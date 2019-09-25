EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1666  51
Все про:Зеленський (2872) ООН (1279)

 Зеленський: Моє завдання - завершення війни і повернення всіх окупованих територій, але не ціною життя громадян

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що завершення війни і повернення всіх окупованих територій є його першочерговими завданнями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але ж не ціною життя наших громадян, свободи або права України на власний вибір", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми потребуємо світової підтримки, в сучасному світі більше немає чужої війни, - Зеленський на засіданні Генеральної асамблеї ООН. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150390
 
   
 Топ коментарі
 
Бывают победители и бывают побежденные, третьего не дано. Как ты шмаркля собираешься войну заканчивать? И вообще, кто теперь наживается на войне?
 показати весь коментар
 
ЗЕторчёк много пурги процициронил, но Хуйлостан так агрессором и не назвал. Если вникнуть в то что он проскрипел, выявляется следующее: тенора Слипака убили шахтёры- опочленцы со снайперской винтовки калибром 12,7мм. которую откопали в шахте
 показати весь коментар
 
То есть Зеленский предлагает сдаться кацапам чтобы не было больше жертв ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕторчёк много пурги процициронил, но ********* так агрессором и не назвал. Если вникнуть в то что он проскрипел, выявляется следующее: тенора Слипака убили шахтёры- опочленцы со снайперской винтовки калибром 12,7мм. которую откопали в шахте
 показати весь коментар
 
 
"Закінчення війни, але не ціною життів." Тобто люди віддали життя просто, щоб повоювати? Люди життя віддали за суверенітет, за європейський вибір, за мову і віру в тому числі, за те, 8о готовий Зєлєнскій використати, як ціну.
 показати весь коментар
 
 
Бывают победители и бывают побежденные, третьего не дано. Как ты шмаркля собираешься войну заканчивать? И вообще, кто теперь наживается на войне?
 показати весь коментар
 
 
Как кто ? ЗЕ команда же сказала что теперь на войне наживаются добровольцы чтобы получать квартиры на халяву
 показати весь коментар
 
 
Привет, в "Тесле" мне не нравится угловатость и сорт кожи в салоне, а также руль и "торпеда", исправь.те.
 показати весь коментар
 
 
Кто был победителем и побежденным в советско-финской войне?
 показати весь коментар
 
Таблицю множення також тут треба доповісти?
 показати весь коментар
 
 
Война закончилась после Дебальцево. Украина её проиграла. От того признаём мы это или нет реальность не меняется.
 показати весь коментар
 
На Генасамблеї ООН Росія намагається створити собі образ "миротворця" в російсько-українському конфлікті. Кілька тижнів напередодні у ЗМІ тільки і говорили про "Штайнмаєра", а для підсилення свого образу "миротворця" провели обмін полоненими
Оригінал на foreignpolicy.com.ua.
Судячи з інформаційних імпульсів із РФ, від ідеї впарити "Формулу Штайнмаєра" Україні Росія не відмовилась, а тільки відтермінувала її. Відмова України від підписання згаданої "формули" стане основною темою виступів російської дипмісії з тим, щоби виставити Україну у світлі сторони, що нездатна до будь-яких домовленостей.
І справді, гортаючи стрічки новин інформаційних видань, середньостатистичний європеєць не розуміє: чому ж Україна не погоджується на компроміс зі своїми особливими регіонами?
В західному інформаційному полі відсутні пояснення України щодо її мотивацій. Натомість, численними проросійськими каналами донесення інформації на захід шириться наступне: "Україна на тимчасовій основі надає Донбасу особливий статус у день виборів, а якщо Європа вибори визнає чесними, то особливий статус має стати, згідно з українськими законами, постійним".
Виглядає все цілком пристойно. Подається все так: дайте людям провести вибори. Шукайте компроміс і живіть мирно. Ось вже Франція, Німеччина та Росія вам допомагають порозумітися, а Україна все не хоче миру.
Але для України, зважаючи на відсутність будь-якого впливу на тимчасово-окуповані території, такий варіант є неприпустимим. Представник України у Нормандській групі Леонід Кучма не поставив свого підпису і таким чином не прийняв цих умов для України. Міністр МЗС України Вадим Пристайко пояснив непідписання "технічним непорозумінням".
У чому небезпеки "формули Штайнмаєра" для України? Можна припустити, що причиною неприйняття Кучмою умов "формули Штайнмаєра" стали пункти про амністію бойовиків російсько-терористичних військ, проведення «виборів без вибору» за внутрішньоросійською схемою, а потім - можливість територій з особливим статусом впливати на формування курсу держави в цілому. Це, безумовно, неприйнятні і небезпечні речі для України.
Однак, поза увагою аналітиків опинився факт повної відсутності Росії, як сторони конфлікту.
Ще раз: Росії немає у "формулі Штайнмаєра" як сторони, на яку покладаються певні обов'язки та відповідальність. Росії немає, як і Німеччини, Франції та США. Таким чином, вона, зі статусу сторони конфлікту, набуває статусу консультанта, який сприяє вирішенню "внутрішньоукраїнського" конфлікту.
ОРДЛО ж, в особі підконтрольних кремлю його керівників, отримує переговорний статус на рівні з Україною і стає об'єктом міжнародної політики.
Використовуючи міжнародну трибуну, на наступній Генасамблеї ООН Росія битиме Україну саме непідписанням "формули Штайнмаєра" і основним завданням України має бути пояснення світові "на пальцях", чому ця "формула" є згубною для нас. А також розвіяти ілюзії того, що вона здатна надати поштовх до встановлення миру і є лише прихованою картою в рукаві досвідченого російського шулера.
Михайло Салітра Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/25/formula_shtaynmaiera_1653909
 показати весь коментар
 
