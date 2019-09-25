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 Політика України
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Все про:Зеленський (2872) Путін (10882) нормандська четвірка (588) Богдан Андрій (172)

 Переговори Зеленського і Путіна обов'язково відбудуться. Хто ще буде присутній на них - оце запитання, - Богдан

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан вважає, що переговори президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського обов'язково відбудуться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Російський журналіст на полях Генасамблеї ООН поцікавився у Богдана, чи можливі переговори Путіна та Зеленського.

"Мені здається, вони обов'язково будуть. Єдине - хто ще буде на цих переговорах, оце питання", - відповів Богдан.

На уточнювальне запитання, чи має він на увазі "нормандський формат", він сказав: "Нормандський формат, звісно".

Також дивіться: Зеленський і Меркель обговорили підготовку до саміту нормандської четвірки. ФОТО

На прохання уточнити, чи відбудеться саміт "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в жовтні, Богдан сказав: "Ми дуже сподіваємося на це".

"Ми вважаємо, що можна вирішити (у рамках "нормандського формату") все (усі питання). Але це залежить здебільшого від бажання керівництва Росії", - сказав голова Офісу Зеленського.

На запитання, чи настало потепління у відносинах між Росією та Україною, Богдан сказав: "Можна вважати по-різному, але я бачу, що є діалог, а діалог – це вже перший крок".

Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися в кінці вересня або на початку жовтня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150335
 
 
 Топ коментарі
 
чурка свои опусы высказывает даже когда его никто не спрашивает. У кадого своя чурка у х#йла -Шойгу у Зелени -Богдан.Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 4357Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 4887
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чурка свои опусы высказывает даже когда его никто не спрашивает. У кадого своя чурка у х#йла -Шойгу у Зелени -Богдан.Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 4357Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 4887
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Краще в мурашник. Бджоли тільки кусають, а мурахи з*їдять до скелету.
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Потомственные оленеводы. 🦌🦌🦌🦌🦌🦌
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Эта быдлячья морда вызывает рефлекторное желание блевануть
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Був один пуйло, стало два. Ніхто не знає, як пуйло розмножується. Може почкується, а може - простим діленням.
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И этого дядечки ЧЕТЫРЕ дочери!) Виктория, Анастасия, Екатерина и София.
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Переговоры карликов прокомментировал бурят с двойным именем Багдан-Андрей.
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"Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос" - никаких вопросов, на переговорах будут присутствовать Медведчук, Бойко и Рабинович.
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Послали запрошення Кім Чен Ину. Але не та вагова категорія. Може знахтувати таким колективом.
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Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан

Никто не будет. Вова ж на примере с трампом уже объяснил: это интимные вопросы, наши тёрки вас, граждане, не касаются..
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путін прийде подивитися концерт 95ї підворотні ?
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Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан



Я знаю кто это будет! Аксенов (Гоблин) и Константинов
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Российский журналист "на полях" Генассамблеи ООН поинтересовался у Богдана, возможны ли переговоры Путина и Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3150335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто Богдан вирішує можливість перемовин з путіним, а Зе про це ще не знає.
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Там для таких, як ти, окремим абзацом виділено:
---------------
"На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно"."Источник: https://censor.net.ua/n3150335
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Для таких, як ти треба навчитися розуміти суть написаного. І також розуміти, що Зе нещодавно пропонував змінити Нормандський формат.
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Ну, покажи своє "розуміння" і повідом, як саме Президент України хотів "змінити" "Нормандський формат". Бо тут ніхто "не знає", що він пропонує проводити переговори в присутності ще й Британії і США.
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ну, ты много хочешь...
У этого зепоклонника лишь две реакции:
- Если увидел в тексте Порошенко, то говно на вентилятор
- Если увидел зе - на вентилятор лепестки роз Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан - Цензор.НЕТ 9509
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Так и хочется спросить - а зачем рашке встречаться с Зелей, если он ничего не решает?
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Внутри страны решает вместе со своей монокоалицией, кабмином, СБУ, ГПУ, МВД, СНБО, ......
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Как бы не апостол Петр на этих переговорах присутствовал
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А будет ли Трамп на тех переговорах? Богдан ещё не решил...
Скажу за ЕС -- я б не был -- итак всё ясно.
...как украинец, думаю, шо Зелю замайданят! ...но Коломойского не тронут...
Я б ещё и безвиз у Украины отключил -- нефуй шастать. Сами выгребайтесь, -- оно полезней выйдет...
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"Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос"... Не вопрос! Присутствовать будет палач.
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Я так за него рада - попало в обьективы , хоть и катсапские
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В роли министра иностранных дел Пристайко : Андрей Богдан

