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Все про:суд (5543) Апеляційний суд (138) SkyUp (17)

 Апеляційний суд скасував заборону компанії SkyUp здійснювати перельоти

Київський апеляційний суд скасував рішення Баришівського суду, яким українському лоукостеру SkyUp заборонялося здійснювати господарську діяльність.

Про це сказано на сайті суду, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу ТОВ "Авіакомпанія Скайап" задоволено. Ухвалу Баришівського районного суду Київської області від 24 травня 2019 року про забезпечення позову скасовано та ухвалено нове судове рішення, яким у задоволенні заяви Пасенко Оксани Анатоліївни про забезпечення її позову відмовлено у повному обсязі", - сказано в повідомленні суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВС зареєстровано два позови щодо SkyUp від "пасажирки" Пасенко, яка раніше заявила, що на авіаперевізника не скаржилася

Нагадаємо, 24 травня Баришівський районний суд Київської області вирішив призупинитиліцензію "першого українського лоукосту" SkyUp. Водночас суддя відмовилася забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність із перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" і оскаржила рішення. Пресслужба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150366
 
 
 Топ коментарі
 
А ему положена компенсация, за то что его МАУ не могло летать над крысмом и лугандоном, из бюджета, из наших карманов и карманов зелибобов Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 5326
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Зебіли, новіє, новейшіє, ні наіновешіє ліца Зе команды. Знову разом зробили тупорили? Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 8635 Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 6606
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Зебіли, новіє, новейшіє, ні наіновешіє ліца Зе команды. Знову разом зробили тупорили? Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 8635 Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 6606
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Ой, вей, а как же Игор Валерьевич теперь конкурировать будет ?))
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А ему положена компенсация, за то что его МАУ не могло летать над крысмом и лугандоном, из бюджета, из наших карманов и карманов зелибобов Апелляционный суд отменил запрет компании SkyUp осуществлять перелеты - Цензор.НЕТ 5326
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та купит беня тот ***** - и вся конкуренция.
от тока с приватной банчишкой все уладит и прикупит ети еропланы.
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Вот блин, не удалось Бене от конкурента избиваться. Надо искать другие варианты
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А МАУ саме відмінила лоукост-програму. Іцик вже гроші порахував і раптом такий облом!
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не видать Днепру своего аэропорта. Взлетку и радиомаяки Хоз.суд Киева тоже отдал Бене. Теперь у него фулл хаус.
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