 
Ще раз: Росії немає у "формулі Штайнмаєра" як сторони, на яку
покладаються певні обов'язки та відповідальність. Росії немає, як і
Німеччини, Франції та США. Таким чином, вона, зі статусу сторони
конфлікту, набуває статусу консультанта, який сприяє вирішенню
"внутрішньоукраїнського" конфлікту.
ОРДЛО ж, в особі підконтрольних
кремлю його керівників, отримує переговорний статус на рівні з Україною і
стає об'єктом міжнародної політики.\\\\\\\\\\\\\\

Попа.ли ми твердо коротше Зеленский: Моя задача - завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий, но не ценой жизни граждан - Цензор.НЕТ 8729
де ж моя "кравчучка"?
 показати весь коментар
 
 
Да у нас на дороге погибает в десятки раз больше чем в зоне ООС... так что заява не считается искренней...
 показати весь коментар
 
 
То есть Зеленский предлагает сдаться кацапам чтобы не было больше жертв ?
 показати весь коментар
 
 
+ реинтегрировать окупированый донбасс вместе с кацапской армией, которая будет иметь право вето в украинском парламенте.
 показати весь коментар
 
 
Ведь Зеленский обещал за пол-года закончить войну. За такой срок никак кроме сдачей Украины в плен России(под видом внедрения в тело государства контролируемой Россией территории с огромным количеством наемников путина) закончить войну нереально.
Зеленский не стого конца начал. Сначала нужно навести порядок в Украине и сделать страну богатой и сильной. Мир со слабой стороной возможен только за счет этой слабой стороны.
 показати весь коментар
 
 
Хряк обіцяв за декілька днів, війну закінчити ! Обіцянки цяцянки ! А потім коліном в зад , отримують отці нації 🐷 !
 показати весь коментар
 
у тебя листва в кикиморе завяла, *************. Не похож ты на зеленый кустик хоть ты лопни.
 показати весь коментар
 
 
втреттє переслухав запис промови на https://www.5.ua/polityka/heneralna-asambleia-oon-u-niu-yorku-vystup-volodymyra-zelensoho-transliatsiia-199861.html
Жодного разу не назвав ворога агресором і окупантом; жодного разу не згадав про РФ. Лише натяками.
Навіть тут,нв слугоуордовському ресурсі https://uatv.ua/volodymyr-zelenskyj-publichno-nazvav-rosiyu-agresorom-povnyj-tekst-vystupu-v-oon/ - в заголовку "Володимир Зеленський публічно назвав Росію агресором: повний текст виступу в ООН" - брехня. Не назвав!
 показати весь коментар
 
 
"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины",
 показати весь коментар
 
да-да, "це війна внаслідок російської агресії проти України" - але це не відповідає заявленому "Зеленський публічно назвав Росію агресором".
 показати весь коментар
 
 
Як "Російський сир" не має ніякого відношення до Росії.
 показати весь коментар
 
звичайно це безглуздо (для порохобота) але таке питання
хто за визначенням здійснює агресію?
 показати весь коментар
 
"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины"
 показати весь коментар
 
Че, реально не назвал Рашку агрессором?
И не сказал "кто именно" дал КимЧенИрии ЯО?
И Иран кто подбадривает?
И теракты в Европе делает и бешенцев наслал?
И за хакеров - тоже ниче не сказал?

