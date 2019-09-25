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 Політика України
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Все про:контракт (172) держслужбовці (118) Гончарук_Олексій (100)

 Переводити на контракт будуть не всіх держслужбовців, - Гончарук

В Україні з'явиться контрактна державна служба, але це не означає, що всіх держслужбовців переведуть на неї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Контракт - це лише один з інструментів і не означає, що завтра усіх переводити. Це просто один з інструментів, який будемо застосовувати для окремих державних службовців", - сказав Гончарук.

За його словами, суть полягає в тому, що окремі державні службовці зможуть укладати контракти, які є більш гнучким інструментом, аніж закон про державну службу та трудовий кодекс. Він дає дещо інші можливості щодо умов праці.

Нагадаємо, 19 вересня Рада підтримала законопроєкт, який передбачає введення державної служби за контрактом.

Законопроєктом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводиться можливість контрактної державної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд розпочинає перезавантаження влади, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150353
 
 
 Топ коментарі
 
Многие госслужащие перейдут на самоокупаемость. Впрочем многие из них давно уже на этом виде деятельности. МЧС, пожежники, Держпраци, санэпидем, и т.д.
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контракт не може бути застосований до виборчих посад. Тому ті чиновники, які вам щось обіцяли, по ньому працювати не будуть. Мова йде про підлеглих... Тих кого потрібно буде терміново звільнити, коли вони, не дай Бог, почнуть вам розповідати, хто ж насправді ті, кого ви обрали...
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в контракте должен быть пункт- в случае не выполнения обещаний и обязанностей,-не буду оспаривать и возражать, когда меня посадят на кол
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контракт не може бути застосований до виборчих посад. Тому ті чиновники, які вам щось обіцяли, по ньому працювати не будуть. Мова йде про підлеглих... Тих кого потрібно буде терміново звільнити, коли вони, не дай Бог, почнуть вам розповідати, хто ж насправді ті, кого ви обрали...
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Правильно, для отдельных мать вашу... где например в контракте с премьер-министром Алексей Гончарук будет оговорена надбавка за выслугу (ежечасно) по 234% и ежедневная премия 907% от оклада... и бесплатно, каждый месяц пол литра молока...
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То звіздець! Як можна людину, що працює по безстроковому трудовому договору примусово перевести на строковий контракт? Та ж замахаєтесь потім по судах бігати. Чи може ви взагалі кодекс законів про працю хочете відмінити? Ну, зЕбіли і з цим вас можна привітати.
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Ну и что тут страшного? В Китае нет трудового кодекса
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а де ще можно очікувати на дармовий газ?
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Так бывает. В голове. Если на самокате по КМУ ездить. Сквозняком, знаете ли, мозги продувает.
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Ликвидируется структура. Создается новая. В новую конкурс и контракт.
Собственно в прокуратуре уже процесс запущен. По крайней мере на словах.
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Це ж всю державну систему управління ліквідувати потрібно. За 2 місяці наказ і попередження працівнику. Запитання, як ці працівники на ту державу працювати будуть?! Во шо ето вильєтся? Держава то витримає? З якою віддачею буде працювати контрактник, який невпевнений в продовженні контракту? Ні, для верхушки то зручно, а от для роботи.? Це вже в деяких вузах то впроваджували - ВІДМОВИЛИСЬ, бо деструктивно це. А тут не окремий вуз, тут ціла система державного управління, пілять!
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У нас штати чинуш роздуті неймовірно. В тій же Европі вони набагато менші. Не кажучи вже про штати. У нас по-суті немає системи державного управління. Є система освоєння бюджетних коштів. Різниця між поняттями суттєва. Для першої обов'язковим є позитивний результат , для другої важливий лише процесс.
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Воно то так, згоден! Але для реформування системи державного управління потрібно її ЗНАТИ! І не просто мати уяву. а знати досконально. Потрібно знати, як вона працює, які алгоритми роботи, які проблеми, а вже тоді, виходячи з цих знань і розумінь, розробляти стратегію реформування. Перепрошую, ви можете назвати ім`я такого стратега з цієї команди, точніше, з цього шобла? Хто і яким чином то буде робити, щоб мати прогнозований позитивний результат? Ламати не будувати. Можна потім докупи і не зліпити! От в чому проблема.
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Именно так. Gal наверно работал в отделе кадров завода, умершего лет 20 назад.
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а кумовей, друзей, бизнеспратнёров, будут на контракт переводить?
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Всё правильно.Увольнять так,чтобы никакой суд не мог восстановить.Только если опять хряки возьмуть власть ,и начнут их принимать знов.
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Многие госслужащие перейдут на самоокупаемость. Впрочем многие из них давно уже на этом виде деятельности. МЧС, пожежники, Держпраци, санэпидем, и т.д.
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вы дятлы зеленые - нам всем по барабану шо и как будет с гослужащими - их ну 10% граждан Украины - так хоть порите их прелюдно - вы самки собаки нафига ухудшаете положение основной массы граждан Украины - новые поборы,крепостнический трудовой кодекс ,продажа земли ,наезд на иностранные предприятия и т.д - терпение имеет границы и вы их уже перешли - неудачники тупые
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это как - войти в историю Украины как люди получившие шанс и так им распорядиться
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Зачем идут работать гослужащими нормальные люди (не воры, не мошенники)? За стабильностью: за стабильной зарплатой, за стабильной определенной работой и обязанностями, за определенными защищенными льготами. Им трудно работать в бизнесе. Это вполне нормально. К чему приведет работа по контракту? Эта стабильность исчезнет, как и исчезнет определенная защищенность. И кто пойдет туда работать понятно. Ко всем проблемам нужен комплексный взвешенный подход,чего начисто лишены Зеленский и его шпана. Все гораздо сложнее,чем они предполагают.
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бывшие депутаты тоже пенсионеры - контрактники.
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Це мабуть реформа - зряплату видавати по контракту, а не згідно ставки.
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Друзьям ВСЕ, а остальным закон контракт
))))
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а ты, как попал на должность?
низшие звенья с 5000 грн., вообще трогать нельзя!!
только категории "А" и "В".
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