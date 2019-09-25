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 Економіка
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Все про:бізнес (360) металургія (126)

 Діалогу на рівні Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж, - глава Федерації металургів Біленький

Діалог парламенту з бізнесом з приводу законопроєкту, який у 4,5 раза підвищує ренту на видобуток залізної руди, є суто формальним.

Заяви прем'єр-міністра депутати теж не враховують. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, пише Остров.

"Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроєкти 1012 і 1012-1 приймуть. Тому, на жаль, доводиться констатувати — діалогу влади на рівні Верховної Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж немає. Прем'єр-міністр, з одного боку, заявляє, що зміни до Податкового кодексу обговорюватимуть навесні, а ухвалені будуть не раніше 2021 року, при цьому парламент вносить кардинальні зміни. Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть щонайменше на 8,5 мільярда гривень на рік", — підкреслив Біленький.

На його думку, такі кроки призведуть до втрати державою мільярдів гривень податку на прибуток.

"Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть щонайменше на 8,5 мільярда гривень на рік ... Ми порахували, якщо держава отримає додатково 8,5 мільярда гривень від ренти, то втратить близько 11,5 мільярда податку на прибуток від цих же підприємств. Оскільки принаймні на 20% будуть скорочені обсяги виробництва, ми втратимо значну частину експорту — Китай повністю, частину в країни ЄС. Можливо, рентабельним залишиться лише внутрішній ринок за рахунок більш дешевої доставки", — підсумував Біленький.

При цьому глава Федерації металургів України зазначив, що такий дивний інтерес з боку Ради спостерігається лише до залізної руди, рента ж на інші види сировини не збільшується.

Законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (у т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Як повідомлялось раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150330
 
 
 Топ коментарі
 
это точно....
Вот МАУ договорилось на компенсацию на 5млрд - это диалог, а металлурги явно хотят замутить договорняк...
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Беня хочет денег. Много денег. Очень много денег.
Слуги урода хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Квартальские хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Во их и возьмут с тех, кто привел эту зеленную мерзость к власти.
Лохи должны страдать!
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По просьбам трудящихся, а "трудящийся" у них один -Коломойский.
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Не надо путать диалог и договорняк . Диалога на уровне Рады и бизнеса нет. Координации между Радой и правительством тоже, - глава Федерации металлургов Беленький - Цензор.НЕТ 5785
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это точно....
Вот МАУ договорилось на компенсацию на 5млрд - это диалог, а металлурги явно хотят замутить договорняк...
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вот именно- налоги не платить и откаты выдавать -вот и весь разговор
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Чем Беленький недоволен? Ведь уже наступила "эра достатка".
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Мабуть, навпаки, для Ахмєтова ера достатку закінчилась.
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Ну, нічого, собі!!! А олігархи - не бізнесмени? То напевно представник малого бізнесу жаліється. Малий бізнес сподівався на закінчення ери "зубожіння". Ера закінчилась. А зубожіння... Напевне ні?
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Беня хочет денег. Много денег. Очень много денег.
Слуги урода хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Квартальские хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Во их и возьмут с тех, кто привел эту зеленную мерзость к власти.
Лохи должны страдать!
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Ты нехороший человек, андрей, очень нехороший, сильно-сильно нехороший, чрезмерно нехороший, гипертрофировано гадкий человек. Это не оскорбление, это мое личное мнение, на которое я имею право.
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Маю деяку "інсайдерську" інформацію.
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти.
Це не гроші з Ахметова чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.
Я очень плохой чєловєк. Люблю зіпсувати настрій.
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Не страшно, мені просто вас шкода. Вас, як і мільйони інших обдурили. Оббрехали нормальних людей, підмінили орієнтири, спотворили систему цінностей і ви зробили те, чого прагла банда злодіїв: пустили лисиць у курник!
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Господин андрей. Вы не успокоитесь, даже когда доллар по 16 будет, боевые действия прекратятся, и законная власть на оккупированые территории вернется. Когда средняя зарплата 1000$ будет и пенсия 700$ вы тоже будете говорить что банда все пр@*****. Поэтому я не вижу смвсла спорить с вами и указывать на очевидные вещи которые происходят вокруг нас, потому что это БЕСПОЛЕЗНО!
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Я готовий купити у вас будь-яку кількість баксів по 24. Продайте, поки не пізно, це ж для вас буде профіт! Діалогу на рівні Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж, - глава Федерації металургів Біленький - Цензор.НЕТ 6112
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Сегодня последние 800 продал. Клянусь.По 24.2. Тянул до последнего.
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Діалогу на рівні Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж, - глава Федерації металургів Біленький - Цензор.НЕТ 5198

