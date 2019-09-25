 Демократам варто вибачитися після того, як вони побачать стенограму телефонної розмови із Зеленським, - Трамп

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи будуть демократи вибачатися після того, як побачать, що було в телефонній розмові з українським президентом? Їм варто це зробити, бездоганна телефонна розмова - ми їх здивуємо!", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Напередодні Комітет з питань розвідки Палати представників США виступив з вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

Пізніше Трамп пообіцяв 25 вересня оприлюднити стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.