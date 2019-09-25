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Все про:Зеленський (2872) США (5449) Трамп (2000)

 Демократам варто вибачитися після того, як вони побачать стенограму телефонної розмови із Зеленським, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що демократи муситимуть вибачитися після того, як буде опублікована стенограма його розмови з Володимиром Зеленським.

Про це він написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи будуть демократи вибачатися після того, як побачать, що було в телефонній розмові з українським президентом? Їм варто це зробити, бездоганна телефонна розмова - ми їх здивуємо!", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Стенограма телефонної розмови із Зеленським буде оприлюднена 25 вересня, - Трамп

Напередодні Комітет з питань розвідки Палати представників США виступив з вимогою надати на розгляд стенограму розмови між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США та України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Трамп заявив, що в його телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським не було незаконних вимог до української влади.

Пізніше Трамп пообіцяв 25 вересня оприлюднити стенограму розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Демократам варто вибачитися після того, як вони побачать стенограму телефонної розмови із Зеленським, - Трамп 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150389
 
 
 Топ коментарі
 
у вас на-раше тока карамель народу по карману? другое в русскую голову не приходит?

как там погодка в Ольгино, кста?
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Доклад написан сотрудником разведки.
А у рыжего понятия странные Из за его длинного языа уже пришлось эвакуировать ценного завербованного агента
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)))))), интересно, сколько стоит правильная стенограмма..!?
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- Видите, господа, - жаловался он шкафу и фикусу, - как со мной обращаются мои родственники!.. Не признаю никаких родственников! (с)
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А в чем дело? Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 3308
Надоело пороть муру? Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 2745
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угу, да и домой пора. жаль, тут столько перспективных рабочих тем впереди. Но КЗОТ есть КЗОТ, нужно его чтить!!!
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Вали, паскуда работящая.
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)))))), интересно, сколько стоит правильная стенограмма..!?
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Главное, нашему президенту не продешевить.. ))))))
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Доклад написан сотрудником разведки.
А у рыжего понятия странные Из за его длинного языа уже пришлось эвакуировать ценного завербованного агента
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Давай уже стенограмму, раз пообещал. Или стенографистка заболела?
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А порохоботам - принять смертельную дозу карамели Демократам стоит извиниться после того, как они увидят стенограмму телефонного разговора с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 4252
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у вас на-раше тока карамель народу по карману? другое в русскую голову не приходит?

как там погодка в Ольгино, кста?
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И лицо среднеазиаццкого происхождения тебе, тролль, лайк поставило. А варнякало, что из Киева. Смешные вы
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Якщо це був "безупречный телефонный разговор", то чого Трамп намагався приховати, про що йшла мова, а узеленський сказав, що це приватна розмова?
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трамп дурак, а клоун-из-квартала - его подстилка и самостоятельно ничего не говорит.
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Трамп дурак, Зеленский клоун, кажется вам наверное симпатичен Путин.
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Свыня ему симпатична. А кто с этим несогласен тот....Правильно! Кацап и огенд кримля Демократам варто вибачитися після того, як вони побачать стенограму телефонної розмови із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 6447
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Ну да, для нормальных людей оно *****, а вот русня с зебилами так и старается его уважительно, с большой буквы, именовать.
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У меня было обращение к конкретному человеку на понятном для него языке.
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Я щось не розумію, тобі що придовбаться більше ні до кого, не так написав, не таку букву поставив.
Як що такий розумний, відкривай курси, там людям мозок ї#и, це як що тебе слухать ще захочуть.
Ти так зрозумів, чи тобі перекласти на вашу собачу мову.
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Бачу, русня навчилася користуватися Гугле-перекладачем. Це величезний успiх. Але це не вiдмiняе факта, шо для нормальной людини фюрер русни - *****, лише для русни воно - "путин".
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А СЕРГЕЙ КУЛИК - СОСКА СОЕВОГО БОРОВА
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А потому, что у него больше ума, чем у тебя. Купил он демократов и возможно придеться извиниться. Єто политика.
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Опять облом у порохосвиней с импичментом..?
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свинорос, чого ти тут розторохтівся?
Порохоботи підтримають Зеленського у всіх його справах протидії підарашці.
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Диму без вогню не буває.
І Трамп дійсно майже відмовив нам у підтримці.
А що ж стало причиною ?
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легко.
якщо поцієнт їздив на Москву і там сюсюкався з офіційними рожами(КДБ), то поцієнт як мінімум, ненадійний.
норм. людина не буде називати упира хорошим чуваком, просто тому шо є Гугл - ввести "російська дярьовня" і подивитись фото бидла і руїн(Мусоліні ж напав недавно, як вони кажуть)
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Ерунда.Трамп обманул путина.пообещал карлику отменить помощь Украине.а сейчас говорит-Это не я😁
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Ясно что надо поддерживать Трампа(если он добрый), ибо эти уроды.... ну, ведьма и джо байден - натуральные "рептилоиды". Дурацкая мимика и повадки выдают ублюдков.
Но и Донни - тоже перец еще тот. Вроде немец по генам, то есть заложена любовь к Рашке.
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Донні, після того як ти пошлеш ***** подалі.
Тільки після того.
Хай Зеленський йому натякне.
Товсто.

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Ну, шо ж, ПОРОХОИДИОТИКИ, смотрите КРИВОЙ, там гавнопольский может шо то и придумает, надоумит шо вам шлепать.
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Лахтинське, поцюлюй свово Скабєєва, в анальноє отвєрстіє.

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А Цэ, вообще, **.......... тэ вылизло. А, ты от Лерки и, как там ее? Ну, вы там определитесь.
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Инсайд:
"Демократы чисто сыграли на опережение и объявили о начале процедуры импичмента Президенту США. Суды по деталям, текст стенограммы у них ест и там как минимум восемь раз в разговоре с Зеленским Трамп возвращался к вопросу о Байдене. Кроме того комитет по разведке палаты представителей потребовал официальный текст жалобы направленный главному инспектору разведки. Судя по всему домашняя заготовка Зеленского опоздала."
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Для вас - погана новина: стінограму оприлюднено. I такi да - в розмові Байден згадується прямою мовою.
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У них три года все тужатся импичмент Трампу замутить и все никак.
Просто начинается предвыборная кампания а куда же без скандалов.
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Якщо брехня, то важай Трампа пронесло. Якщо ні, то від Зеленського буде залежати підтримка всього США, чи тільки консерваторів або тільки демократів.
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С Манафортом сколько возились, даже осудили и чем это закончилось? НИЧЕМ!
Простым американцам насрать на Украину и украинцам, они на карте даже не покажут где это, примерно также как не всякий украинец найдет на карте Гвинею или Мозамбик.
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Саме так. Тiльки ця iнформацiя стосується України опосередковано.
А ось наслiдки процедури iмпiчменту - вже безпосередньо й напряму. Вiд цього залежить надання допомоги Українi чи її блокування.
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