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Все про:вибух (1772) Донецьк (566)

 В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ

В окупованому Донецьку проводиться евакуація мирних жителів із будинків, прилеглих до постраждалих від пожежі складів боєприпасів в окупованому Донецьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Остров".

Як повідомлялося, в середу о 6 годині ранку в Куйбишевському районі на території військової частини бойовиків "ДНР" почалися вибухи боєприпасів. Окупаційна влада тривалий час не називала причин надзвичайної ситуації, але, врешті-решт, заявила, що пожежа виникла нібито через обстріл з боку ЗСУ. Показово, що до початку вибухів боєприпасів жодних повідомлень про обстріл цього району не надходило.

"Офіційна" пропаганда, так і не визнавши факту пожежі саме у військовій частині НЗФ "ДНР", озвучила версію, що нібито "через обстріли постраждали виробничі приміщення заводу "Зеніт" з виробництва алюмінієвих профілів, у яких розміщувалися запаси різних хімічних речовин".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жителі приватного будинку в Донецьку спостерігають вибухи на складі боєприпасів російських окупантів. ВIДЕО

"У зв'язку з виниклою загрозою населенню співробітниками "МНС ДНР" проводиться евакуація громадян, які перебувають у зоні небезпеки. Відкрито пункти тимчасового розміщення", - йдеться в повідомленні т.зв. МНС "ДНР"

Для ліквідації наслідків пожежі та вибухів боєприпасів задіяно 23 одиниці техніки та 93 людини особового складу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Донецьку горить і вибухає склад боєприпасів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150350
 
   
 Топ коментарі
 
На Украине ни одного казларылая.
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Сказали, что это алюминиевые профили взрываются.
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да- да, вот такие за 32 грн метр в ЕПИЦЕНТРЕ )). и в них запасы химвеществ )

В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ - Цензор.НЕТ 2676В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ - Цензор.НЕТ 2676В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ - Цензор.НЕТ 2676В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ - Цензор.НЕТ 2676https://alumarket.com.ua/image/cache/adaptive/catalog/aluspec/7/image-catalog-category-aluminiy-spec-stanoch-20x20V-500x500.jpg
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)) только не ОПЯТЬ к нам! На восток, плиз). На Ростов, то есть, как минимум.
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Волонтёры подтвердили , что это сработали донецкие патриоты .
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не- не, это ТОЧНО произведенные алюминиевые профили с запасами химических веществ )) ну такие оконные рамы, уголки разной конфигурации, трубки, ну такэ для стройки и дома,,, ну и в них запасы химических веществ, ну вы поняли... ))
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Когда ссыкло за наш счет начнет восстановительные работы? Там же "наши люди" в конце то концов!!! И вообще, каждому свободолюбивому "повстанцу" раздать по 200 гектар земли с компенсацией за угнетения крававой хунты, вон уже закон скоро примут...
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Точно, про УБД забыл... вот я клятый порохобот...
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очень интересно а что за такой закон ? прошу поподробней что бы люди не подумали что вы не порядочный товарищ.
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Посчитайте лучше, сколько складов с боеприпасами взорвали на Украине? или забыли?
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Склоько из них посреди города - миллионника?
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Маруся а разве Донецк не НА Украине?

По меньшей мере НА восточной Украине по версии русскоязычной Википедии.
А Гугл выдает просто : город НА Украине.
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ТАК!!! Евакуюйте, і відразу на Урал! Нехай піз.дують туди, звідки їх немиті діди та бабки приїхали, до Тайги.
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"из-за обстрелов пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ".
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Горіла база палала,а Хутін Пуйло,Ла Ла Ла))
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Интересно, местные жители из соседних домов, которые по идее, должны были бы слышать "обстрелы ВСУ" и возможно даже прятаться от них в бомбоубежища, схавали эту дезу об обстрелах? )))
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Даже и не сомневайся. Кажись даже Зоряна с Шкиряком поймали уже...
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конечно! даже ролик был про войну и апокалИпсис. В окупованому Донецьку евакуювали жителів через вибухи на складі боєприпасів РФ - Цензор.НЕТ 9860
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- Куме, а ви чули шо москалі у космос полетіли ?
- Шо усі ?
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А зачем их эвакуируют? Судя по кацапопропаганде "проклятые каратели" и так обстреливают донецк всеми видами артиллерии 24/7. Могли бы привыкнуть.
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по-привычке. значит в хатах ещё осталось шо брать.
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Это наверное стройматериалы и корм для животных взорвались. Нужно срочно привлечь Красный крест к ответственности за такую некачественную посылку.
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Бажано було б евакуацію проводити за парєбрік... нах...
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