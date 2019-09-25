 Кабмін провів низку звільнень і призначень у міністерствах і держструктурах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий квартал.

Уряд звільнив керівників низки державних структур. Зокрема,

— очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Сергія Кузьміна;

— керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка;

— очільницю Державної архівної служби Тетяну Баранову;

— керівника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка;

— керівника Державного агентства резерву Вадима Мосійчука та його заступника Дмитра Булатова;

— голову Державного агентства з питань електронного урядування Олександра Риженка.

Читайте також: Кабмін оголосить конкурс на нового главу "Укравтодору"

Уряд також звільнив голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка.

Серед інших кадрових рішень Уряд звільнив чотирьох заступників голови Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрія Нікітіна, Віталія Трубарова. Окрім цього, звільнили заступника голови Державного агентства лісових ресурсів Володимира Бондара.

Під час засідання Уряд прийняв заяви про звільнення в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака (з 1 жовтня 2019 року) та голови Національної поліції Сергія Князєва.

Крім того, звільнили Олексія Перевезенцева з посади державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Владислава Андронова з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства.

Уряд призначив нового голову Національної поліції — генерала поліції третього рангу Ігоря Клименка.

Серед інших призначень - заступники міністрів та державний секретар.

У Міністерстві фінансів призначили заступника Міністра Павла Ходаковського та державного секретаря Міністерства Костянтина Ващенка.

У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб — першого заступника Антона Колумбета.

У Міністерстві юстиції — заступника Міністра з питань виконавчої служби Андрія Гайченка.

Уряд також звільнив трьох заступників Міністра внутрішніх справ та призначив шістьох.

У Міністерстві цифрової трансформації державним секретарем Міністерства призначений Олександр Риженко.