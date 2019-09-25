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Все про:Херсонщина (460) хуліганство (147) Найєм Масі (70) Рищук (23)

 Фігуранту справи про вбивство Гандзюк Рищуку вручили підозру за статтею "хуліганство", - Масі Найєм

Депутату облради Херсонщини Євгену Рищуку, якого пов'язують зі справою про вбивство Катерини Гандзюк, вручили підозру через хуліганські дії.

Про це повідомляє адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що йому (Рищуку. - Ред.) вручили підозру в кримінальному провадженні #12019230240001390", - написав він.

За ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганські дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії), уточнив Найєм.

Раніше Масі Найєм повідомляв, що п'яний Рищук побив людину і погрожував вбити друга Каті Гандзюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фігурант справи про вбивство Гандзюк Рищук сьогодні вночі п'яний побив людину і погрожував вбити друга Каті, - Масі Найєм. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фігуранту справи про вбивство Гандзюк Рищуку вручили підозру за статтею хуліганство, - Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150331
 
 
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Скоро фигурантов дела досудят до того, что это вообще она сама себя кислотой облина по неосторожносити Фигуранту дела об убийстве Гандзюк Рищуку вручили подозрение по статье "хулиганство", - Маси Найем - Цензор.НЕТ 9800
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Очевидно,что в этом преступлении замешаны лица, имеющие большое влияние и поддержку на самом верху новой власти, которое оказывается сильнее законов, совести,морали, протестов. Как в Украине водится такие преступления обычно остаются безнаказанными. Например -дело Гонгадзе, где замешан Кучма.
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Это издевательство над здравым смыслом ! Подонки плюют в лицо родителям Зе -сморчок пиарился на этом горе
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яке хвуліганство? нанесення тілесних ушкоджень та погрози
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