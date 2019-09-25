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Все про:Укроборонпром (514) Абромавичус (83)

 "Укроборонпром" стане холдинговою компанією, - Абромавичус

Державний концерн "Укроборонпром" у ході реформи оборонно-промислового комплексу планують перетворити на холдингову компанію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

""Укроборонпром" проведе ретельну ревізію ефективності своїх підприємств-учасників та трансформується в холдингову компанію, головний офіс якої буде центром прийняття ключових рішень", - сказано в повідомленні.

"Нашим головним клієнтом є українська армія, а Міністерство оборони України – партнер #1. Підприємства-учасники Концерну робитимуть все можливе для забезпечення наших військ усім необхідним", - цитує пресслужба гендиректора "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус.

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Укроборонпром стане холдинговою компанією, - Абромавичус 01

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Холдингова компанія - це юридична особа, яка володіє контрольними пакетами акцій інших компаній і здійснює за допомогою цього загальне керівництво цими компаніями.

Державний концерн "Укроборонпром" - об'єднання багатопрофільних підприємств дев'яти галузей оборонної промисловості України.

До складу концерну входить понад 100 підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, а також беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами.

Нагадаємо, Айварас Абромавичус був призначений директором державного концерну "Укроборонпром" 30 серпня. Указ про його призначення підписав президент України Володимир Зеленський. До цього держконцерн очолював Павло Букін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150387
 
 
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так его же должны были уволить. Он не имеет право занимать эту должность..Сюр.
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Ух этих планов громадье. Вже міністром реформував.
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Я так понимаю, что со Свинарчуками сотрудничество прекращать никто не собирается? "Укроборонпром" станет холдинговой компанией, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2551
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Абромавичус для меня самый непонятный министр (сорри, топ-гос.менеджер) обязательно промониторю инфу по нему, ну а пока стойкое ощущение - "ни рыба, ни мясо", то ли был при Порохе, то ли не был, вроде особо не воровал, но ничего и не сделал. Сам факт попадания в команду ЗЕ на такую мощную позицию, говорит что это мутный чел, а почему и насколько надо выяснить.
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Господа по работе в Украине у него якобы все хорошо, но есть одно НО!! Абромавичус акционер сбербанка РФ. Напомнию есть три основных банка которые обеспечивают финансовую поддрежку гибридныем мансам ***** это ВТБ, второй забыл и Сбербанк РФ,
И теперь наш Укроборонпром вогзглавляет акционер банка Путина. Как по мне это еще хуже чем Свинарчуки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8E%D1%81,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81
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Опят жизни в нашей стране мне подсказывает, что конечным БЕНЯфициаром этого реХформированого холдинга этим реХформатором, станет один гражданин Швейцарии с чисто швейцарским именем "Беня".
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А тем временем на Закарпатье , в Ужгороде, Мукачево - обыски у огромного количества чиновников С участием вертолетов и спецназа.
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-в Хусте правоохранители осадили городской совет и пропускают в здание по удостоверениях.

«Обыски проводятся даже у братьев Балоги и его друзей, потеря депутатского мандата сразу дала о себе знать»
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