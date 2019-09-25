 Переговори Зеленського і Путіна обов'язково відбудуться. Хто ще буде присутній на них - оце запитання, - Богдан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Російський журналіст на полях Генасамблеї ООН поцікавився у Богдана, чи можливі переговори Путіна та Зеленського.
"Мені здається, вони обов'язково будуть. Єдине - хто ще буде на цих переговорах, оце питання", - відповів Богдан.
На уточнювальне запитання, чи має він на увазі "нормандський формат", він сказав: "Нормандський формат, звісно".
На прохання уточнити, чи відбудеться саміт "Нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в жовтні, Богдан сказав: "Ми дуже сподіваємося на це".
"Ми вважаємо, що можна вирішити (у рамках "нормандського формату") все (усі питання). Але це залежить здебільшого від бажання керівництва Росії", - сказав голова Офісу Зеленського.
На запитання, чи настало потепління у відносинах між Росією та Україною, Богдан сказав: "Можна вважати по-різному, але я бачу, що є діалог, а діалог – це вже перший крок".
Нагадаємо, раніше помічник президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч "нормандської четвірки" може відбутися в кінці вересня або на початку жовтня.
Никто не будет. Вова ж на примере с трампом уже объяснил: это интимные вопросы, наши тёрки вас, граждане, не касаются..
Я знаю кто это будет! Аксенов (Гоблин) и Константинов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тобто Богдан вирішує можливість перемовин з путіним, а Зе про це ще не знає.
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"На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду нормандский формат, он сказал: "Нормандский формат, конечно"."Источник: https://censor.net.ua/n3150335
У этого зепоклонника лишь две реакции:
- Если увидел в тексте Порошенко, то говно на вентилятор
- Если увидел зе - на вентилятор лепестки роз
Скажу за ЕС -- я б не был -- итак всё ясно.
...как украинец, думаю, шо Зелю замайданят! ...но Коломойского не тронут...
Я б ещё и безвиз у Украины отключил -- нефуй шастать. Сами выгребайтесь, -- оно полезней выйдет...
В роли пресс- секретаря Зеленского Юлии Мендель : Богдан Андрей ))
С какой стороны только будет слюни в ухо пускать - вот вопрос!
Как Украине будут впаривать оккупированный Донбасс
Группа ИС ("Информационное сопротивление") некоторое время наблюдала за тем, как мышебратья разворачивают инфраструктуру нарративов для того, чтобы повесить финансирование оккупированной и разграбленной ими части Донбасса на украинский бюджет. Похоже, в качестве главного месседжа этой операции выбран посыл «мир дешевле войны».
Если вы встретите этот месседж в статье, реплике «эксперта» в телевизоре, знайте: этот человек/медиа осознанно, несознательно или за деньги вовлечены в российскую кампанию по инфильтрации оккупированной территории в Украину на условиях России. Наверняка будут люди, которые начнут искренне озвучивать данный тезис, но они будут находиться в рамке, очерченной в Москве.
Сейчас задача для Кремля осложняется тем, что значительная часть биомассы, готовой смириться с политической капитуляцией (отказом от курса в НАТО и ЕС, фактической федерализацией, «стерилизацией» гуманитарной политики и т.д.) в обмен на «мир», не хочет за это платить. В ожиданиях этой биомассы капитуляция и «мир» означают быстрое и значительное повышение уровня жизни. Чего на самом деле не произойдет.
Более того - на украинский бюджет лягут непомерные затраты на всевозможные выплаты: от восстановления инфраструктуры до компенсации морального и материального ущерба террористам, превратившимся в «народную милицию» или избравшимся в местные советы. Масштаб этих затрат уже сейчас предсказуем.
Поэтому, дабы снизить сопротивление капитуляции и повысить лояльность капитулянтов, готовых сдаться за, условно, полный холодильник, а также купировать их недовольство в будущем, вбрасывается мыслевирус, что восстанавливать Донбасс и выплачивать дань террористам дешевле, чем воевать (содержать армию в окопах и модернизировать её в тылу, готовить резерв, давать землю и квартиры ветеранам, обеспечивать им пакет льгот и т.д.).
В ход пойдут всевозможные наукообразные обоснования и подсчеты, из которых будет следовать, что «высвободится» значительный ресурс на социальные затраты, «экономика получит импульс» и т.д. Украинское общество подвергнется обработке в таком ключе.
Это имеет некоторое сходство с чеченским сценарием, когда Россия начала выплачивать дань Чечне, чтобы сымитировать победу во второй чеченской войне. Но сходство лишь внешнее. Отличия - принципиальные. Во-первых, у Украины нет ресурсов, чтобы платить эту дань. Во-вторых, Россия не позволит интерпретировать капитуляцию как победу. Как следствие - за капитуляцией последует демонтаж режима капитулянтов.
Поэтому надо четко осознавать: в кремлёвском месседже «мир дешевле войны» каждое слово - обман. Это будет та же война, только будет стоить дороже. И жертвы будут не только на Донбассе, а по всей Украине, потому что россияне - враги, но не идиоты. Они начнут догонять тех, кто способен сопротивляться, чтобы на следующем круге продвинуться еще дальше.
Это будет и война, и позор в рафинированном виде.
(c)
Українці вчергове про......ли свій шанс на життя.
нинішні зелені хитріші за старих синяків. вони не бикують, як Янукович, ламаючи через коліно. Вони з шутками-прибаутками, з криками "ви мене не так зрозуміли" піднімають температуру повільно, щоб жабка не помітила, що її варять.
заява - відступ. з іншої пельки ще одна заява - отримавши ще один пакет обурення - знову відступ. знову примирлива заява, але вже на крок далі, підтримана відволікаючим хором з танцями з бубном: ета всьо папєрєднікі! - менше обурення, жертва звикає: ой, ну, тепленька водичка, так теж непогано.
поступово вода нагрівається до окропу і оп-па! жаба зварилась.
так відбувається з формулою Штанмайєра, яка не Штанмайєра насправді, а Путіна. яка вже на стадії затвердження, а суспільство і не помітило і не знає до кінця її умов, які - можна припустити - катастрофічні.
так, віднедавна, почалось з заявами по НАТО. не зчуєтесь, як зеленці відмовляться від НАТО - від того єдиного союзу, що гарантує нам мир і незалежність і розвиток в демократичному світі, а не в сірій зоні олігархічного проросійського грабунку, де ми теліпались десятиліттями, пройопуючи поколіннями свої шанси на нормальне життя.
Відмовляться так, як відмовились від твердої лінії оборони наших інтересів в війні.
скоро-скоро хор із баранів буде мекекати, що нам не потрібне НАТО і в ЄС нас ніхто не чекає.
Востаннє така політика забрала у нас життя 13 тисяч і 7% території.
Яким буде результат в цей раз? Скількома життями ми його оплатимо?
Українці вчергове про.....ли свій шанс на життя.