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Все про:Крим (7507) політв'язні (1048) Дудка Володимир (12)

 Політв'язнів Дудку і Бессарабова, засуджених у справі "українських диверсантів", етапували з окупованого Криму в Москву

Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етаповано до Москви для розгляду апеляційної скарги на вирок. Зараз вони перебувають в СІЗО №1 Краснодара.

Про це повідомив адвокат Сергій Легостов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Днями стало відомо, що Володю Дудку та Олексія етапували із Сімферополя до Москви в СІЗО "Лефортово". Поки що вони на пересилці в Краснодарі", - розповів адвокат.

Очікують, що Верховний суд Росії розгляне скаргу на вирок у справі так званих "кримських українських диверсантів" 15 жовтня.

Нагадаємо, жителі Севастополя Володимир Дудка та Олексій Бессарабов були затримані ФСБ в окупованому Криму в листопаді 2016 року. 4 квітня 2019 року підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив їх до 14 років ув'язнення кожного.

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За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-картки, які вилучили у них під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150406
 
 
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