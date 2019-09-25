 Переводити на контракт будуть не всіх держслужбовців, - Гончарук

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду.

"Контракт - це лише один з інструментів і не означає, що завтра усіх переводити. Це просто один з інструментів, який будемо застосовувати для окремих державних службовців", - сказав Гончарук.

За його словами, суть полягає в тому, що окремі державні службовці зможуть укладати контракти, які є більш гнучким інструментом, аніж закон про державну службу та трудовий кодекс. Він дає дещо інші можливості щодо умов праці.

Нагадаємо, 19 вересня Рада підтримала законопроєкт, який передбачає введення державної служби за контрактом.

Законопроєктом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їхньої діяльності, а також вводиться можливість контрактної державної служби.

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