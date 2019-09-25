 Демократам варто вибачитися після того, як вони побачать стенограму телефонної розмови із Зеленським, - Трамп

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи будуть демократи вибачатися після того, як побачать, що було в телефонній розмові з українським президентом? Їм варто це зробити, бездоганна телефонна розмова - ми їх здивуємо!", - йдеться в повідомленні.
Напередодні Комітет з питань розвідки Палати представників США виступив з вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.
Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.
Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.
Пізніше Трамп пообіцяв 25 вересня оприлюднити стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Надоело пороть муру?
А у рыжего понятия странные Из за его длинного языа уже пришлось эвакуировать ценного завербованного агента
как там погодка в Ольгино, кста?
Як що такий розумний, відкривай курси, там людям мозок ї#и, це як що тебе слухать ще захочуть.
Ти так зрозумів, чи тобі перекласти на вашу собачу мову.
Хенде хох
Порохоботи підтримають Зеленського у всіх його справах протидії підарашці.
І Трамп дійсно майже відмовив нам у підтримці.
А що ж стало причиною ?
якщо поцієнт їздив на Москву і там сюсюкався з офіційними рожами(КДБ), то поцієнт як мінімум, ненадійний.
норм. людина не буде називати упира хорошим чуваком, просто тому шо є Гугл - ввести "російська дярьовня" і подивитись фото бидла і руїн(Мусоліні ж напав недавно, як вони кажуть)
Но и Донни - тоже перец еще тот. Вроде немец по генам, то есть заложена любовь к Рашке.
Тільки після того.
Хай Зеленський йому натякне.
Товсто.
"Демократы чисто сыграли на опережение и объявили о начале процедуры импичмента Президенту США. Суды по деталям, текст стенограммы у них ест и там как минимум восемь раз в разговоре с Зеленским Трамп возвращался к вопросу о Байдене. Кроме того комитет по разведке палаты представителей потребовал официальный текст жалобы направленный главному инспектору разведки. Судя по всему домашняя заготовка Зеленского опоздала."
Просто начинается предвыборная кампания а куда же без скандалов.
Простым американцам насрать на Украину и украинцам, они на карте даже не покажут где это, примерно также как не всякий украинец найдет на карте Гвинею или Мозамбик.
А ось наслiдки процедури iмпiчменту - вже безпосередньо й напряму. Вiд цього залежить надання допомоги Українi чи її блокування.