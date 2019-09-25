 Зеленський: Ми не ставимо під сумнів авторитет таких організацій як ООН, але механізми починають давати збій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Безумовно, ми не ставимо під сумнів авторитет міжнародних організацій, зокрема, Організації Об'єднаних Націй. Але варто визнати, що механізми небездоганні. Вони починають давати збій, ці механізми, а, отже, потребують оновлення. Організація Об'єднаних! Націй... Але будемо відверті, чи є нації сьогодні дійсно об'єднаними? А навіть якщо так, то що саме об'єднує їх? Це лиха, катастрофи, війни", - сказав він.

Зеленський зауважив, що Україна пам'ятає про уроки історії, і завжди демонструвала світові готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом, робила кроки на шляху до міжнародної безпеки.

"Наприклад, коли відмовилася від ядерного потенціалу, який на той час, між іншим, був більшим, ніж у Великої Британії, Франції та Китаю разом узятих. Тому що нам, знаєте, здавалося, що всі ми будуємо інший новий світ, у якому для того , щоб твою думку чули і враховували її, не потрібно мати ядерну зброю. В якому тебе поважатимуть за справи, а не за наявність ядерних боєголовок", - зазначив він.

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Президент заявив, що в цьому "новому" світі Україна втратила частину своїх територій і майже щодня втрачає своїх громадян.

"Саме тому хто, як не Україна, має сьогодні право говорити про необхідність переосмислення і перегляду сучасних світових правил?", - вважає він.

Зеленський переконаний, що заклики до справедливих змін, які звучать сьогодні з найвищої у світі трибуни ООН, праведні обіцянки, проголошення нових ініціатив повинні бути завжди підкріплені реальними справами.

"Тому що в сучасному світі, де людське життя коштує 10 доларів, слова давно вже знецінені", - додав він.

Президент України нагадав, що в 1945 році ООН була створена "для підтримки і зміцнення миру і міжнародної безпеки".

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"Але що робити, коли в небезпеці сама основа міжнародної безпеки? Адже будь-яка війна сьогодні: в Україні, Сирії, Лівії, Ємені або іншому куточку планети, незалежно від кількості її жертв, - це найбільша загроза всій цивілізації", - підкреслив він.