В роли пресс- секретаря Зеленского Юлии Мендель : Богдан Андрей ))
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странный вопрос. ну минимум должны присутствовать ***** и зеленский. за путена не знаю. может какого-то из них и позовут.
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Лучше бы занимался своими прямыми обязанностями,- закупкой канцтоваров, оргтехники, расходников, вывозом мусора...
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В противостоянии Клована и *****, порохоботы явно за *****. Совпадение?
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Нет противостояния клована и пуйла... Порохоботы против пуйла и его клована с рыгами
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"Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос"- какой вопрос???На встрече должны присутствовать подписанты Будапештского меморандума , а всех минских проституток оккупанта Украины должно посылать на...,ну,,,на мацкву
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Богдан - это человек или уродский автобус ?
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так понял встрєча будєт в крємлє во дварцє сьєздав на навагоднєм утрєнікє с праграмай шоу Переговори Зеленського і Путіна обов'язково відбудуться. Хто ще буде присутній на них - оце запитання, - Богдан - Цензор.НЕТ 8523
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Сам мордвин то точно будет.
С какой стороны только будет слюни в ухо пускать - вот вопрос!
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Себя-любимого пупс конечно на встречу пригласит.
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Пороховата, це зрада! Порошенко ж ніколи з Путіним не зустрічався, а тут таке! Досить дурні малюнки на Цензорі викладати, бігом на Майдан! 😁
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Цей "розумний дипломат" домовився з Путіним до того, що віддав йому Донбас, який зараз Зеленський намагається повернути. А ти чого ще не на Майдані, чого чекаєш? )))
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у нас Майданы в конце ноября всегда, свинособачкин) а почему зелю в зал для выступлений в ООН не пустили?
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А поподробней можно, как зеленский пытается Донбас вернуть.
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Андрейка-бармалейка таки повезёт своего лопушка к плешивому злому гному. Ну, нехай поцалуюцца, подружатся, им же ещё вместе старость коротать в изоляции от всего мира.
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После такой новости, порохоидиотики в экстазе. Сколько грязи можно отрыгнуть.
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Краще відригнути, ніж заковтнути... Навіть косий повинен зрозуміти...
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взято у Горького Лука
Как Украине будут впаривать оккупированный Донбасс

Группа ИС ("Информационное сопротивление") некоторое время наблюдала за тем, как мышебратья разворачивают инфраструктуру нарративов для того, чтобы повесить финансирование оккупированной и разграбленной ими части Донбасса на украинский бюджет. Похоже, в качестве главного месседжа этой операции выбран посыл «мир дешевле войны».

Если вы встретите этот месседж в статье, реплике «эксперта» в телевизоре, знайте: этот человек/медиа осознанно, несознательно или за деньги вовлечены в российскую кампанию по инфильтрации оккупированной территории в Украину на условиях России. Наверняка будут люди, которые начнут искренне озвучивать данный тезис, но они будут находиться в рамке, очерченной в Москве.

Сейчас задача для Кремля осложняется тем, что значительная часть биомассы, готовой смириться с политической капитуляцией (отказом от курса в НАТО и ЕС, фактической федерализацией, «стерилизацией» гуманитарной политики и т.д.) в обмен на «мир», не хочет за это платить. В ожиданиях этой биомассы капитуляция и «мир» означают быстрое и значительное повышение уровня жизни. Чего на самом деле не произойдет.

