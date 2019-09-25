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 Політика України
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Все про:Угорщина (493) НАТО (2080) Ійдярто (6)

 Будапешт не піде на компроміс із Києвом до вирішення питання з угорською нацменшиною, - посол Ійдярто

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто заявляє, що офіційний Будапешт не йтиме на компроміс із Києвом щодо застосування українського закону про освіту в частині навчання мовами національних меншин, оскільки українська влада має у співпраці з угорською меншиною врегулювати мовне питання.

Про це посол сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, його запитали, чи не вважає він компромісом той факт, що Верховна Рада вже відтермінувала імплементацію мовної статті в законі про освіту і в цьому зв'язку чи готова Угорщина відмовитися від блокування засідань Комісії Україна-НАТО.

"Я маю зробити певне зауваження щодо цього, тому що ви повністю праві, що у різних законодавчих актах ця сьома стаття була відтермінована, але в рекомендаціях Венеціанської комісії міститься дуже важлива додаткова рекомендація, що українська влада має зробити це відтермінування для того, щоби розпочати переговори з представниками меншини для пошуку рішення стосовно кращого закону", - наголосив Ійдярто.

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При цьому посол заявив, що Венеціанська комісія не робила жодних схвалень закону, а заявила, що у ньому є проблеми, які "мають бути виправлені завдяки взаємодії та спілкуванню з представниками меншини". У цьому зв'язку дипломат зазначив, що українська влада саме з угорською меншиною має знайти можливість урегулювання цього питання.

"Ми не хочемо, щоб Будапешт і Київ йшли на компроміс, оскільки найбільш важливим питанням стосовно закону є питання меншини. Саме тому, якщо вони можуть добитися компромісу з міністерством освіти, це буде добре для нас", - наголосив Ійдярто.

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Окремо він сказав, що сьогодні у Нью-Йорку має відбутися зустріч міністрів закордонних справ України і Угорщини Вадима Пристайка і Петера Сійярто.

Посол висловлює сподівання, що на цій зустрічі буде окреслено план наступних кроків на міжурядовому рівні із зазначеного питання.

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150345
 
 
 Топ коментарі
 
Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

И не надо. Все равно Украине не видать ни ЕС, ни НАТО как минимум еще лет 20. А мадьяры в Закарпатье пусть учат украинский язык и чувствуют себя украинцами, а кто не хочет пусть валит в Венгрию
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Авот и кацапы подтянулися
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Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 8505
Як всіх дістала всю Європу ця уральска шобла, що влізла по доазволу Україну влізла в Європу.
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Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто

И не надо. Все равно Украине не видать ни ЕС, ни НАТО как минимум еще лет 20. А мадьяры в Закарпатье пусть учат украинский язык и чувствуют себя украинцами, а кто не хочет пусть валит в Венгрию
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Будапешт не пойдет на компромисс с Киевом до решения вопроса с венгерским нацменьшинством, - посол Ийдярто - Цензор.НЕТ 8505
Як всіх дістала всю Європу ця уральска шобла, що влізла по доазволу Україну влізла в Європу.
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Та депортировать их как татар в 44ом за 4 дня, и вопрос закрыт.

