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 Політика України, Суспільство
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Все про:школа (708) Слуга народу (315) Бужанський (3)

 "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський емоційно відреагував на відсутність люків на території школи на його виборчому окрузі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами депутата, він "провів незабутні 4 години, спілкуючись з громадянами як їхній депутат по 25 округу", але "передовсім його цікавили школи і лікарні".

"Так ось, з приводу шкіл. Школа, 1000 учнів. На території школи 20 (двадцять!!!!!) відкритих люків. Так собі лотерея, скільки з тисячі дітей ризикує зламати собі ноги щодня. Ціна одного люка - 500 гривень... Питаю - а що, батьки не можуть скинуться по 100 гривень і купити ці люки? Жах в очах, ні, вони категорично проти, ми ледве змусили їх купити в школу кілька десятків перегорілих лампочок", - переказує діалог з директором школи депутат.

Бужанський заявив, що "якщо не вистачить на люки", то купить їх сам.

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"Але прийду на збори і скажу батькам, що вони довбо#би. Інфантильні, до всього. Мені не пох#р, що їхні діти можуть зламати ноги, їм пох#р", - заявив депутат.

Бужанський зазначив, що розповість їм всю правду "як офіційна особа".

Пізніше депутат на своїй сторінці в мережі Facebook вибачився, написавши, що "перегнув з епітетами" і був неправий.

"Але розберімося. У вас 20 відкритих люків навколо школи - а скільки заявок міському депутату? Підніміть руку, хто особисто писав або підписи збирав? Нуль? Та ви шо? ... окей, ліньки було писати. А що там щодо "гарячої лінії мера" хоча б. Підніміть руку - хто дзвонив і коли щодо люків? Три, п'ять осіб? Нуль? Та ви шо?", - розповів Бужанський.

Нардеп зазначив, що "може все кинути" і спробувати за ці п'ять днів зайнятися роботою міського депутата: "Якого ви навіть не знаєте і не знаєте його прийомних днів, годин і телефонів. Ви його обрали, але не спромоглися познайомитися за 4 роки (що є черговою ознакою дивної поведінки). Але проблема в тому, що і бюджет розписаний, і бюрократія, і ще купа причин. Ну, вигриз, припустімо. Замінять, дай бог, до зими. А навчальний рік вже почався. Кришки повинні стояти вчора. А ноги ваші дітлахи поламають вже завтра (не дай бог). Відчуваєте, про що я?".

"Вибачте за "довбо#бів": неправий однозначно. Ловіть "інфантилів" тоді. Ось це вже 100%. І так, директори вчора пішли писати заявки на ремонти тощо. Тільки це я їх змусив, а не ви. Чомусь", - підсумував депутат.

Читайте: Обраний депутатом від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духнич "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив".

Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра 01

Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150338
 
 
 Топ коментарі
 
бужанский о своих избирателях.. "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из столичных школ - Цензор.НЕТ 2241
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Т.е. проблема не в том что люки воруют а в том что родители не покупают новые.
Ай маладца.
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Пусть этот депутат от слуги нарида скажет это своим родителям "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из столичных школ - Цензор.НЕТ 326
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хороший город, и люди прекрасные .... только вот люки ****..т почему то "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра - Цензор.НЕТ 2628
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интересно, это он стебется или реально не понимает, что люки должна покупать организация, которой эти люки принадлежат...
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Бужанский далба****.Вот такие Бужанские и развели в стране корупцию.
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Ыдиот с большой буквы.Есть полиция,есть Кличко.Няхай трудятся.Два Ыдиота в Раде пальцы веером - господин Дуб и он.Мнят себя вершителями судеб...Лучше заказал бы бетонные крышки,чтоб не крали.
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Оно избиралось в Днепре. Оттуда такой "подарочек" получила вся Украина.
Кличко туда никаким боком.
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Этот федя - известная лахтинская шестерка.В нароссии большинство лаптей уверены,что Кличко - мэр всех городов Украины.
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Да что Вы говорите!.Я более 50 лет живу безвыездно в Харькове.Даже в Киеве не был.И ни разу не жалею.А работал какую- то часть трудовой жизни на заводе из одной системы с Южмашем.От него только рожки остались, Ещё со времён Кучмы.Может слышали магнитофон Романтика?
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Пардон за невнимательность,деменция ,знаете,ли.Но это сути не меняет.У меня на заводском микрорайоне в 1993 году за дну ночь выкрали более 70 люков...силуминовых.Завод при савке комплектовал свои стройки в микрораоне силуминовыми люками( алюминий с другими ценными металлами).Мусора нашли на приёмке,но сложили возле мусарни.А нам пришлось лить бетонные крышки и комплектовать микрорайон.Они до сих пор работают.А силуминовые люки мусора благополучно конвертировали.Думаю .в Днепре аналогично ,от южмаша.Наш завод с ним в кооперации был.
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А потом господствующий в Украине народец удивляется, откуда берется антисемитизм. "Приду на собрание, скажу родителям, что они долбо#бы": нардеп Бужанский об отсутствии люков на территории одной из школ Днепра - Цензор.НЕТ 1406
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до, вобщем-то, он прав. только за территорией школы должны следить не родители а руководство школы.
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да в общем-то родители налоги платят, чтобы был порядок в школе и государстве


