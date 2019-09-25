EN|RU|UK
Теми дня: Вибори в США і Україна Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  4399  41
Все про:законопроект (768) податки (786)

 Законопроєкт 1210 пропонує практику оподаткування, яку не використовує жодна країна, - PWC

Підхід до визначення ренти на видобуток залізної руди, запропонований в законопроєкті 1210, не використовується в жодній країні світу, зазначив директор консалтингового агентства PwC Україна Максим Дудник на засіданні робочої групи при комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Згідно з аналізом PwC, законопроєкт пропонує встановити високу ставку ренти, яка розраховуватиметься з широкої бази оподаткування, що є унікальною ситуацією. Найбільш поширена ситуація, коли країни з розвиненою видобувною промисловістю встановлюють або високу ставку ренти на вузькій базі оподаткування, або низьку ставку на широкій базі, повідомляє uaprom.info.

"Наприклад, у Бразилії ставка - 3,5%, Китай - від 1 до 6%, в провінції Хейбей, де найбільше видобувають залізну руду - 3%. Казахстан - 2,8%, Росія - 4-8%", - зазначив Дудник.

За його словами, формула розрахунку бази оподаткування також не враховує цінові коливання на руду, що може привести до неконтрольованого зростання рентних платежів.

"Відповідно до нашого моделювання, коли знижується ціна, ми потрапляємо в ситуацію, коли Україна не просто злітає за рівнем податкового навантаження на компанії, що видобувають ЗРС, вона летить вгору зі швидкістю ракети в цьому випадку", - сказав Дудник.

Нагадаємо, законопроєкт №1210, внесений депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це призвело б до зростання рентних платежів у 4-5 разів.

За рішенням профільного парламентського комітету, 12 вересня для напрацювання змін до законопроєкту була створена робоча група з числа представників бізнесу та Державної податкової служби. Однак, за словами президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, який у неї входив, її робота виявилася неефективною.

На засіданні робочої групи 24 вересня депутати запропонували використовувати формульний підхід при визначенні ставки ренти на видобуток залізної руди. Ключовим показником, від якого залежатиме сума рентних платежів, повинна стати вартість тонни ЗРС за індексом Platts в Північному порту Китаю.

Однак поки нардепи планують винести на голосування в першому читанні текст законопроєкту без будь-яких змін, а правки вносити в перерві між першим і другим читанням, що також викликає серйозне занепокоєння у бізнесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150362
 
 
 Топ коментарі
 
так ни в одной стране нет президента играющего на пианино без рук.
 показати весь коментар
 
Как это так получилось что Зеленский говорил что сделает огромные налоги для олигархов и очень маленькие или вообще уберет для бедных , а в итоге сделал все наооборот ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так ни в одной стране нет президента играющего на пианино без рук.
 показати весь коментар
 
 
а зато.... а зато он очень бобр и щедр - мы будем платить пенсии израильским пенсионистам, так как все мы православные и очень добрые.
кто несогласен платить - Яхве того "вечно горел" Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, – PWC - Цензор.НЕТ 4067
 показати весь коментар
 
 
Как это так получилось что Зеленский говорил что сделает огромные налоги для олигархов и очень маленькие или вообще уберет для бедных , а в итоге сделал все наооборот ?
 показати весь коментар
 
 
рента на недра - это налог на бедных?
 показати весь коментар
 
 
Недра принадлежат НАРОДУ. Правда эксплуатируются олигархами.
 показати весь коментар
 
 
ну так, насколько я понимаю, предлагают увеличить эту самую ренту. И тут эксперт сильно переживает, за тех, кто на недрах наживается.
Еще желательно установить экспортную пошлину на сырье и полуфабрикаты.
 показати весь коментар
 
правильно.
и что бы никому в мире не было смысла покупать все это в украине..
пусть покупают где угодно, только не в украине..)))
и зерно туда же, как полуфабрикат..)))
зелено...глупо
 показати весь коментар
 
угу, эксперд великий.
Для начала Украина
Потом поинтересуйся какова получается себестоимость этого в Украине и "во всем мире" и с какой рентабельностью работаю комнании.
Потом еще поинтересуйся про то, что такое "добавочная стоимость"