И все довольны. И все на исторической родине своей. И пусть ****** на каком хотят.
Может и грубо сказал, но ******* они уже....
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Татар обидеть не хотел. очень уважаю их и люблю.
Так и они укр. язык знают лучше чем я
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Согласен... Моя дочь учила,одноклассника, Назима, украинскому. А он учил её крымскотатарскому...
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Невже Угорщіна планує напад на Україну?
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"Угорщіна"?
Чухня, ти так і не навчилося перекладачем користуватися?
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Це не компроміс. Такий компроміс Україні точно не потрібен. А ось зеленим - швидше за все він на руку. Закарпатський виборець, який ні слова не знає українською, вивчити напам'ять 10 букв - З Е Л Е Н С Ь К И Й. Щоб пам'ятати, за кого галочку ставити.
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Так хай іде на йух, якщо не хоче на компроміс, нацистські опариші.
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Потрібно відмінити той недолугий дискримінаційний мовний закон.
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в венгрии отменить? и сделать государственным украинский или румунский...
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Кем могут работать те, кто не знает государственный язык ???
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Только дворником, дворники в Украине тоже нужны, то хай не учатся на украинском. Я бы ещё и избирательного права лишил, потому как это готовые сепаратисты, пятая колонна.
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Не пойдет на компромис,пойдет нах*й. В чем проблема?
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Можно ассимилировать маломолдаван с землей
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Компромис очень простой, рубаем всех верблюдов с сигаретами и поднимаем на них цены по уровню ЕС. Цыгане разбегаются в свой улусостан обратно
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Венгри, зі своїми вимогами , хай йдуть в дупло на північ !😈
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мадьяры ассоциируют себя с оккупантами....единственно правильное и простое решение вопроса - всех мадяров в венгрию, на родину и компромиссы не будут нужны.
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Нет, это Киев не пойдёт на компромиссы с Будапештом, хотя, конечно, привычку зелёной команды задавать национальные интересы Украины всем и всякому учитывать нужно.
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Мадьяры -работящий народ.И препятствовать им не стоит.Все капризы наших мадьяр удовлетворить за угорский счёт.Ничего не запрещать,кроме гос должностей ,но опять же негласно.Я бы больше на польское посольство свой минирный протест направил.В этом году 130 пострадавших в Польше украинцев от рук неразумных Поляков.Надо это разнести по всем площадкам ЕС.Няхай шавелються.Усмиряють своих бесноватых.
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накуй компромис..единственный компромис -Украина в НАТО с венгерскими подельниками куйла ,всириятами, некуй связыватся...Аналогия-Украина не пойдет на компромис с венгерскими подельниками рашиста до тех пор ,пока не будет в НАТО и венгры в этом вопросе не примут самое активное участие...пнх...
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Господи, какие тупые эти правители... Да возьмите посилите там украинцев, и дело с концом.
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Так в Закарпатье ИТАК живут украинцы.
Вопрос к мадярам. С какого "перепугу" Украина должна оплачивать обучение на ЧУЖОМ языке?
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Ще велике питання,кого більше, чи агентів угорщини чи усраіля з подвійним ггомадянством ! Яке заборонене конституцією України !😈
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Значит надо сажать. Лишать гражданства Украины и сажать, за незаконное нахождение на нашей территории. На червончик сажать с конфискацией всего имущества. А после отсидки депортировать в вЯликую ХУ..нгарию.
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вот жеж блин гамно унылое, зачем оно брешит? и так понятно что причина не в каком притеснение каких -то венгров, де эти венгры я их вообще уже не один десяток лет сколько живу в Украине с рождения не видела не одного, не то что притесняемого а вообще
кому они надо тут венгерские школы если венгров нет, а почему мы притесняем африканцев например? у нас есть хоть одна африканская школа? потому что людей негроидной расы я видела, вот меня больше интересует с ними всё в порядке насчёт притеснения или как
это же просто нелепо, сегодян уже вторая тема про эту проститутку с его заявлениями, он же не скажет- да, я продажная мразь! мне платят я и работаю ртом
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но у них много цікавых и вкусных местечковых продуктов. и дешёвых относительно остальной европы. понятно, шо тоже не без той же химии. даже мы иногда гоняем в "Tesco".
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Їсть може він би й їв, та хто ж йому дасть?
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Есть отличный компромисс. Можем пропустить всех мадьяр назад на историческую родину. Пускай там права покачают.
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Нема уграм щастя в чужому краї. Їх історична батьківщина - Ханти-Мансійський автономний округ. Площа - 523 100 км², населення - 1 469 000. Угорщина, площа загалом 93 030 км², населення - 9 982 000.
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Погано їм в Україні? Не хочуть вчити державну мову? Допобачення
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Якщо мадярську нацменшину щось не влаштовує,то нехай звіздує на істаріческую родіну. На урал...там їх ждуть,не діждуться...
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отлично.
т.е. компромиса не будет пока он не выучат уркианский и не скажут венгрии нхер вы тут впали это украина. праивльно ?
отлично.. тепрье работаем с мадьярами которые тут. кто хочет учится кто не хочет ******.
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Всё верно! Нужно окончательное решение "венгерского вопроса"!!!
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