виробництва за ваучери...
До нового года поработают- и Украину угробят
Народ, которому принадлежит земля, слуги уже не желают спросить, хочет ли он продавать землю и кому. Если кто хочет продать землю, то только государству. Я понимаю, что у государства должна быть своя государственная земля. Путину не удалось захватить юго-восток Украины, так он через сепаров скупит там все земли и после на законных основаниях двинется защищать свою землю, а западные демократы скажут, что он имеет на это право, ведь это его собственность. У меня подозрение, что Путин уже заплатил слугам, чтобы они приняли закон про рынок земли, иначе чем объяснить такое рвение по-быстрому распродать землю, если в Израиле 90% земли принадлежит государству.