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Все про:НАБУ (2115) Мартиненко (185) звільнення (666) Антикорупційна прокуратура (962) Журило (4)

 Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело

Руслан Журило проходить у справі про розкрадання коштів Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, разом з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Детективи НАБУ зафіксували витоки інформації, які зривають секретні оперативні заходи.

За даними джерела Цензор.НЕТ, причиною раптового звільнення прокурора Володимира Кривенка - заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, є передача ним даних підозрюваному Руслану Журилу.

Сам Кривенко заявив сьогодні, що причина звільнення - тривала хвороба і стан здоров'я.

Журило проходить у справі про розкрадання коштів Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, разом з колишнім народним депутатом Миколою Мартиненком. Співробітники НАБУ звернули увагу, що у розслідуванні цієї справи відбуваються незрозумілі витоки інформації, які зривають секретні оперативні заходи. У число підозрюваних про передачу інформації увійшов і Кривенко.

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Детективи НАБУ зафіксували зустріч Кривенка з Журилом і здійснили запис їхньої бесіди. Цього вже було достатньо для подання скарги на неетичні дії прокурора.

Сьогодні запис було продемонстровано Кривенку. Після чого, прокурор ухвалив рішення, не чекаючи скарги про неетичну поведінку, звільнитися негайно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150368
 
   
 Топ коментарі
 
вы бы зебилам тут написали - кто есть - Фрейд ))))))
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нахрена? я одному написав, так він два тижні мені доводив, що не Фрейд, а Фройд...
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Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 5162 чем дольше живу - тем больше нравятся собаки))))
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вы бы зебилам тут написали - кто есть - Фрейд ))))))
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нахрена? я одному написав, так він два тижні мені доводив, що не Фрейд, а Фройд...
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Зи́гмунд Фрейд (правильная транскрипция - Фройд; так как нем. Sigmund Freud, немецкое произношение)
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А отдых и восстановление здоровья в тюрьме этому прокурору не полагается?
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я ж про це і написав
До речі старе німецьке вимовляння відрізняється від *********. Там не одна сотня науковців сперечається як буде вірно Фрейд чи Фройд...
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кто ж вам кацапам виноват с вашей неправильной челюстью?
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чем дольше живу - тем больше нравятся собаки))))
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На немецком таки читается Фройд, как и Ойропа(если догадались о чем я)
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А чем журилу подогревали? Паяльной лампой?
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Подогреваемый Журило был достаточно прогрет? Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подогреваемому Журило, - источник - Цензор.НЕТ 579
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Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подогреваемому Журило, - источник

Надеюсь его внатуре подогрели и это не очепятка
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Больше значит подогревать не будут? Раз уволился?
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Детективи НАБУ пишуть контролюючого їх прокурора...
суперово... багато хлопці ви там напрацюєте, особливо якщо врахувати, що один без одного ви ніщо!
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и тут объясните - для зебилов - прокурор это намбер ван - а остальные рабочие кони на которых все ездят)))))
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навіщо? Вони вірять що НАБУ і САП це нікому не підконтрольні органи. Коли вони чують що керівник САП є заступником Генпрокурора і це підрозділ ГПУ, в них настає ступор.
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Карманы набил за слив информации и уволился. Ответственности никакой.Через месяцок-другой по-тохому опять усадит жопу в начальственное кресло. Слава правоохранительным органам!
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Для этого и увольняются быстренько вчерашним днём...Увольнение добровольное считается добровольным сотрудничеством и освобождает от ответственности и дает право на возвращение на должность...
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А криминальная ответственность где?
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нужно заметить, что заложенный в законодательстве "принцип конкуренции правоохранительных органов", дал свои неожиданные положительные плоды..
ЗЫ. Журило подают к столу хорошо прогретым! Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник - Цензор.НЕТ 7255
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Криса це та, яка краде. А замаскований шпигун - крот.
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отож і воно, крав інформацію і зливав ворогові..., значить- кротокрис ))))))))))))))))))))
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пусть сами разбираются, хто и кого там жарил с предварительным подогревом.
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ну, то шо в НАБУ не борьбой заняты, то понятно, так шо может они и жарят и парят там Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 9913 уже ж проходили, что Сытник в Козин ездил, Углава к Ставицкому летал) по части порешать они тоже мастаки Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 9583
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Прокурор Володимир Кривенко був кротом у прокуратурі, можливо він був дуже злим Причина увольнения замглавы САП Кривенко не здоровье, а передача информации подозреваемому Журило, - источник - Цензор.НЕТ 3661
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Думаешь должность антикоррупционера дёшево стоит ? Вложенные деньги нужно отбить. Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 7809
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А мы поверили, посочувствовали, здоровья пожелали...Даже обещанное повышение з/п прокурорам не оставило больного на рабочем месте...
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И это второй человек в САП! Да раньше загремел бы на нары, а теперь "уволиться не дожидаясь жалобы о не этичном поведении". Тьфу!
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Так Холодницкому можно сливать, а подчиненному нельзя. Какой дир, такие и сотрудники. НАБУ тоже не образец работы 100% КПД, кроме как на старте разорвали несколько договоров .
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вірю в справедливе НАБУ, промінчик в цьому темному царстві) особливо в Ситника й Углаву, які викрили і знищили корупційні схеми на оборонці, а головне - притягнули до відповідальності всіх "свинарчуків")
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и это не единственный пример их "справедливости". менеджеры Артемсоль смогли откупиться от НАБУ за каких-то полмиллиона. подумаешь, растрата, можно хорошим людям за хороший откат и помочь.
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Интересно за сколько откупились Свинарчуки за оборонку? А, точно, они руководство Бюро просто взяли в долю
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Я так понимаю в средствах "на лечение" он нуждаться не будет. И дети его, и внуки тоже.
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П№дари мокрожопі, все їм мало, ще й уважухи хотять, рішати хотять. Пішла б тварина на завод в 3 зміни як всі люди, і знав би "почем фунт овса", чи "лікотять маслянки" чи "почем халва на зоне". Бидло так розжиріло на держпосадах що працювати не хотять, тільки "рєшать".
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Ой, шкандаль намечается, снова НАБУ начало "метать камни в огород" САП Причина звільнення заступника голови САП Кривенка не здоров'я, а передача інформації підозрюваному Журилу, - джерело - Цензор.НЕТ 3937 или это в бюро придумали так с себя ответственность за провалы снимать?!
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Самая большая утечка информации была когда журналисты показали как Углава продавал справки коррупционеру Гладковскому. Так что утечки в НАБУ не новость
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Карьера и жизнь таких умников, после такого, должны быть разрушены - вот тогда и победим коррупцию.
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