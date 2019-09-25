 "Укроборонпром" стане холдинговою компанією, - Абромавичус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
""Укроборонпром" проведе ретельну ревізію ефективності своїх підприємств-учасників та трансформується в холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень", - сказано в повідомленні.
"Нашим головним клієнтом є українська армія, а Міністерство оборони України – партнер #1. Підприємства-учасники Концерну робитимуть все можливе для забезпечення наших військ усім необхідним", - цитує пресслужба гендиректора "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.
Холдингова компанія - це юридична особа, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній і здійснює за допомогою цього загальне керівництво цими компаніями.
Державний концерн "Укроборонпром" - об'єднання багатопрофільних підприємств дев'яти галузей оборонної промисловості України.
До складу концерну входить понад 100 підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.
Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.
И теперь наш Укроборонпром вогзглавляет акционер банка Путина. Как по мне это еще хуже чем Свинарчуки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%81,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81
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