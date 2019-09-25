 Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра у справах ветеранів Оксану Коляду.
"Сьогодні на засіданні уряду Антона Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб", - написала вона.
32-річний Антон Колумбет має військове звання сержанта, служив у 12-му батальйоні територіальної оборони Києва (далі - окремий мотопіхотний батальйон у складі 26 окремої механізованої бригади), учасник бойових дій на Луганщині, мобілізований 2014-2015 рр.
Після демобілізації у березні 2015 року, як відомо з відкритих джерел, стає соціальним підприємцем і разом з іншими ветеранами засновує магазин м'ясних консервів I'mready.
Порохоботське збіговисько звичайне.
Будемо поіменно перераховувати?
Гудименко - помічник бепепешника Адрюшенко)
Нойнець, Шедрін, Швець, Трегубов одна компашка - у бірюка ошивавсяа до того у іванющенка і райки богатирьової) Так шо це ті ще праволіберали!
А про ідеологію не популістську якщо можливо більш детально?
Детальніше тут
https://www.youtube.com/watch?v=09kaBosvt6c