А зато он такой смешной, вот. Зеленский: Моя задача - завершение войны и возвращение всех оккупированных территорий, но не ценой жизни граждан - Цензор.НЕТ 2758
 показати весь коментар
 
 
Не прикидывайся дурачком - к чему тут Ким Чен Ир, Иран и теракты в Европе?
И то, шо Зюзя смешной тоже до лампады. У нас каждый день бойцы гибнут, а клоуну смешно.
ОН НЕ НАЗВАЛ РАШУ АГРЕССОРОМ! А это главное - он стелется перед рашей
 показати весь коментар
 
 
"На этом пути сегодня два барьера. Первый - это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. Но с этим новая украинская власть обязательно справится. Второй барьер гораздо сложнее. И нам его не одолеть без международной поддержки. Это война вследствие российской агрессии против Украины",
 показати весь коментар
 
 
ты еврей?
я же и написал - что если он не назвал Рашку - говном, то это нехорошо.
че мне война если Рашка мировой террорист, и именно на это нужно давить(если быть дипломатом).
Им насрать на Днобасс, но не насрать на то шо Рашка кормит оружием Кима. И проводит там испытания ЯО.
Где тонко - нужно давить. Им "тонко" - мировой терроризм, значит нам надо бить в эту точку.
 показати весь коментар
 
 
А как он собрался удовлетворить зверское самолюбие Пуйла? Ведь тому нужна хоть какая-то победа Московии в данной войне.
 показати весь коментар
 
 
Чому обіцяли прозорі конкурси на посади відповідно до «розуму, освіти, таланту і совісті», а при владі знову куми, бізнес-партнери, дружбани та родичі? Бо вони, безперечно, талановитіші й розумніші за інших?

Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?

Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?

Чому обіцяли доступну ******* медицину, а новий міністр охорони здоров'я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?

Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?

Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?

Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
 показати весь коментар
 
 
Ловите момент - сеанс виртуозной и циничной брехни! Ария: "Я продал всех ху@лу, чтоб никто не погиб!" Исполняет зеленая шмаркля... Соло на рояле в антракте идет бонусом...
 показати весь коментар
 
 
///
Суд вернул Коломойскому контроль над Днеправиа и днепровским аэропортом

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимуществ Украины к ООО «Галтера» в деле о разрыве договора купли-продажи 94,6% акций компании «Днеправиа».
Дело это рассматривается в судах уже «по второму кругу». Сначала в 2017 году Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФДМУ, потом в 2018 Днепропетровский апелляционный суд отменил это решение и наконец в 2019 году Верховный суд отправил дела на повторное рассмотрение.
 показати весь коментар
 
 
Теперь я не сомневаюсь что сопля торчек...
Про рашку как бандита и агрессора не слова..
Далеко тебе вошь бельевая, до Порошенко..
Смешно смотреть это недорозумение, и не заплакать..
Господи, спаси и сохрани Украину!
И кстати..
Шмаркля полностью ложится под мертвечука..

Не президент он, а самозванец..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
предлагаю воевать до последнего порохобота, срущего здесь и "готового умереть за Украину"!
 показати весь коментар
 
 
представляю как бы ссср отбивалась от гитлера, не ценой жизней
 показати весь коментар
 
или ты готов бороться в том числе ценой жизни, либо ты будешь поглощен и завоеван
 показати весь коментар
 
Скажите, порохоботы, Вы не задумывались о том что возможно Владимир Александрович- самый величественный лидер этого мира?
 показати весь коментар
 
Снова зебил, зебил , не зебил , а 73 % быдла
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Дайош ! Свинарчуківську владу в зад !🐷
 показати весь коментар
 
При чем здесь свынарчукова влада а ? Троль или зебил ******** .
 показати весь коментар
 
 
Якщо сусід йде тебе вбивати, то як тоді бути ?
Здаватись ? Віддавати йому все ?
Це не захист, це боягузтво.
 показати весь коментар
 
 
Зеля, что ты там напрягаешься? Беги уже к путину, целуй его в десна, зелохи одобрят.
 показати весь коментар
 
 
Завершить войну можно или победой, или поражением. Какой вариант нам предлагает Клоун?
 показати весь коментар
 
 
Єдиний шлях до миру, це знищення росіян там де тільки можливо і тоді лише відбудеться повернення територій з російської окупації...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору