 Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст стенограми.

Коментуючи перемогу партії "Слуга народу" на парламентських виборах, Зеленський сказав: "Ми старанно працювали, і я хочу зізнатися вам, що використовував можливість вчитися у вас. Ми перейняли ваші навички і досвід і використовували їх як приклад на виборах".

Потім Зеленський додав, що в Україні зараз "болото", яке треба "висушити".

"Ми привели багато нових людей. Не старих політиків, не типових бюрократів. Тому що ми налаштовані на новий формат, новий тип уряду. І ви для нас великий наставник і в цьому", - підкреслив він.

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Подаємо переклад стенограми телефонної розмови Трампа із Зеленським. Текст перекладу - "Новий час".

Трамп: Вітаю зі значною перемогою. Ми всі в Сполучених Штатах спостерігали за Вашою приголомшливою роботою. Маючи мімнімум шансів на перемогу, ви легко перемогли. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Зеленський: Ви цілком маєте рацію, містере президенте. Ми справді перемогли і наполегливо працювали заради цього. Ми багато працювали, але повинен зізнатися, що у мене була можливість вчитися у вас. Ми використовували чимало ваших навичок і знань для наших виборів. Так, це були унікальні вибори.

Ми опинилися в унікальній ситуації, з якої змогли вийти переможцями, досягти унікального успіху. Я можу сказати таке: в перший раз ви подзвонили мені, щоб привітати з перемогою на президентських виборах, вдруге ви телефонуєте мені, коли моя партія перемогла на парламентських. Я думаю, що я повинен перемагати частіше, щоб ви могли дзвонити мені частіше, і ми змогли б частіше розмовляти телефоном.

Трамп: Чудова ідея. Я думаю, що ваша країна дуже рада цьому.

Зеленський: Так, чесно кажучи, ми стараємося з усіх сил, тому що ми хочемо побороти корупцію в нашій країні. Ми привели багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо створити новий формат і новий тип уряду. Ви великий учитель для нас і в цьому.

Трамп: Це дуже мило з вашого боку - сказати так. Я скажу, що ми багато робимо для України. Ми витрачаємо купу зусиль і часу. Набагато більше, ніж європейські країни, які повинні допомагати вам більше, ніж вони роблять це зараз. Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це просто розмови і я думаю це те, про що ви повинні з ними поговорити. Коли я говорю з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але потім нічого не робить. Багато європейських країн чинять так само, тому я думаю, вам треба на це звернути увагу. А США дуже добре ставляться до України. Я б не сказав, що це обов'язково взаємно, тому що відбуваються не дуже хороші речі, але США дуже-дуже добре ставляться до України.

Зеленський: Так, ви абсолютно праві. Не просто на 100%, а на 1000%. І я можу сказати вам наступне. Я говорив з Ангелою Меркель і зустрівся з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макроном. І я сказав їм, що вони не роблять достатньо багато у питаннях, пов'язаних із санкціями. Вони не просувають їх. Вони не роблять так багато, як мали б робити для України. Хоча за логікою Європейський Союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але фактично США є набагато більшим партнером, ніж ЄС, і я дуже вдячний вам за це, тому що США дуже багато роблять для України. Набагато більше, ніж ЄС, особливо коли йдеться про санкції проти Російської Федерації. Я також хотів би подякувати вам за вашу велику підтримку в питаннях оборони. Ми готові продовжувати співпрацю для подальших кроків. Зокрема, ми практично готові купити більше Джавелінів у Сполучених Штатів для оборонних цілей.

Трамп: Я хотів би попросити вас про послугу, бо наша країна багато пережила, і Україна багато знає про це. Я хотів би, щоб ви з'ясували, що сталося з цією всією ситуацією в Україні, з CrowdStrike. Напевно, можна залучити когось із ваших людей. Сервер, вони кажуть, що він в Україні. Багато чого сталося довкола цієї ситуації. Я думаю, що ви оточуєте себе такими самими людьми. Я б хотів, щоб генеральний прокурор подзвонив вам або вашим людям, і я б хотів, щоб ви докопалися до суті. Як ви бачили вчора, вся ця плутанина закінчилася провалом Роберта Мюллера, це був дуже некомпетентний виступ, але вони говорять, що багато що з цього почалося в Україні. Дуже важливо, щоб ви зробили все, що у Ваших силах, якщо це можливо.