Ну и что бы совсем понятно было - поинтересуйся про историю с экспорной пошлиной на подсолнечник и что это дало Украине. Тогда тоже такие "эксперды" рассказывали, что все будут покупать семечку где угодно, только не в Украине.
коричнево-мародерно
 показати весь коментар
 
З.Ы. зерно не "полуфабрикат", а чистое сырье
 показати весь коментар
 

как так получилось что я чуть не обосрался зимой, когда Зеля высрал в ролике шо идет в президенты, и опять чуть не обосрался после первого тура, поняв шо зря не запомнил где же моя "кравчучка"?
 показати весь коментар
 
Не позорь имя Илона Маска! Ты Иван Дурак, а не Маск.
 показати весь коментар
 
Такими термінами у світі не користуються. Це росіянський жаргон - десь прочитав, переклав, не зрозумів, і вийшов отой текст, що зверху.
 показати весь коментар
 
 
Второй раз за день Цензор постит эту новость, давайте все проникнемся посочувствуем Ахметову с Новинским.
 показати весь коментар
 
 
Интересно, а где были Прайсвотерхаускуперс когда Порошенко и Ахметов обложили все население Украины новым налогом - коммуналкой, завышенной в 10 раз? Что-то не помню я их разглагольствований о мировой практике.
 показати весь коментар
 
 
цікаво, а де був ти, коли пояснювали повноваження президена, прем'єр міністра, та Верховної Ради?
 показати весь коментар
 
А где был ты, когда Конституционный суд признал незаконным Указ Порошенко о создании НКРЕКП? Пояснював комусь чиїсь повноваження? Закройся лучше в своей будке и не умничай.
 показати весь коментар
 
 
а шо це ти тут розпушив хвоста? з яких пір в нас тут кацапи командують?
 показати весь коментар
 
 
Я не командую, я рекомендую изучать вначале матчасть, а потом уже вступать в дискуссию.
 показати весь коментар
 
Каравул! Ахметова сверхприбылей лишают!
 показати весь коментар
 
 
Не знаю что это за авторитетная кампания, но вот т.с. инсайд сотрудников об атмосфере в коллективе и уровне персонала интересно было почитать. Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, – PWC - Цензор.НЕТ 8473
 показати весь коментар
 
Чурки. Давайте подоходный сравним. Сколько % мы платим в бюджет ? Отож !
 показати весь коментар
 
Руда есть своя.
А молотки в магазинах китайские!
Сверхтехнологичное производство, или проще металл продавать китайцам?
 показати весь коментар
 
"Законопроект 1210 предлагает практику налогообложения, которую не использует ни одна страна, - PWC" - в конце концов, должна наконец Украина хоть в чём то быть лидером, хотя всем известно, что первый блин, обычно комом.
 показати весь коментар
 
У нас свой, особый путь и его цель ясна - наличман десятками/сотнями тысяч долларов/евро в декларациях всех этих гетманцевых, гончаруков, верлановых......, как и предыдущих!
П.С. Читаю их декларации: 90 тыс.у.е, , 120 тыс.у.е, 200 тыс.у.е... наличкой!!!
Вопросы есть???
 показати весь коментар
 
 
"что также вызывает серьезное беспокойство у бизнеса"
Не бизнеса, а конкретного Рината!😁
 показати весь коментар
 
В последнее время Ахметка гудит в основном из своей жопы .
Надеюсь, и КАЛ омойский так загудит.
 показати весь коментар
 
Якщо такого податку немає в жодній країні то це ще одна причина ввести його!
Треба ж бути в цьому світі «унікальним» і щоб нас знали не лише завдяки Чорнобилю.
 показати весь коментар
 
Нет экономики - нет коррупции в экономике
 показати весь коментар
 
Ахметов и Ко купят и Прайс Уотер Хаус и Эрнст энд Янг....
Лишь бы сосать с нас всех деньги и ресурсы.
Зажрались.
 показати весь коментар
 
"которую не использует ни одна страна"
удивили..))) так и клоуна не избирает в преЗЕКи ни одна страна )))))
 показати весь коментар
 
а зеленський таки прищепив хвоста ахметці, он якої завивають його треновані цепні песики. кожного дня зранку до вечера. вже й про весь світ згадали. якщо президент Зеленський свого добється, це буде значна перемога над олігархами-кукловодами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору