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 За кордоном
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Все про:Литва (453) США (5449) військовослужбовці (2527)

 США розгорнуть танковий батальйон на кордоні Литви і Білорусі

500 військовослужбовців армії США прибувають у Литву на найближчі півроку. З собою вони везуть 30 танків "Абрамс", 25 бойових машин піхоти "Бредлі", 70 колісних транспортних засобів.

У Литві буде дислокований 1-й танковий батальйон 9-го полку 1-ї дивізії армії США. Його розгорнуто на військовому полігоні біля міста Пабраде приблизно за  десять кілометрів від кордону з Білоруссю. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Литва неодноразово брала підрозділи військ США, але це проводилося в рамках конкретних навчань. Цього разу американські війська збираються не для міжнародних навчань, а для довгострокового розгортання", - заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Йдеться про прибуття близько 500 військовослужбовців США, а також важкої техніки - 30 танків "Абрамс", 25 бойових машин піхоти "Бредлі", 70 колісних транспортних засобів. Планується, що американський батальйон буде в Литві до весни 2020 року.

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"Ми послідовно і терпляче прагнемо до розширення довгострокової військової участі США в Литві і в усьому регіоні. Тому довгострокове перебування батальйону армії США є гарною новиною і результатом наших довгострокових зусиль і інвестицій. Сили США є дуже важливим стримуючим фактором і сприятимуть зусиллям НАТО в Балтійському регіоні", - заявив Каробліс.

Американські військові будуть "співпрацювати і тренуватися з литовськими колегами і іншими союзниками, обмінюватися досвідом при здійсненні механізації сухопутних військ Литви".

Після окупації Росією Криму та початку військової агресії на Донбасі в кожній з країн Балтії в 2014 році було розміщено по роті американських військових. Вони перебували в цих країнах до осені 2017 року, а відтак були відведені, бо в Литві, Латвії та Естонії були дислоковані міжнародні батальйони НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150401
 
   
 Топ коментарі
 
Любое присутствие НАТОвцев, американских военных(допустим в рамках учений, командировок и т.д) 100% гарантирует ненападение путинской РФ.
Путен в отличии от тех же исламских террористов испытывает перед амерами благоговейный трепет и комплекс неполноценности.
Новая администрация делает правильный курс на практическое сотрудничество с НАТО.
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Нам би таких миротворців на лінію фронта з кацапами.
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Вот-бы несколько таких батальонов разместить на границе Украины с дикой обосранной ордой расеей. Куйло захлебнулся-бы в своих соплях
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Нам би таких миротворців на лінію фронта з кацапами.
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Зеленский предлагает российских миротворцев , вам подходят ?
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Маск сголовой не дружит. "Таких" - это значит таких о которых написано в статье. Лапотников можешь к себе в германию забрать.
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Подходят, но частично. Пришлите их головы.
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Такие миротворцы бывают только там где войны нема США развернут танковый батальон на границе Литвы и Беларуси - Цензор.НЕТ 7208
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Любое присутствие НАТОвцев, американских военных(допустим в рамках учений, командировок и т.д) 100% гарантирует ненападение путинской РФ.
Путен в отличии от тех же исламских террористов испытывает перед амерами благоговейный трепет и комплекс неполноценности.
Новая администрация делает правильный курс на практическое сотрудничество с НАТО.
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Поучи своего несменяемого колхозника взаимодействовать с нато. И, да, кто такой "путин". Если имеешь в виду )(уйло, то так и называй. У нас нет благоговения перед этим червяком, как в БССР.
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Вот-бы несколько таких батальонов разместить на границе Украины с дикой обосранной ордой расеей. Куйло захлебнулся-бы в своих соплях
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)(уйло уже призвал Европу отказаться от размещения ракет. Наверное чувствует приближение шухера.
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Подарю участок в п.Пески, с видом на ДАП, под базу НАТО
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А белорусские партизаны - это кто? Чем они сейчас занимаются?
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Родина моя, Белоруссия.
Песни партизан,
Сосны да туман (с)
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миють танки кацапам,та ще кормлять тих танкістів
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Готовятся к присоединению Беалруси к РФ?
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