Более того - на украинский бюджет лягут непомерные затраты на всевозможные выплаты: от восстановления инфраструктуры до компенсации морального и материального ущерба террористам, превратившимся в «народную милицию» или избравшимся в местные советы. Масштаб этих затрат уже сейчас предсказуем.

Поэтому, дабы снизить сопротивление капитуляции и повысить лояльность капитулянтов, готовых сдаться за, условно, полный холодильник, а также купировать их недовольство в будущем, вбрасывается мыслевирус, что восстанавливать Донбасс и выплачивать дань террористам дешевле, чем воевать (содержать армию в окопах и модернизировать её в тылу, готовить резерв, давать землю и квартиры ветеранам, обеспечивать им пакет льгот и т.д.).

В ход пойдут всевозможные наукообразные обоснования и подсчеты, из которых будет следовать, что «высвободится» значительный ресурс на социальные затраты, «экономика получит импульс» и т.д. Украинское общество подвергнется обработке в таком ключе.

Это имеет некоторое сходство с чеченским сценарием, когда Россия начала выплачивать дань Чечне, чтобы сымитировать победу во второй чеченской войне. Но сходство лишь внешнее. Отличия - принципиальные. Во-первых, у Украины нет ресурсов, чтобы платить эту дань. Во-вторых, Россия не позволит интерпретировать капитуляцию как победу. Как следствие - за капитуляцией последует демонтаж режима капитулянтов.

Поэтому надо четко осознавать: в кремлёвском месседже «мир дешевле войны» каждое слово - обман. Это будет та же война, только будет стоить дороже. И жертвы будут не только на Донбассе, а по всей Украине, потому что россияне - враги, но не идиоты. Они начнут догонять тех, кто способен сопротивляться, чтобы на следующем круге продвинуться еще дальше.

Это будет и война, и позор в рафинированном виде.
(c)
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Горький Лук
Українці вчергове про......ли свій шанс на життя.

нинішні зелені хитріші за старих синяків. вони не бикують, як Янукович, ламаючи через коліно. Вони з шутками-прибаутками, з криками "ви мене не так зрозуміли" піднімають температуру повільно, щоб жабка не помітила, що її варять.
заява - відступ. з іншої пельки ще одна заява - отримавши ще один пакет обурення - знову відступ. знову примирлива заява, але вже на крок далі, підтримана відволікаючим хором з танцями з бубном: ета всьо папєрєднікі! - менше обурення, жертва звикає: ой, ну, тепленька водичка, так теж непогано.
поступово вода нагрівається до окропу і оп-па! жаба зварилась.
так відбувається з формулою Штанмайєра, яка не Штанмайєра насправді, а Путіна. яка вже на стадії затвердження, а суспільство і не помітило і не знає до кінця її умов, які - можна припустити - катастрофічні.
так, віднедавна, почалось з заявами по НАТО. не зчуєтесь, як зеленці відмовляться від НАТО - від того єдиного союзу, що гарантує нам мир і незалежність і розвиток в демократичному світі, а не в сірій зоні олігархічного проросійського грабунку, де ми теліпались десятиліттями, пройопуючи поколіннями свої шанси на нормальне життя.
Відмовляться так, як відмовились від твердої лінії оборони наших інтересів в війні.
скоро-скоро хор із баранів буде мекекати, що нам не потрібне НАТО і в ЄС нас ніхто не чекає.
Востаннє така політика забрала у нас життя 13 тисяч і 7% території.
Яким буде результат в цей раз? Скількома життями ми його оплатимо?
Українці вчергове про.....ли свій шанс на життя.
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Мне вот интересно. А откуда такая уверенность, что большинство граждан Украины сейчас бы проголосовали против прямых переговоров с Владимиром Путиным???
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Тем более , что прямьіе переговорьі будут у Украиньі , Германии и Франции против Путина.
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З терористом-вбивцею перемовин не ведуть.Тільки мерзота на це здатна.
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Какие переговорі ? - с террористом - ****** ?
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Переговоры Зеленского и Путина обязательно состоятся. Кто будет еще присутствовать на них - вот вопрос, - Богдан. Відповідь -95квартал
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...кирпате жидиня. Кажуть, кирпатість - дефект породи
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