или как ?
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А еще родители избирают депутатов, чтобы те решали проблемы с городскими властями, ментами, с нелегальными пунктами металлалома и т.д. А тут чувачок выбрал офигенную стратегию гнать на своих избирателей, возможно так им и надо дуракам.
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ой, а кто это? Никак, старик Хоттабыч главный таможенник? "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би": нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра - Цензор.НЕТ 2062
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Прав на 100%, извиняться не надо. Родители сидят и жду кто за них все сделает. Типа, я же бюлетень кинул, что вы ещё от нас хотите?
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ну так они ещё и налоги заплатили.
А так же скинулись на ремонт туалетов, парт, циклёвку-лакировку полов, новые шторы. Сейчас деньги собирают на кулончик для классной на день учителя. А вот люки, паразиты, купить не догадались...

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Не знаю кто такой Бужанский, но когда вижу его фейс и особенно читаю фуфел, который он пишет, то только одна эмоция доминирует - взять киянку с резиновым молотом и бить наотмашь эту самодовольную примитивную харю. Бить до тех пора пока с этой истерички в мужском обличье не повылазит все дерьмо, вся грязь, все маты перематы, истерики и сопли все то что унижает Мужчину и делает из него капризную особь мужского пола. .
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Правильно, с зелохами только так обращаться надо.
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Мастерство заголовка... Я уж подумал, что это он своим родителям хотел сказать. Но надо отдать им должное, ибо глядя на их сына я таки думаю, что был недалеко от истины.
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скоро: было заплати налог , стало заплати налог + 20 люков.
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"Ви його обрали, але не спромоглися познайомитися за 4 роки", а то сей интеллигент не знает как у нас выбираю местных депутатов. А я напомню: армян ставит три бронированых двери в подъезды пятиэтажки и его выбирают в депутаты, тобто одна пятиэтажка поставила армяна депутатом от целого района! А почему? А большинство от пришедших на выборы, а про выборы в месные советы обычно молчок - вот почему! И неудивительно, шо весь район не знает телефонов своего депутата. Этот дурачок этого не знал? Врядли, просто придуривается скот.
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этот Бужанский - тупое быдло... Впрочем, это характерно для всей этой зелёной тусовки.
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Да родители и так покупают то парты, то доски, то линолеум, то ремонт проводят, краску и обои за здрасте, не говоря что атласы, контурные карты, спецтетради , которыми и не пользуются в течении года! Может пора деньги с льгот дупутатов перевести на льготы школьникам! А потом на линейках хвалят местных барыг за спонсорскую помощь!!!!!
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родители инфантильные сбросились по 100 грн на люки
родители нормальные сбросились по 100 грн на путч
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бред какой-то! на что еще родителям скинуться надо?
нахер мы тогда налоги платим?
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Не знаю, зачем нам нужен такой депутат, это же не депутат, а уродина, самая настоящая. Люди его избрали, а он тварь, за это так благодарит, гнать его сраной метлой, да подальше.
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Уровень этой, пророссийской кстати, обезьянки - ниже плинтуса. Кто бы этому долбо##у объяснил, что ни родители, ни бабушки с дедушками и прочими родственниками не то что не должны, а им, вообщем-то, и нельзя: покупать и устанавливать люки и прочее оборудование канализации, газового хозяйства, опороы (столбы) для уличного освещения, светофоры, трансформаторные будки и пр. пр. пр. Налоги и коммунальные платежи за что платятся? Правильно, чтобы государство и всякие-разные коммунальные службы выполняли свою работу, а если что-то не так, то местные депутаты и депутаты аж Верховной Рады должны честно выполнять свою работу - в конечном сете виноваты они.
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И с арифметикой у этого зе-депутата беда. 20 люков по 500 гриве = 10000 гриве. В школе 1000 учеников, т.е. с каждого ученика - 10 гривен, с семьи, возможно, 20 или даже 30, 40 уже вряд-ли.
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