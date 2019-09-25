 Увесь митний конфіскат буде виставлений на продаж у системі Prozorro, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив на конференції з цифровізації управління державними ресурсами глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов.

"Моє завдання тепер вже - це доповнити систему (електронних аукціонів, - ред.), зокрема "Прозорро. Продажі", додатковими активами для реалізації. Перше, що можу пообіцяти, що ми виставимо увесь митний конфіскат на "Прозорро. Продажі", - сказав він.

Крім того, Нефьодов повідомив, що з часу запуску та функціонування системи електронних аукціонів Prozorro державний бюджет вже поповнився на понад 20 млрд грн.

Як повідомлялося, 9 вересня 2019 року очільник ДМС України Максим Нефьодов повідомив про старт IT-аудиту основних систем нового відомства з метою визначення "вузьких" місць і підготовки плану цифрової трансформації митниці до грудня поточного року. Крім того, він заявив, що розраховує на запуск нової Митної служби на початку жовтня.

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19 вересня Верховна Рада ухвалила закон № 1076 "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель", яким знижується рівень допорогових закупівель у системі Prozorro до 50 тис. грн з 200 тис. грн.

Довідка Держпідприємство "Прозорро. Продажі" було створено в 2017 році для продажу активів неплатоспроможних банків з ініціативи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку й торгівлі та організації Transparency International Ukraine. За 2,5 року за допомогою електронних аукціонів "Прозорро. Продажі" держава заробила понад 20 млрд грн. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter





