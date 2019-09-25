 Діалогу на рівні Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж, - глава Федерації металургів Біленький

Заяви прем'єр-міністра депутати теж не враховують. Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів голова Федерації металургів України Сергій Біленький, пише Остров.
"Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроєкти 1012 і 1012-1 приймуть. Тому, на жаль, доводиться констатувати — діалогу влади на рівні Верховної Ради і бізнесу немає. Координації між Радою та урядом теж немає. Прем'єр-міністр, з одного боку, заявляє, що зміни до Податкового кодексу обговорюватимуть навесні, а ухвалені будуть не раніше 2021 року, при цьому парламент вносить кардинальні зміни. Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть щонайменше на 8,5 мільярда гривень на рік", — підкреслив Біленький.
На його думку, такі кроки призведуть до втрати державою мільярдів гривень податку на прибуток.
"Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть щонайменше на 8,5 мільярда гривень на рік ... Ми порахували, якщо держава отримає додатково 8,5 мільярда гривень від ренти, то втратить близько 11,5 мільярда податку на прибуток від цих же підприємств. Оскільки принаймні на 20% будуть скорочені обсяги виробництва, ми втратимо значну частину експорту — Китай повністю, частину в країни ЄС. Можливо, рентабельним залишиться лише внутрішній ринок за рахунок більш дешевої доставки", — підсумував Біленький.
При цьому глава Федерації металургів України зазначив, що такий дивний інтерес з боку Ради спостерігається лише до залізної руди, рента ж на інші види сировини не збільшується.
Законопроєктом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (у т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.
Як повідомлялось раніше, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими, ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.
Вот МАУ договорилось на компенсацию на 5млрд - это диалог, а металлурги явно хотят замутить договорняк...
Слуги урода хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Квартальские хотят денег. Много денег. Очень много денег.
Во их и возьмут с тех, кто привел эту зеленную мерзость к власти.
Лохи должны страдать!
ЗєКоМанда поголовно зла. Виявилося, що у Порошенка не крали. Ну, десь, хтось, крав, але системно - ні. А вони ж думали що миттєво збагатяться, переключивши "потоки" на себе, але потоків немає!
Їх просто плющить від злості. Вони шукають, де б украсти по крупному, а для цього треба створити ресурсну базу для крадіжок, адже якщо почати тупо розтягувати те що є зараз, це відразу відіб'ється на "лохтораті", а цього вони бояться. Поки.
От і шукають спосіб з кого б злупити грошей щоб украсти.
Це не гроші з Ахметова чи когось іншого, Ахметка фізично не може проїсти весь свій прибуток і 99.9% реінвестує у бізнеспроекти. Забравши кошти і розікравши їх ЗєКоМанда зупинить ці проекти, отже тисячі втратяить роботу, десятки як не сотні тисяч пересічних втратять у зарплаті, але це буде потім, і поки бидло прозріє вони уже украдуть і вивезуть все у землю обітованну.
Я очень плохой чєловєк. Люблю зіпсувати настрій.
Ви не знаєте, і не розумыєте як працює ринкове суспыльство, як працює ринок праці. Не знаєте і не хочете зати.
Через це, ви весь час обираєте пройдисвітів які вас дурять.
Тільки сьогодні НБУ продав ОВДП з терміном обігу 147 у 359 днів на 13,2 мільярди гривень.
ТІЛЬКИ СЬОГОДНІ!
А ОВДП продають уже 2 місяці, і напродавали на понад 100 мільярдів гривень. 70% ОВДП куплені нерезедентами, які поміняли бакс на гривну і вклали у цінні папери.
Але за пів року, або за рік вони прийдуть по свої гроші, і тоді купуватимуть, а не продаватимуть бакси на міжбанку. Тоді тренд зміниться на протилежний. Крім того, впаде ціна на залізорудний окатиш, бо бралзильці таки відремонтують свій накрупниший збагачувальний комплекс псля аварії, і виручки від продажу окатиша стане менше.
І що стане з гривною?
Тому дуже ретельно слідкуйте за біржовими зведеннями, щоб не пропустити моменту, коли бакс піде знов вгору а гривня аниз.
Створюють ресурсну базу для розкрадання.
Бєня ж сказав, що він повернувся і починає працювати!
Реально, при Зеленском, давление на бизнес усиливается.
Что от гигантов типа Арселора, Бритиш Тобакко или иностранных авиакомпаний (которые практически все ушли с украинского рынка за последние пару месяцев), до мелких предпринимателей, которых убивают неподъемными штрафами, выдавливают с упрощенки и поголовно заставляют заводить "гробики" РРО с теримналами, плюс вал всяких проверок, мораторий на которые закончился...В настоящий момент условия ведения бизнеса не упрощаются, а ещё больше бюрократизируется.
При Порошенко такого не было (с).
Парламент - окрема гілка влади. Найважливіша, слід зауважити, бо законодавча.
Уряд - влада виконавча. Та, яка виконує рішення, встановлені владою законодавчою. Якого їм ще "діалогу" не вистачає - судєбних прєній, чи тьорок по поводу дірібана?