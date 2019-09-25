 Зміна ренти на видобуток руди має стати частиною комплексної податкової реформи, - експерт

Таку думку висловив партнер компанії PricewaterhouseCoopers Україна Максим Дудник, виступаючи на засіданні робочої групи з питань ренти на видобуток залізної руди в комітеті Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.
Він уточнив, що податкова реформа передбачає впровадження положень згідно з планом BEPS (міжнародна ініціатива з протидії ухиленню від сплати податків), до якого приєдналася Україна.
В рамках BEPS навантаження на бізнес зростає - оскільки, наприклад, передбачається вилучення курсових різниць із податкових витрат, а також інші новації. У зв'язку з цим зміну підходів до нарахування ренти за видобуток залізної руди в Україні необхідно розглядати системно, без відриву від планованої податкової реформи.
М.Дуднік зазначив, що вже зараз ставка ренти на видобуток залізної руди в Україні одна з найвищих у світі - 8% (на поточний рік тимчасово підвищена до 8,8%). Тоді як в Австралії - 3,5%, в Китаї - 1-6%, в Казахстані - 2,8%, в РФ - 4,8%, в ПАР - 0,5%.
Як відомо, законопроєкт №1210, внесений депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування під час підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку це призвело б до зростання рентних платежів у 4-5 разів.
Чому обіцяли безкомпромісно боротися з олігархами - натомість, бородатий чудило спокійно курить цигарки в кабінеті президента, отримує знижки на електроенергію для своїх феросплавних заводиків і перебуває за крок від «компромісу» щодо «ПриватБанку»? А, точно, він же просто звичайнісінький бізнесмен, а не якийсь там підлий олігарх, чи не так?
Чому обіцяли, що «простий вчитель має жити, як президент», а бюджет на Міністерство освіти чомусь значно зменшено, плюс скасовано заплановане ще попередньою злочинною владою підвищення освітянам зарплат? Чи це була просто красива фраза для вірусного промо-ролика серіалу?
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Чому обіцяли доступну комуналку, але соціалку і субсидії раптом урізано на 7 (!!!) мільярдів гривень? Це через те, що не буде грошей для «компенсації» бородатому бізнесмену? До речі, скоро ми вже побачимо його фото в кабінеті президента в халаті й із «тьолками» в обнімку?Чому обіцяли зниження податкового тиску, а натомість введено нові податки для IT-сектору, заплановано тотальне впровадження касових апаратів для ВСІХ підприємців і проголошено повну фіскалізацію? Це для того, щоб люди не шукали «роботу в Польщі»?
Чому обіцяли відстоювання територіальної цілісності та суверенітету, а починається мутна реалізація нікому незрозумілих «формул Штайнмаєра», в бюджеті на наступний рік значне скорочення витрат на армію, а на передовій уже перебої з боєкомплектом? Ми вже перемогли? Чи «проста дагаварілісь пасрєдінє»? А ось ця «пасрєдіна» нікому не злипнеться?І, врешті-решт, чому витрати на «народного» президента та його велосипед значно перевищують витрати на бариг і їхні кортежі? Адже ще буквально півроку тому «крали так, як ще ніколи не крали»?
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Об этом свидетельствуют поданные ими электронные декларации за 2018 год в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150349