Зеленський: Так, це дуже важливо для мене, як президента, і ми відкриті для будь-якого майбутнього співробітництва. Ми готові відкрити нову сторінку співпраці у відносинах між Сполученими Штатами і Україною. З цією метою я щойно відкликав нашого посла зі Сполучених Штатів, і його замінить дуже компетентний і дуже досвідчений посол, який буде ретельно працювати над тим, щоб наші дві країни ставали ближчими. Я також сподіваюся, що він отримає вашу довіру і заведе особисті стосунки з вами, щоб ми могли співпрацювати ще більше. Скажу вам, що один з моїх помічників говорив з паном Джуліані, зовсім недавно, і ми дуже сподіваємося, що він зможе приїхати в Україну і ми з ним зустрінемося. Я просто хотів запевнити вас ще раз, що в нашій країні вас будуть оточувати тільки друзі. Я подбаю про те, щоб оточити себе найкращими і найбільш досвідченими людьми. Я також хотів сказати вам, що ми друзі. Ми відмінні друзі, і у вас, пане президенте, є друзі в нашій країні, тому ми можемо продовжувати наше стратегічне співробітництво. Я також планую оточити себе чудовими людьми. А щодо цього розслідування я як президент України гарантую, що все розслідування буде прозорим і чесним. Можу запевнити вас в цьому.

До того ж, я хотів би просити вас, якщо у вас є якась додаткова інформація, яку ви можете надати нам, це б дуже допомогло в розслідуванні, щоб переконатися, що ми вершимо правосуддя в нашій країні з точки зору посла Сполучених Штатів в Україна, наскільки я пам'ятаю, її ім'я Йованович.

Трамп: Добре, тому що я чув, що у вас був прокурор, який був дуже хорошим і якого звільнили, і це дійсно нечесно. Багато людей говорять про це, про шлях, яким вони звільнили дуже хорошого прокурора, і ви мали деяких дуже поганих людей, включених у цей процес. Містер Джуліані – дуже шанована людина. Він був мером Нью-Йорка, великим мером, і я б хотів, щоб він подзвонив вам. Я попрошу його зателефонувати вам разом з Генеральним прокурором. Руді знає все, що відбувається, і він дуже здібний хлопець. Якщо ви зможете поговорити з ним, це було б чудово. Колишній посол від Сполучених Штатів, жінка, була "поганими новинами" і люди, з якими вона мала справу в Україні, були "поганими новинами". Я просто хочу, щоб ви знали про це. З іншого боку, зараз багато розмов про сина Байдена, що сам Байден зупинив судове розслідування. Дуже багато людей хочуть дізнатися про це, і якщо ви зможете зробити щось з генеральним прокурором, це було б чудово. Байден тільки хвалиться, що він зупинив це розслідування, так що якщо ви могли б уважніше подивитися на це... Для мене це звучить просто жахливо.

Зеленський: Я хотів би розповісти вам про прокурора. По-перше, я знаю про цю ситуацію. Оскільки ми виграли абсолютну більшість у нашому парламенті, наступний прокурор буде на 100% моєю людиною, моїм кандидатом, якого схвалить парламент і він почне виконувати свої обов'язки в вересні. Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання. Головне питання цього розслідування – це насправді відновити справедливість, так що ми проконтролюємо це питання і будемо розслідувати цю справу. Я також хотів би попросити вас, якщо у вас є якась додаткова інформація, яка допомогла б нам, це було б дуже корисно і добре для розслідування. Ми були б впевнені, що ми можемо керувати цією справедливістю у нас в країні і що стосується посла США з України, якщо я правильно пам'ятаю, то її звали Йованович. Це добре, що саме ви першим повідомили мені що вона була поганим послом, тому що я згоден з вами на 100%. Її ставлення щодо мене було не найкращим, вона обожнювала попереднього президента і була на його боці. І, мабуть, не прийняла мене як нового президента.

