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 Політика України, Суспільство
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Все про:заробітна плата (564) Міносвіти (509) вчитель (103) Новосад (10)

 Підвищення зарплат учителів наступного року поки не планується, - Новосад

У проєкті бюджету на наступний рік кошти на заробітну плату вчителів залишилися на рівні цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "BBC News Україна" повідомила міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Відповідаючи на запитання, на який рівень зарплат можуть очікувати вчителі з наступного року з огляду на цей проєкт бюджету, Новосад сказала: "Буду відвертою - в проєкті бюджету на наступний рік освітня субвенція, це кошти на заробітну платню, залишилась на рівні цього року, плюс індексація".

За словами Новосад, міністерство налаштоване виконувати норми закону про освіту. У законі зазначається, що до 2023 року заробітна плата має становити чотири мінімальні прожиткові мінімуми (прожитковий мінімум зараз - 1936 грн. - Ред.).

"До цього ми маємо йти. Ми маємо найближчим часом показати суспільству, як ми будемо це робити. Звичайно, той рівень заробітних плат, особливо у вихователів, майстрів виробничого навчання, є неприпустимим", - підкреслила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти планує змінити схему фінансування закладів вищої освіти, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150346
 
   
 Топ коментарі
 
когда физрук, голосовавший за ЗекоМанду, получил свои 4000 баксов зарплаты..
Повышение зарплат учителей в следующем году пока не планируется, - Новосад - Цензор.НЕТ 913
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Действительно, кужа уже повышать?! И так уже по 4000 баксов получают... Підвищення зарплат учителів наступного року поки не планується, - Новосад - Цензор.НЕТ 4124
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Я не зрозумів. Вони шо, бариги? А якого дідька я тоді в школу фізруком пішов? Де мої 4000 баксів?
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