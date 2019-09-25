 Зеленський: Моє завдання - завершення війни і повернення всіх окупованих територій, але не ціною життя громадян

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але ж не ціною життя наших громадян, свободи або права України на власний вибір", - сказав він.

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