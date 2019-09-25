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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2872) ООН (1279) оновлення (2)

 Зеленський: Ми не ставимо під сумнів авторитет таких організацій як ООН, але механізми починають давати збій

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що такі міжнародні інституції, як ООН, потребують оновлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема, Організації Об'єднаних Націй. Але варто визнати, що механізми небездоганні. Вони починають давати збій, ці механізми, а, отже, потребують оновлення. Організація Об'єднаних! Націй... Але будемо відверті, чи є нації сьогодні дійсно об'єднаними? А навіть якщо так, то що саме об'єднує їх? Це лиха, катастрофи, війни", - сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна пам'ятає про уроки історії, і завжди демонструвала світові готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом, робила кроки на шляху до міжнародної безпеки.

"Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, який на той час, між іншим, був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих. Тому що нам, знаєте, здавалося, що всі ми будуємо інший новий світ, у якому для того , щоб твою думку чули і враховували її, не потрібно мати ядерну зброю. В якому тебе поважатимуть за справи, а не за наявність ядерних боєголовок", - зазначив він.

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Президент заявив, що в цьому "новому" світі Україна втратила частину своїх територій і майже щодня втрачає своїх громадян.

"Саме тому хто, як не Україна, має сьогодні право говорити про необхідність переосмислення і перегляду сучасних світових правил?", - вважає він.

Зеленський переконаний, що заклики до справедливих змін, які звучать сьогодні з найвищої у світі трибуни ООН, праведні обіцянки, проголошення нових ініціатив повинні бути завжди підкріплені реальними справами.

"Тому що в сучасному світі, де людське життя коштує 10 доларів, слова давно вже знецінені", - додав він.

Президент України нагадав, що в 1945 році ООН була створена "для підтримки і зміцнення миру і міжнародної безпеки".

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"Але що робити, коли в небезпеці сама основа міжнародної безпеки? Адже будь-яка війна сьогодні: в Україні, Сирії, Лівії, Ємені або іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв, - це найбільша загроза всій цивілізації", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150396
 
   
 Топ коментарі
 
На какой минуте выступления он ТАК сказал?
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Это ВАШИ мысли или вашего хозяина из Кремля. От Зеленского я такого не услышал.
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Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких людей как Пуйло, по этому отводим войска Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких организаций как ООН, но механизмы начинают давать сбой - Цензор.НЕТ 6162
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Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких людей как Пуйло, по этому отводим войска Зеленский: Мы не ставим под сомнение авторитет таких организаций как ООН, но механизмы начинают давать сбой - Цензор.НЕТ 6162
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Это ВАШИ мысли или вашего хозяина из Кремля. От Зеленского я такого не услышал.
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Вася, и не услышите. Заедь - те на передок к солдатам ЗСУ, там много чего услыш - те. Кстати, в Украине кремль, пишут с маленькой буквы. Запомни - те на будущее, шоб не палить касапские перебрики. Зеленський: Ми не ставимо під сумнів авторитет таких організацій як ООН, але механізми починають давати збій - Цензор.НЕТ 7147
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Все проклятое образования, привык собственные имена с большой буквы писать.
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Зеленський теж не ідеал.
Грає під сопілку фуйла.
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ЗЕльцман много пурги процициронил, но ********* так агрессором и не назвал. Если вникнуть в то что он проскрипел, выявляется следующее: тенора Слипака убили шахтёры- опочленцы со снайперской винтовки калибром 12,7мм. которую откопали в шахте
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я могу найти видео и сказать на какой он минуте сыграл
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Так це не в ООН таке треба говорити, а в НАТО. Та все одно ніхто не слухав, прокатить.
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сильное, местами жесткое заявление, но правдивое на все 100
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Зеленский красава.Вова мы с тобой и нас много.
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«Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который на то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Потому что нам, знаете, казалось, что все мы строим другой новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать за дела, а не за наличие ядерных боеголовок", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3150396


РЕСПЕКТ Зеленському від ПОРОХОБОТІВ !
А якщо б Зеленський добавив, що всі українські ядерні ракети, забрала собі тоді Підарашка, респект був би ПОДВІЙНИЙ!
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