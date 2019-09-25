 "Прийду на збори, скажу батькам, що вони довбо#би" - їхні діти можуть поламати ноги: нардеп Бужанський про відсутність люків на території однієї зі шкіл Дніпра

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами депутата, він "провів незабутні 4 години, спілкуючись з громадянами як їхній депутат по 25 округу", але "передовсім його цікавили школи і лікарні".

"Так ось, з приводу шкіл. Школа, 1000 учнів. На території школи 20 (двадцять!!!!!) відкритих люків. Так собі лотерея, скільки з тисячі дітей ризикує зламати собі ноги щодня. Ціна одного люка - 500 гривень... Питаю - а що, батьки не можуть скинуться по 100 гривень і купити ці люки? Жах в очах, ні, вони категорично проти, ми ледве змусили їх купити в школу кілька десятків перегорілих лампочок", - переказує діалог з директором школи депутат.

Бужанський заявив, що "якщо не вистачить на люки", то купить їх сам.

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"Але прийду на збори і скажу батькам, що вони довбо#би. Інфантильні, до всього. Мені не пох#р, що їхні діти можуть зламати ноги, їм пох#р", - заявив депутат.

Бужанський зазначив, що розповість їм всю правду "як офіційна особа".

Пізніше депутат на своїй сторінці в мережі Facebook вибачився, написавши, що "перегнув з епітетами" і був неправий.

"Але розберімося. У вас 20 відкритих люків навколо школи - а скільки заявок міському депутату? Підніміть руку, хто особисто писав або підписи збирав? Нуль? Та ви шо? ... окей, ліньки було писати. А що там щодо "гарячої лінії мера" хоча б. Підніміть руку - хто дзвонив і коли щодо люків? Три, п'ять осіб? Нуль? Та ви шо?", - розповів Бужанський.

Нардеп зазначив, що "може все кинути" і спробувати за ці п'ять днів зайнятися роботою міського депутата: "Якого ви навіть не знаєте і не знаєте його прийомних днів, годин і телефонів. Ви його обрали, але не спромоглися познайомитися за 4 роки (що є черговою ознакою дивної поведінки). Але проблема в тому, що і бюджет розписаний, і бюрократія, і ще купа причин. Ну, вигриз, припустімо. Замінять, дай бог, до зими. А навчальний рік вже почався. Кришки повинні стояти вчора. А ноги ваші дітлахи поламають вже завтра (не дай бог). Відчуваєте, про що я?".

"Вибачте за "довбо#бів": неправий однозначно. Ловіть "інфантилів" тоді. Ось це вже 100%. І так, директори вчора пішли писати заявки на ремонти тощо. Тільки це я їх змусив, а не ви. Чомусь", - підсумував депутат.

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Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духнич "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив".