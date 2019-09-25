 "Укроборонпром" стане холдинговою компанією, - Абромавичус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

""Укроборонпром" проведе ретельну ревізію ефективності своїх підприємств-учасників та трансформується в холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень", - сказано в повідомленні.

"Нашим головним клієнтом є українська армія, а Міністерство оборони України – партнер #1. Підприємства-учасники Концерну робитимуть все можливе для забезпечення наших військ усім необхідним", - цитує пресслужба гендиректора "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

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Холдингова компанія - це юридична особа, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній і здійснює за допомогою цього загальне керівництво цими компаніями.

Державний концерн "Укроборонпром" - об'єднання багатопрофільних підприємств дев'яти галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну входить понад 100 підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.