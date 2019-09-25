 Будапешт не піде на компроміс із Києвом до вирішення питання з угорською нацменшиною, - посол Ійдярто

Про це посол сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, його запитали, чи не вважає він компромісом той факт, що Верховна Рада вже відтермінувала імплементацію мовної статті в законі про освіту і в цьому зв'язку чи готова Угорщина відмовитися від блокування засідань Комісії Україна-НАТО.

"Я маю зробити певне зауваження щодо цього, тому що ви повністю праві, що у різних законодавчих актах ця сьома стаття була відтермінована, але в рекомендаціях Венеціанської комісії міститься дуже важлива додаткова рекомендація, що українська влада має зробити це відтермінування для того, щоби розпочати переговори з представниками меншини для пошуку рішення стосовно кращого закону", - наголосив Ійдярто.

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При цьому посол заявив, що Венеціанська комісія не робила жодних схвалень закону, а заявила, що у ньому є проблеми, які "мають бути виправлені завдяки взаємодії та спілкуванню з представниками меншини". У цьому зв'язку дипломат зазначив, що українська влада саме з угорською меншиною має знайти можливість урегулювання цього питання.

"Ми не хочемо, щоб Будапешт і Київ йшли на компроміс, оскільки найбільш важливим питанням стосовно закону є питання меншини. Саме тому, якщо вони можуть добитися компромісу з міністерством освіти, це буде добре для нас", - наголосив Ійдярто.

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Окремо він сказав, що сьогодні у Нью-Йорку має відбутися зустріч міністрів закордонних справ України і Угорщини Вадима Пристайка і Петера Сійярто.

Посол висловлює сподівання, що на цій зустрічі буде окреслено план наступних кроків на міжурядовому рівні із зазначеного питання.

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.