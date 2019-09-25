EN|RU|UK
Теми дня: Бюджет-2020 Нова Рада Замінування моста Метро в Києві Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  403  8
Все про:Кабмін (3143) конкурс (486) Укравтодор (175) Криклій (15)

 Кабмін оголосить конкурс на нового главу "Укравтодору"

Найближчим часом Кабінет Міністрів України планує оголосити конкурс на посаду глави "Укравтодору" у зв'язку зі звільненням попереднього глави відомства Славоміра Новака.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Найближчим часом буде оголошено конкурс на цю посаду. До оголошення та проведення конкурсу буде призначено виконувача обов’язків керівника "Укравтодору", який забезпечить безперервність відновлення українських доріг та підготовку до зимового періоду", - повідомив Криклій.

Міністр також додав, що, крім глави "Укравтодору", уряд звільнив ще й скандального заступника глави відомства Богдана Юлика. Останній став відомий після того, як організував ремонт дороги на Тернопільщині, розділивши її на багато маленьких частин, щоб не проводити тендер у системі Prozorro.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Керівник "Укравтодору" Новак подав у відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150325
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
25 сентября 2019
Руководство «Роскосмоса» стало часто молиться



Кабмин объявит конкурс на нового главу Укравтодора - Цензор.НЕТ 2682Перед каждым пилотируемым запуском космических ракет руководство «Роскосмоса» молится богу за их успешный старт. Об этом сообщил настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца на космодроме Байконур протоиерей Сергий (Бычков), передает РИА Новости.
 показати весь коментар
 
Быть членом партии "СН" обязательно или можно сказать, что я от дяди Игоря?
 показати весь коментар
 
 
и знаем даже кто победит....

Какой нибудь знакомый с Квартала 95....
Как все время до этого...
 показати весь коментар
 
 
"есть у революции начало, нет у революции конца". Так же со всеми реформами в Украине.
 показати весь коментар
 
Скільки коштує посада? Цінник Зеленський сам складає, чи дядя Гоша сам курує баблисті питання?
 показати весь коментар
 
А ты подай свою кандидатуру и нам расскажешь. Ты же сладенький, может и пройдешь.
 показати весь коментар
 
Зеленському, щоб красти, потрібні виконавці, які не думають. А це баблиста посада - тут і дядья Гоша бачить шанс попиляти чимале бабло. Конкурси ті лише для вигляду, щоб тебе плющило.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору