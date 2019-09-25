 США розгорнуть танковий батальйон на кордоні Литви і Білорусі

У Литві буде дислокований 1-й танковий батальйон 9-го полку 1-ї дивізії армії США. Його розгорнуто на військовому полігоні біля міста Пабраде приблизно за десять кілометрів від кордону з Білоруссю. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви.

"Литва неодноразово брала підрозділи військ США, але це проводилося в рамках конкретних навчань. Цього разу американські війська збираються не для міжнародних навчань, а для довгострокового розгортання", - заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Йдеться про прибуття близько 500 військовослужбовців США, а також важкої техніки - 30 танків "Абрамс", 25 бойових машин піхоти "Бредлі", 70 колісних транспортних засобів. Планується, що американський батальйон буде в Литві до весни 2020 року.

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"Ми послідовно і терпляче прагнемо до розширення довгострокової військової участі США в Литві і в усьому регіоні. Тому довгострокове перебування батальйону армії США є гарною новиною і результатом наших довгострокових зусиль і інвестицій. Сили США є дуже важливим стримуючим фактором і сприятимуть зусиллям НАТО в Балтійському регіоні", - заявив Каробліс.

Американські військові будуть "співпрацювати і тренуватися з литовськими колегами і іншими союзниками, обмінюватися досвідом при здійсненні механізації сухопутних військ Литви".

Після окупації Росією Криму та початку військової агресії на Донбасі в кожній з країн Балтії в 2014 році було розміщено по роті американських військових. Вони перебували в цих країнах до осені 2017 року, а відтак були відведені, бо в Литві, Латвії та Естонії були дислоковані міжнародні батальйони НАТО.