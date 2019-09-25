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 Політика України
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Все про:Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (6) Коляда Оксана (3) Колумбет (1)

 Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів

На засіданні Кабінету Міністрів першим заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб призначено ветерана АТО і підприємця Антона Колумбета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністра у справах ветеранів Оксану Коляду.

"Сьогодні на засіданні уряду Антона Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб", - написала вона.

32-річний Антон Колумбет має військове звання сержанта, служив у 12-му батальйоні територіальної оборони Києва (далі - окремий мотопіхотний батальйон у складі 26 окремої механізованої бригади), учасник бойових дій на Луганщині, мобілізований 2014-2015 рр.

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Після демобілізації у березні 2015 року, як відомо з відкритих джерел, стає соціальним підприємцем і разом з іншими ветеранами засновує магазин м'ясних консервів I'mready.

Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150376
 
   
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Ага это из Громадської варти хрен.... Понятно.... Бросил Педалика трудоустроился к зелепукинім)). Чудны дела твои Господи! Это жесть!
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це чувак з Дем сокири. я Дем сокирі поки що повністю довіряю
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Демсокира з`явилась в травні 19-го, коли порохоботи почали розповзатись. Цей шнякав з рук педаліка і попав у наглядову раду НАБУ накрутивши голоси в інтернеті. Після того як це стало відомо конкурс скасували і почали новий. Але цей чувачок кинув пєдаліка і перекрасився у зелених. Звичайна безпринципна потвора. Я ще розумію відданих порохоботів що рвуть сраку на нулях, але запроданців не переварюю, а це запроданець. Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 6472
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Демсокира у травні 2019? ні, це як партія мін юстом зареєстрована. а як ГО заснована в 2018. і до чого тут порохоботи, партія - праволіберальна, з чіткою політичною ідеологією, а не популістсько-проститутська, як 99% політсил в України
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Ага .... 1% матінко рідна!
Порохоботське збіговисько звичайне. Учасника АТО Колумбета призначено першим заступником міністра у справах ветеранів - Цензор.НЕТ 9557
Будемо поіменно перераховувати?
Гудименко - помічник бепепешника Адрюшенко)
Нойнець, Шедрін, Швець, Трегубов одна компашка - у бірюка ошивавсяа до того у іванющенка і райки богатирьової) Так шо це ті ще праволіберали!
А про ідеологію не популістську якщо можливо більш детально?
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Виступає за ринок землі, лібералізацію збройового законодавства, послідовну декриміналізацію наркотиків, легалізацію казино та проституції та всі інші ініціативи, спрямовані на максимальне звільнення відповідального громадянина від диктату соціалістичної держави. Наріжним каменем ідеології партія вважає мінімізацію впливу держави на життя громадян, відтак її загальна програма та галузеві додатки є похідним від цієї ідеологеми - продаж земель, тотальна приватизація, максимальна дерегуляція.

Детальніше тут
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Антон Колумбет про підсумки Маршу захисників, он был одним из организаторов. Скоро - 14 октября - власть боится.
https://www.youtube.com/watch?v=09kaBosvt6c
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