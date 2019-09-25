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 Суспільство
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Все про:конкуренція (10) Prozorro (84)

 В "Лінк-Медитал" заявляють, що компанія-конкурент "Діавіта" підробляє документи заради перемоги в Prozorro

У зверненнях до СБУ, НАБУ, Нацполіції та АМКУ стверджується, що компанія-постачальник продукції для діалізу ТОВ "Діавіта" для перемоги в тендерних закупівлях у системі Prozorro підробляє документи і повідомляє неправдиву інформацію про характеристики та властивості пропонованої їм продукції.

Про це йдеться у зверненнях компанії "Лінк-Медітал" з посиланням на аналіз документів, поданих конкурентом у систему Prozorro.

Зокрема, компанія "Лінк-Медитал зазначає, що у квітні 2019 року ТОВ "Діавіта", взявши участь у процедурі закупівлі, поширило у системі Prozorro неправдиву інформацію про характеристики товарів (витратних матеріалів для діалізу).

"Своїми діями ТОВ "Діавіта" поширює серед невизначеного кола осіб неправдиві відомості про споживчі властивості, характеристики запропонованої ним продукції, що вводить в оману споживачів та замовників, а відтак і впливає на їх наміри щодо придбання продукції цього суб’єкта господарювання. Своїми діями ТОВ "Діавіта" завдає шкоди нашій діяльності як потенційному учаснику процедури закупівлі", — йдеться у зверненні компанії "Лінк-Медитал" до Адміністративної колегії Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ), копію якого мають Українські Новини.

Також керівництво "Лінк-Медитал" просить АМКУ накласти штраф на конкурента. "Аналіз тендерної пропозиції ТОВ "Діавіта" (код ЄДРПОУ 39246308) дає підстави вважати, що у складі пропозиції є інформація, яка містить ознаки такої, що вводить в оману через наявність неправдивих відомостей про характеристики товару. Такі дії містять склад порушення, передбаченого ст.15 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", — йдеться у зверненні.

Водночас у зверненнях компанії "Лінк-Медитал" повідомляється, що у період з 2017 по 2019 рік ТОВ "Діавіта" укладала із замовниками договори "за результатами проведеної переговорної процедури" — нібито на підставі відсутності конкуренції, при наявності рішення АМКУ про існування конкуренції. Одним із постійних замовників виявився Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації. У зв’язку з цим керівник "Лінк-Медитал" також звернувся до голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової.

Крім того, ТОВ "Лінк-Медитал" направило відповідні офіційні звернення до керівників компетентних правоохоронних органів, а саме до голови СБУ Івана Баканова, директора НАБУ Артема Ситника та керівника Нацполіції Сергія Князєва з проханням ініціювати відкриття кримінального провадження та внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР стосовно службових осіб ТОВ "Діавіта" та Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.369, ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України.

ТОВ "Лінк-Медитал" — постачальник продукції для діалізу на території України, офіційний дистриб’ютор виробника Fresenius Medical Care (Німеччина).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150399
 
 
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блин, скучно, про попов новостей нетути В "Линк-Медитал" заявляют, что компания-конкурент "Диавита" подделывает документы ради победы в Prozorro - Цензор.НЕТ 7351
уже вроде дней как 3
грусть тоска, дай Путину ствол у виска.
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