Ви не знаєте, і не розумыєте як працює ринкове суспыльство, як працює ринок праці. Не знаєте і не хочете зати.
Через це, ви весь час обираєте пройдисвітів які вас дурять.
Тільки сьогодні НБУ продав ОВДП з терміном обігу 147 у 359 днів на 13,2 мільярди гривень.
ТІЛЬКИ СЬОГОДНІ!
А ОВДП продають уже 2 місяці, і напродавали на понад 100 мільярдів гривень. 70% ОВДП куплені нерезедентами, які поміняли бакс на гривну і вклали у цінні папери.
Але за пів року, або за рік вони прийдуть по свої гроші, і тоді купуватимуть, а не продаватимуть бакси на міжбанку. Тоді тренд зміниться на протилежний. Крім того, впаде ціна на залізорудний окатиш, бо бралзильці таки відремонтують свій накрупниший збагачувальний комплекс псля аварії, і виручки від продажу окатиша стане менше.
І що стане з гривною?
Тому дуже ретельно слідкуйте за біржовими зведеннями, щоб не пропустити моменту, коли бакс піде знов вгору а гривня аниз.
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Поясніть, навіщо ЗеКоМанда позичає гроші під 16-18% річних у таких обсягах? 4 мільярди баксів за 2 місяці!
Створюють ресурсну базу для розкрадання.
Бєня ж сказав, що він повернувся і починає працювати!
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надо оправдать цену отечественной стали на внутреннем рынке, которая хуже и дороже китайской. может в другом причину следует искать?
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По просьбам трудящихся, а "трудящийся" у них один -Коломойский.
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Ахметки пожадничали и не провели своих в Раду?Не верю!
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дак не пропустили, сегодня на царстве олигарх кал с мойшей
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Когда уже господин ахметов поймет, что его личные интересы больше не стоят выше народных?
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зато есть отличный диалог с бизнесом на уровне бакановских чертей )))
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Я считаю, все отлично будет у бизнеса. У настоящего бизнеса, когда люди занимаются делом а не мутками.
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Ты так считаешь... К сожалению, металлурги другого мнения
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да не будет отлично.
Реально, при Зеленском, давление на бизнес усиливается.
Что от гигантов типа Арселора, Бритиш Тобакко или иностранных авиакомпаний (которые практически все ушли с украинского рынка за последние пару месяцев), до мелких предпринимателей, которых убивают неподъемными штрафами, выдавливают с упрощенки и поголовно заставляют заводить "гробики" РРО с теримналами, плюс вал всяких проверок, мораторий на которые закончился...В настоящий момент условия ведения бизнеса не упрощаются, а ещё больше бюрократизируется.
При Порошенко такого не было (с).
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Ахметівські металурги на Зеленського скаржаться... При Порошенкові такого не було, Ахметов був задоволений.
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Ясен перец, доллар по 28 под металлурга нашего рыженького сделали. Сейчас можно видеть, что происходит, когда олигархи теряют влияние. 24! ребята! А будет 18-16, точно говорю. Сливайте зеленые, пока не поздно!
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Рада - орган політичний, а не бізнесовий, хоч хлопцям з пацанами у це важко повірити.
Парламент - окрема гілка влади. Найважливіша, слід зауважити, бо законодавча.
Уряд - влада виконавча. Та, яка виконує рішення, встановлені владою законодавчою. Якого їм ще "діалогу" не вистачає - судєбних прєній, чи тьорок по поводу дірібана?
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Им просто не хочется лишаться баснословных прибылей на ровном месте. Им пофиг, что вся страна в говне, а МЕТАЛЛУРГ в шоколаде. Символично про шоколад получилось!
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