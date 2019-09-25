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Все про:Міноборони (2811) розвідка (1468) Донбас (13108)

 Окупанти на Донбасі активно розсилають СМС-спам з метою психологічного впливу, - ГУР

Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує рівень технічного забезпечення проведення пропагандистських та інформаційно-психологічних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Для посилення їхньої ефективності окупанти активізували застосування завезеного з Росії обладнання для розсилки спам СМС-повідомлень абонентам мобільного зв’язку з метою психологічного впливу на особовий склад ЗС України та населення", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в ГУР, зазначене пов’язано зі зниженням рівня довіри до повідомлень російських і місцевих ЗМІ серед жителів тимчасово окупованих територій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ на Донбасі проводять випробування ефективності прихованих способів обстрілу підрозділів ОС, - розвідка

"Намагання російських пропагандистів звинуватити Об’єднані сили у підриві автомобільного моста (19 вересня ц. р.) у м. Луганськ були сприйняті місцевою громадськістю як спроба запобігти проявам невдоволення діяльністю окупаційних адміністрацій та відволікання уваги від зростання проблем соціального забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150329
 
 
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А що наші тоді связні роблять, нашу пропоганду ведуть чи сплять??
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А наші чому не глушать і свої смс не розсилають ? Купа своїх РЕБів, друзі ззакордону теж напхали тих РЕБів, є радіотехнічні війська, є генерали звязківці та радіотехніки, а рашаТВ та ВАТАтв нікому глушити. Дармоїди.
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Оправить привет семьям рассыльщиков и сразу попустит..
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И вы рассылайте, сколько можно скулить?
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А чого досі не відключили кацапів від мобільних мереж?
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