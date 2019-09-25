 Суд заарештував на 60 діб із можливістю застави в 160 тис. грн одного з лікарів Інституту раку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Засідання щодо запобіжного заходу завідувачу інституту Аркадію Висоцькому призначено на сьогодні, на 14 годину.

Нагадаємо, прокуратура міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих посадовими особами Національного Інституту Раку (НДР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян.

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Зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, серед іншого як благодійну допомогу, в сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії.