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 Політика України
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Все про:корупція (2575) ліки (303) суд (5543) онкологія (43)

 Суд заарештував на 60 діб із можливістю застави в 160 тис. грн одного з лікарів Інституту раку

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід для лікаря-онколога Олександра Шепеля. Лікаря будуть тримати під вартою протягом 60 діб. Він може вийти під заставу в 160 тисяч гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

Засідання щодо запобіжного заходу завідувачу інституту Аркадію Висоцькому призначено на сьогодні, на 14 годину.

Нагадаємо, прокуратура міста Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих посадовими особами Національного Інституту Раку (НДР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих громадян.

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Зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, серед іншого як благодійну допомогу, в сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150323
 
   
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Интересно, он за реформу Супрун или продолжает зебам рассказывать, что реформы нет и потому бесплатных лекарств нет?..
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Як він може бути проти Супрун та її потужної реформи, якщо він при ній працював? У твоему коменті немає логіки. До речі, Супрун же корупцію у МОЗ перемогла, такого випадку просто не може бути! Швидше за все, зебіли переслідують чесного лікаря. )))
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Баран винторогий,а до Супрун этот врач не работал?
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Есть потужная реформа, и побежденная коррупция. )))
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Наведайтись в институт по диализу прозреете..
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160 тысяч? Два раза вечером в кабак не сходит...
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