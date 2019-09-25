 "Обмеження для іноземців немає", - заступник голови Мінекономрозвитку Висоцький про приватизацію українських держпідприємств

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький, передає Цензор.НЕТ.
"Будемо розглядати кожного інвестора дуже ретельно. Але всі інтересанти, які будуть підпадати під виписані критерії, зможуть поборотися за активи і купити їх. Обмеження для іноземців немає", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи зможуть нерезиденти брати участь у приватизаційних конкурсах.
Також Висоцький уточнив, що винятком будуть компанії і резиденти країн, на які поширюються санкції.
За словами заступника міністра, держава щорічно втрачає 1,2 млрд грн через обслуговування аграрних ДП. "Це баласт, який потрібно скинути", - вважає Висоцький.
Очікується, що законопроєкт про приватизацію буде обговорюватися в парламенті в жовтні.
Он и правда дебил,серьезно
Каховка, Каховка - родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути.
Гремела атака и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша приходит в шинели,
Горящей Каховкой идет…?
Перевод: кто больше отстегнет кєша - того и будет