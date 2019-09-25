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Все про:Одеса (2116) СБУ (4742) вишкіл (1282)

 В Одесі у п'ятницю відбудуться навчання СБУ, в місті введуть особливий режим

На території Південної виправної колонії №51 в Одесі в п'ятницю, 27 вересня відбудуться антитерористичні навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Управління СБУ в Одеській області.

"У масштабному тренуванні, умови якого будуть максимально наближені до реальних, візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Державної кримінально-виконавчої служби, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - сказано в повідомленні.

Під час навчання на окремих територіях міста можуть вводити обмеження чи заборону руху транспорту і пішоходів, додали в СБУ. Також можливі перевірка документів, огляд особистих речей і автомобілів.

"Служба безпеки України просить жителів і гостей міста з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. Всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства", - додали в пресслужбі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150410
 
   
 Топ коментарі
 
Провести учения с зэками в колонии для СБУ оказалось комфортнее, чем с добытчиками янтаря на природе!?
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а в лугандонии слабо провести учения?
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Во время учения на отдельных территориях города могут вводить ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, добавили в СБУ. Также возможны проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей.

так кого учить-то будут? одесситов?
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Та это будут ловить этого чёрта по поводу которого "нужно было позвонить" Баканову, место нахождение чёрта правда перепутали, но то дело такое... В Одессе в пятницу пройдут учения СБУ, в городе введут особый режим - Цензор.НЕТ 8090
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Там потепления отношений началось и отвод ВСУ к Днепру. Ничего ты не понимаешь...
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Провести учения с зэками в колонии для СБУ оказалось комфортнее, чем с добытчиками янтаря на природе!?
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Ты офигел? Там реально п...здюлей могут выдать... и тем болие, в чей то карман лезть как то не по товарищески. А тут и самоутвердится можно...
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Парубія туди куратором навчань.
Він вміє з «ФСБ міром» працювати.
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Його не розуміють ! Він половину алфавіту , не може вимовить !😆
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Та зрозуміло: «русчєлюсть»...можеш більше не уакать...
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