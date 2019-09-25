 Апеляційний суд скасував заборону компанії SkyUp здійснювати перельоти

Про це сказано на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу ТОВ "Авіакомпанія Скайап" задоволено. Ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви Пасенко Оксани Анатоліївни про забезпечення її позову відмовлено у повному обсязі", - сказано в повідомленні суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВС зареєстровано два позови щодо SkyUp від "пасажирки" Пасенко, яка раніше заявила, що на авіаперевізника не скаржилася

Нагадаємо, 24 травня Баришівський районний суд Київської області вирішив призупинитиліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність із перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" і оскаржила рішення. Пресслужба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".