Трамп: Ну, їй доведеться змиритися з деякими речами. Я попрошу містера Джуліані набрати вас. Також попрошу зателефонувати генерального прокурора Барра, і ми доберемося до суті справи. Я впевнений, що ви розберетеся. Я чув, що з прокурором дуже погано поводилися, а він був дуже чесним прокурором, так що удачі у всьому. Я передбачаю, що ваша економіка міцнішатиме і почуватиметься дедалі краще. У вас багато активів. Це велика країна. У мене багато українських друзів, вони неймовірні люди.

Зеленський: Я хотів би сказати вам, що у мене також є доволі багато українських друзів, які живуть в Сполучених Штатах. Насправді минулого разу, коли я їздив до США, я зупинявся біля Центрального парку Нью-Йорка, я зупинявся в Трамп-Тауер.

Я з ними поговорю і сподіваюся, що я побачу їх знову в майбутньому. Я також хочу подякувати вам за ваше запрошення відвідати Сполучені Штати, зокрема Вашингтон. Я також гарантую вам, що ми дуже серйозно підійдемо до цієї справи і будемо працювати в плані її розслідування. Так, в економіці є дуже велика можливість для наших двох країн і одна річ, дуже важлива для України - це енергетична незалежність.

Я вірю, що ми зможемо досягти успіху і скооперуватися зі Сполученими Штатами. Ми вже працюємо над цим. Ми закупили американську нафту, але я дуже сподіваюся на майбутню зустріч. Нам буде потрібно більше часу для обговорення цих можливостей і ближчого знайомства. Я хочу подякувати вам за вашу підтримку.

Трамп: Добре. Добре, дуже дякую, я ціную це. Я скажу Руді і генеральному прокурору Барру, щоб вони зв'язалися з вами. Спасибі вам. Щойно ви захочете відвідати Білий Дім, не соромтеся дзвонити. Назвіть дату і ми зможемо вирішити це. Я буду з нетерпінням чекати зустрічі з вами.

Зеленський: Дуже вам вдячний. Я буду дуже щасливий приїхати і буду щасливий побачитися з вами. І я також запрошую вас відвідати Україну і приїхати до Києва – це дуже гарне місто. У нас гарна країна, яка для вас завжди відкрита. Я думаю, що у вересні ми будемо у Польщі і сподіваюся зможемо там зустрітися. Після цього було б гарною ідеєю для вас відвідати Україну. Ми можемо або взяти мій літак і полетіти в Україну, або взяти ваш літак, який ймовірно набагато кращий, ніж мій.

Трамп: Добре, ми зможемо вирішити це. Я сподіваюся побачити вас в Вашингтоні і, можливо, в Польщі, тому що я думаю, що ми вирушимо туди одночасно.

Зеленський: Дякую вам, містере президенте.

Трамп: Вітаю вас з фантастичною роботою, яку ви провели. Весь світ це побачив. Думаю, що поздоровлень було більше, ніж розчарування.

Зеленський: Дякую, пане президенте. До побачення.

Слід зазначити, що публікація цієї стенограми сталася після того, як у вівторок, 24 вересня, в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США.

Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Голови комітетів Палати представників Конгресу США Еліот Енгель, Адам Шифф і Елайджа Каммінгс (всі - від Демократичної партії) оголосили про початок розслідування повідомлень про спроби Трампа, його адвоката Руді Джуліані та інших осіб чинити тиск на уряд України з метою поліпшити свої позиції напередодні президентської кампанії 2020 року. Вони зазначають, що адміністрація Трампа, змушуючи Київ "провести два політично мотивовані розслідування, замасковані під антикорупційну діяльність", погрожувала відмовити Україні у військовій допомозі.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.