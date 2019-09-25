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 Економіка, Суспільство
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Все про:митниця (565) Нефьодов (83) Prozorro (84)

 Увесь митний конфіскат буде виставлений на продаж у системі Prozorro, - Нефьодов

Увесь митний конфіскат буде виставлений на продаж за допомогою системи електронних аукціонів "Прозорро.Продажі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив на конференції з цифровізації управління державними ресурсами глава Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов.

"Моє завдання тепер вже - це доповнити систему (електронних аукціонів, - ред.), зокрема "Прозорро. Продажі", додатковими активами для реалізації. Перше, що можу пообіцяти, що ми виставимо увесь митний конфіскат на "Прозорро. Продажі", - сказав він.

Крім того, Нефьодов повідомив, що з часу запуску та функціонування системи електронних аукціонів Prozorro державний бюджет вже поповнився на понад 20 млрд грн.

Як повідомлялося, 9 вересня 2019 року очільник ДМС України Максим Нефьодов повідомив про старт IT-аудиту основних систем нового відомства з метою визначення "вузьких" місць і підготовки плану цифрової трансформації митниці до грудня поточного року. Крім того, він заявив, що розраховує на запуск нової Митної служби на початку жовтня.

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19 вересня Верховна Рада ухвалила закон № 1076 "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державних закупівель", яким знижується рівень допорогових закупівель у системі Prozorro до 50 тис. грн з 200 тис. грн.

Довідка Держпідприємство "Прозорро. Продажі" було створено в 2017 році для продажу активів неплатоспроможних банків з ініціативи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку й торгівлі та організації Transparency International Ukraine. За 2,5 року за допомогою електронних аукціонів "Прозорро. Продажі" держава заробила понад 20 млрд грн. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150341
 
 
 Топ коментарі
 
Вау! Тут есть некие проблемы) Но в целом Макс жги! На конфискате упырей живёт, как на жабе бородавок! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2068
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Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro

Правильно. Даёшь оружие и наркотики!
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И конфискат от торговли людьми, пжалста! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2596
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Вау! Тут есть некие проблемы) Но в целом Макс жги! На конфискате упырей живёт, как на жабе бородавок! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2068
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ДонУкр

@MatrixArktika78


В ответ
@zel_prezident

Долго начинаем, бурштын не перекрыли где аваков? Таможня дает добро контробанде, где нефедов? лес рубят, откаты, коррупция где рябошапка где баканов?, все как было так и есть, ждем перемен
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когда у вас возникают подобные вопросы, помните - вам ничего не должны. Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7853
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Все по 20 гривен? И даже вот этот ламборджини по 20 гривен? Дайте пожалуйста чашечку кофе! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7060
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Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro

Правильно. Даёшь оружие и наркотики!
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И конфискат от торговли людьми, пжалста! Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу в системе Prozorro, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2596
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Якщо усі цигарки через аукціон, їх знову скуплять і повезуть за кордон.
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Нефьедов, где 15 лярдов ежемесячно, если контробанду перекрыли в разы, а на котробанде в год гос теряло от 200 до 300 лярдов?
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я не совсем в этих терминах, конечно, но вообще есть такое понятие как "конфискат"? если я правильно понимаю, весь товар, остановленный на границе, как в пунктах пропуска, так и на "зеленке", ждет оплаты таможенных пошлин и сборов на складах временного хранения? а если таковых нет, то возвращается в страну прибытия?
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смотря в какой стране.я слышал кое-где давят бульдозерами...
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