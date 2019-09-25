 Зеленський: Моє завдання - завершення війни і повернення всіх окупованих територій, але не ціною життя громадян

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що завершення війни і повернення всіх окупованих територій є його першочерговими завданнями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Завершення війни, повернення всіх окупованих українських територій і панування миру є моїм завданням. Але ж не ціною життя наших громадян, свободи або права України на власний вибір", - сказав він.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми потребуємо світової підтримки, в сучасному світі більше немає чужої війни, - Зеленський на засіданні Генеральної асамблеї ООН. ВIДЕОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3150390
Оригінал на foreignpolicy.com.ua.
Судячи з інформаційних імпульсів із РФ, від ідеї впарити "Формулу Штайнмаєра" Україні Росія не відмовилась, а тільки відтермінувала її. Відмова України від підписання згаданої "формули" стане основною темою виступів російської дипмісії з тим, щоби виставити Україну у світлі сторони, що нездатна до будь-яких домовленостей.
І справді, гортаючи стрічки новин інформаційних видань, середньостатистичний європеєць не розуміє: чому ж Україна не погоджується на компроміс зі своїми особливими регіонами?
В західному інформаційному полі відсутні пояснення України щодо її мотивацій. Натомість, численними проросійськими каналами донесення інформації на захід шириться наступне: "Україна на тимчасовій основі надає Донбасу особливий статус у день виборів, а якщо Європа вибори визнає чесними, то особливий статус має стати, згідно з українськими законами, постійним".
Виглядає все цілком пристойно. Подається все так: дайте людям провести вибори. Шукайте компроміс і живіть мирно. Ось вже Франція, Німеччина та Росія вам допомагають порозумітися, а Україна все не хоче миру.
Але для України, зважаючи на відсутність будь-якого впливу на тимчасово-окуповані території, такий варіант є неприпустимим. Представник України у Нормандській групі Леонід Кучма не поставив свого підпису і таким чином не прийняв цих умов для України. Міністр МЗС України Вадим Пристайко пояснив непідписання "технічним непорозумінням".
У чому небезпеки "формули Штайнмаєра" для України? Можна припустити, що причиною неприйняття Кучмою умов "формули Штайнмаєра" стали пункти про амністію бойовиків російсько-терористичних військ, проведення «виборів без вибору» за внутрішньоросійською схемою, а потім - можливість територій з особливим статусом впливати на формування курсу держави в цілому. Це, безумовно, неприйнятні і небезпечні речі для України.
Однак, поза увагою аналітиків опинився факт повної відсутності Росії, як сторони конфлікту.
Ще раз: Росії немає у "формулі Штайнмаєра" як сторони, на яку покладаються певні обов'язки та відповідальність. Росії немає, як і Німеччини, Франції та США. Таким чином, вона, зі статусу сторони конфлікту, набуває статусу консультанта, який сприяє вирішенню "внутрішньоукраїнського" конфлікту.
ОРДЛО ж, в особі підконтрольних кремлю його керівників, отримує переговорний статус на рівні з Україною і стає об'єктом міжнародної політики.
Використовуючи міжнародну трибуну, на наступній Генасамблеї ООН Росія битиме Україну саме непідписанням "формули Штайнмаєра" і основним завданням України має бути пояснення світові "на пальцях", чому ця "формула" є згубною для нас. А також розвіяти ілюзії того, що вона здатна надати поштовх до встановлення миру і є лише прихованою картою в рукаві досвідченого російського шулера.
Михайло Салітра Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/09/25/formula_shtaynmaiera_1653909
покладаються певні обов'язки та відповідальність. Росії немає, як і
Німеччини, Франції та США. Таким чином, вона, зі статусу сторони
конфлікту, набуває статусу консультанта, який сприяє вирішенню
"внутрішньоукраїнського" конфлікту.
ОРДЛО ж, в особі підконтрольних
кремлю його керівників, отримує переговорний статус на рівні з Україною і
стає об'єктом міжнародної політики.\\\\\\\\\\\\\\
Попа.ли ми твердо коротше
де ж моя "кравчучка"?
Зеленский не стого конца начал. Сначала нужно навести порядок в Украине и сделать страну богатой и сильной. Мир со слабой стороной возможен только за счет этой слабой стороны.
Жодного разу не назвав ворога агресором і окупантом; жодного разу не згадав про РФ. Лише натяками.
Навіть тут,нв слугоуордовському ресурсі https://uatv.ua/volodymyr-zelenskyj-publichno-nazvav-rosiyu-agresorom-povnyj-tekst-vystupu-v-oon/ - в заголовку "Володимир Зеленський публічно назвав Росію агресором: повний текст виступу в ООН" - брехня. Не назвав!
хто за визначенням здійснює агресію?
И не сказал "кто именно" дал КимЧенИрии ЯО?
И Иран кто подбадривает?
И теракты в Европе делает и бешенцев наслал?
И за хакеров - тоже ниче не сказал?
А зато он такой смешной, вот.
И то, шо Зюзя смешной тоже до лампады. У нас каждый день бойцы гибнут, а клоуну смешно.
ОН НЕ НАЗВАЛ РАШУ АГРЕССОРОМ! А это главное - он стелется перед рашей
я же и написал - что если он не назвал Рашку - говном, то это нехорошо.
че мне война если Рашка мировой террорист, и именно на это нужно давить(если быть дипломатом).
Им насрать на Днобасс, но не насрать на то шо Рашка кормит оружием Кима. И проводит там испытания ЯО.
Где тонко - нужно давить. Им "тонко" - мировой терроризм, значит нам надо бить в эту точку.
Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?
Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?
Чому обіцяли доступну ******* медицину, а новий міністр охорони здоров'я вже оголошує про згортання найуспішнішої на сьогодні реформи в Україні? Бо фармацевтична мафія не зможе заробляти на схемах закупівлі ліків?
Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?
Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?
Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
Суд вернул Коломойскому контроль над Днеправиа и днепровским аэропортом
Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимуществ Украины к ООО «Галтера» в деле о разрыве договора купли-продажи 94,6% акций компании «Днеправиа».
Дело это рассматривается в судах уже «по второму кругу». Сначала в 2017 году Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФДМУ, потом в 2018 Днепропетровский апелляционный суд отменил это решение и наконец в 2019 году Верховный суд отправил дела на повторное рассмотрение.
Про рашку как бандита и агрессора не слова..
Далеко тебе вошь бельевая, до Порошенко..
Смешно смотреть это недорозумение, и не заплакать..
Господи, спаси и сохрани Украину!
И кстати..
Шмаркля полностью ложится под мертвечука..
Не президент он, а самозванец..
Здаватись ? Віддавати йому все ?
Це не захист, це боягузтво.