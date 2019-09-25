 Відмовляючись від ПДЧ в НАТО, Україна виконує забаганки Росії і може втратити шанс стати частиною західної спільноти, - Сюмар

Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар, коментуючи заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби про зміну тактики України щодо входження до НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Курс на НАТО – це ПДЧ і вступ до НАТО. Крапка. "Незмінність курсу" без заявки на членство – це оксюморон. Усім "найвидатнішим лідерам сучасності" і їхнім посадовцям варто усвідомити реальність – на Сході Росія з Китаєм проводять найбільші військові навчання і планують створити свій аналог альянсу. На Заході після початку процедури імпічменту Президента США через Ukraine Case Україна стає вкрай токсичною", - зауважила політик.
Сюмар зазначила, що в існуючих геополітичних умовах зміна позиції пріоритетності вступу до НАТО та загравання з Росією в цьому питанні може перетворити Україну на буферну державу і віддалити нас від Заходу.
"Ми посередині. З війною з агресивною ядерною державою, єдиний "компроміс" від якої – це виконувати її вимоги. І ці вимоги відомі – Україна у ролі "сірої буферної зони" між НАТО і Росією. Слабка і розділена на автономії. І відмовляючись від бодай зусиль отримати ПДЧ, ви робите саме це – виконуєте забаганки Росії і, можливо, назавжди позбавляєте Україну чи не останнього шансу стати частиною західної спільноти", – наголосила парламентарка.
Порошенкины шавки гавкают из будок что попало, лишь бы деньги платили )
А без членства в ЄС - НАТО нам і даром не потрібне.
НАТО - это безопасность, ЕС - это комфорт, сладкая жизнь, высокая зарплата и т.п.
Что нам важнее сейчас?
"Україна стає токсичною",а хто заварив кашу з Байденом,не юра луценко з джуліані часом і хотів підставити Україну,але нічого не вийде,як би ви цього не хотіли.Вам не потрібна Україна,вам потрібне корито,тварі продажні.
Заварили кашу борцы с коррупцией.
Как там расследование по Трампу про сговор с рашей?
Развеялось как дым?
Т.е. вы нам врали так же как и про борьбу с коррупцией?
Але коли почалася злочинна підготовка продажних ЗЕбілів до злочиннної капітуляції України на милість нашого лютого ворога окупанта проклятої паРаші. Так і відразу антіукраїнска зграя капітулянтів відгородилася від народу величезними парканами і охороняють їх безліччь їх ланцюгових псів щоб уберегтися від гніву Українського народу за свою зраду ... Продажнго втікача ЗЕКА - Іуду - його нічого не врятувало: не менти сепаратисти, ні паркани, ні тітушки не врятував кремль ... і цього екс- клоуна капітулянта нового ЗЕКА - 2 теж нічого не врятує.
пять лет шоколадные разрывали разрывали, разрывали разрывали договора с срузькими,
пять лет вступали вступали, вступали вступали в НАТО
в итоге ни одного договора не разорвали ни в какое НАТО не вступили а Зе виноватый
гавкать и делать это ни одно и тоже.
он даже демократы США повелись с шоколадными и кроме как обсырать Трампа ничего больше не могут
И активно ею пользуется.
Теперь уже Трамп говори" чтобы не раздражать Рашу"
В АП ЗЕ тоже говорят" зачем раздражать рашу? Хотят они убрать Вятровича- уберем, не хотят они видеть Украину в НАТО- не будем туда лезьть"
Да, ЗЕБЕБИКИ - боитесь нервного срыва Зуйла? О нем заботитесь , зелененькие?
Желания общаться с соевыми маразматиками вообще нет.
Первое, пдч нам пока никто не предлагал, следовательно , отказаться невозможно от того, чего нет
Второе, наоборот, зеленский говорит постоянно о реформировании армии по стандартам нато и уже предпринимаются определенные правильные шаги в этом направлении.
Так к чему эти все поросячьими визги и истерики?
Ответ на поверхности. Первое ноль первого приближается неумолимо. Порошенко , скотина , мечтает о майдане, ведь уезжать с позором ой как не хочется . Вот и выдумывают его шавки всякую фигню типа этой об отказе от нато.
Типа мы уже в нато и тут бац! - выходим))
Получается ситуация, когда ты без приглашения стучишься в чужую дверь, с требованием впустить и жить совместно, при этом не имея ничего за душой с кучей проблем.
Именно для этого и разрабатывают ПДЧ, что в прочем все равно не гарантирует принятие в организацию.
А порохоботы почему-то решили судьбу на#бать, типа подали в Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе бумагу с заявой и опа-на в дамках с членским билетом. ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ!