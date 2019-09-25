 Фігуранту справи про вбивство Гандзюк Рищуку вручили підозру за статтею "хуліганство", - Масі Найєм

Про це повідомляє адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Кажуть, що йому (Рищуку. - Ред.) вручили підозру в кримінальному провадженні #12019230240001390", - написав він.

За ч. 3 ст. 296 ККУ (хуліганські дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії), уточнив Найєм.

Раніше Масі Найєм повідомляв, що п'яний Рищук побив людину і погрожував вбити друга Каті Гандзюк.

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