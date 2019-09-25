 Окупанти на Донбасі активно розсилають СМС-спам з метою психологічного впливу, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

"Для посилення їхньої ефективності окупанти активізували застосування завезеного з Росії обладнання для розсилки спам СМС-повідомлень абонентам мобільного зв’язку з метою психологічного впливу на особовий склад ЗС України та населення", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в ГУР, зазначене пов’язано зі зниженням рівня довіри до повідомлень російських і місцевих ЗМІ серед жителів тимчасово окупованих територій.

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"Намагання російських пропагандистів звинуватити Об’єднані сили у підриві автомобільного моста (19 вересня ц. р.) у м. Луганськ були сприйняті місцевою громадськістю як спроба запобігти проявам невдоволення діяльністю окупаційних адміністрацій та відволікання уваги від зростання проблем соціального забезпечення", - йдеться в повідомленні.