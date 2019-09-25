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 Економіка
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Все про:металургія (126) Каленков Олександр (53)

 Влада пішла формальним шляхом у діалозі з бізнесом, - Каленков

Представники видобувних компаній і народні депутати обговорювали зміни в законопроєкт №1210 в частині ренти.

Про це повідомляє uaprom.info.

Документ, внесений депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів на видобуток залізної руди. За оцінками учасників ринку, це призвело б до зростання рентних платежів в 4-5 разів.

"Вона (влада, - ред.) ввічливо чує (бізнес, - ред.), але не бере до уваги жодні аргументи. Це схоже на той випадок, коли зустріч проводиться для спускання пари. Ось ми поговорили, обурилися, сказали, що це нікуди не годиться. Вони послухали і сказали - так, не годиться. І розійшлися. Суто формальний підхід", - зазначив президент об'єднання підприємств Олександр Каленков після засідання робочої групи при комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Депутати запропонували використовувати формульний підхід у визначенні ставки ренти на видобуток залізної руди. Ключовим показником, від якого буде залежати сума рентних платежів, повинна стати вартість тонни ЗРС за індексом Platts в Північному порту Китаю.

Однак нардепи планують винести на голосування в першому читанні текст законопроєкту без будь-яких змін, а правки вносити в перерві між першим і другим читанням.

Таке рішення профільного комітету несе великі ризики для економіки, вважає Каленков, оскільки після голосування в першому читанні можливості для зміни нормативних актів звужуються.

"Нас абсолютно не влаштовує, що в першому читанні буде прийнята ось ця єресь, тому що ризики для економіки і для галузі величезні. Між першим і другим читанням навряд чи можна буде щось суттєво поправити, тим більше ті пропозиції, які були озвучені, наприклад, формульний підхід", - зазначив він. "Ми сподівалися, що формульний підхід буде введений в 2020 році в рамках податкової реформи, анонсованої прем'єром і вже після консультацій. У мене є сумніви, що він буде справедливо введений зараз", - додав глава об'єднання.

За словами Каленкова, робоча група бізнесу і Державної податкової служби, створена після попереднього засідання в комітеті 12 вересня для напрацювання правок до законопроєкту, виявилася неефективною. Учасникам групи вдалося дійти згоди щодо низки пунктів: набуття законом чинності не раніше 1 січня 2020 року, необхідність розробки механізму, який враховував би волатильність ціни на ЗРС, реформування підходу до оподаткування рентою в рамках комплексної податкової реформи, запланованої на 2020 рік тощо. Попри на це, Державна податкова служба відмовилася зафіксувати підсумкові спільні рішення робочої групи, пославшись на те, що її основна функція - збирати податки, а не розробляти політику, зазначив Каленков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150348
 
 
 Топ коментарі
 
Чего вы ноете? Потом понизят, когда ваш бизнес Коломойскому перейдет Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, - Каленков - Цензор.НЕТ 1036
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Вранье, с некоторыми бизнесменами очень даже неформильно общаются и все у них хорошо
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Штой-то много стало на ЦН неприглядных лоббистов.
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Не смешите мои тапочки
Бизнесу - рентную плату,а бене а закон о концессиях?

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Чего вы ноете? Потом понизят, когда ваш бизнес Коломойскому перейдет Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, - Каленков - Цензор.НЕТ 1036
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З нинішнім українським "бізнесом" взагалі потрібно розмовляти лише з позиції Кримінального кодексу.
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Так и будут говорить, а Беня будет скупать, скупать. Так и рыги говорили. Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, - Каленков - Цензор.НЕТ 213
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А ти ображений? Офісний планктон зазвичай ненавидить свого роботодавця, проте без нього планктон є лише безробітним нитиком
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Интересно, а как голосовали гордые металлурги. И по Кривому Рогу может кто-нибудь озвучить? Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, - Каленков - Цензор.НЕТ 404
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Участков в забоях и у доменных печей пока не было Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, - Каленков - Цензор.НЕТ 1717
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по ходу их всех,ну тех кто поверил зеле,- нае......жесточайше обманули - и уже это понимают большенство зебилов - гас посмотрим как зеля начнет сдавать Украину и будет поставленна точка
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Воры ахметовские и бизнес это разные вещи, не путай каленков, тебе в идеале с камеры вещать нужно...
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Вранье, с некоторыми бизнесменами очень даже неформильно общаются и все у них хорошо
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лучше бы с трансфертным ценообразованием порядок бы навели. толку было бы в разы больше.

но то ж и коломою серпом по помидорах... Власть пошла по формальному пути в диалоге с бизнесом, - Каленков - Цензор.НЕТ 5099
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ЗЕбыдло, которое 5 месяцев назад мычало про Петю "все украл", но не могло ответить на вопрос, что именно и у кого, теперь ноет-- мол хотят украсть у них, и тут конкретно понимают что, где, когда)))
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Що погано, через них потерпають і ті, хто не голосував за зе(
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А может кто объяснить почему ключевым показателем, от которого будет зависеть сумма рентных платежей, должна стать стоимость тонны ЖРС по индексу Platts в Северном порту Китая? Мы что железную руду в Китай поставляем? Фигасе интересный подход.
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