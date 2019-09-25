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Все про:нещасний випадок (203) Польща (1951) самогубство (288)

 18-річний українець потрапив до реанімації у Варшаві після падіння на нього самогубця з 18 поверху

У Варшаві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і впав на громадянина України, який сидів під будівлею - українця госпіталізували у важкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Трагедія сталася в неділю ввечері у центрі польської столиці. О 22:40 із 18-го поверху випав 26-річний чоловік – він приземлився просто на 18-річного українця, що сидів на лавці під будинком.

Поліція не повідомляє подробиць і причин трагедії, однак ЗМІ має дані, що йдеться про самогубство.

У результаті інциденту ймовірний самогубець загинув на місці. Українця, що знепритомнів, госпіталізували з важкими травмами голови. Лікарі борються за його життя.

За неофіційною інформацією, загиблий винайняв кімнату на одну ніч. На місці поліція виявила відчинене вікно.

Перед інцидентом разом із постраждалим українцем на лавці сиділа інша людина. Буквально за кілька секунд до події вона покинула місце події.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150322
 
 
 Топ коментарі
 
Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:

- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…

Міліціонер, діставши документи постраждалого:

- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.

- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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О 22:40 вже трохи темно. Вуличного освітлення може бути недостатньо, щоб з 18 поверху побачити когось.
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Такое не с каждым может случиться, для этого надо особое везение, это как Джэк Пот
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Рядовому польскому самоубийце просто негде упасть - везде украинцы шатаются!
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Такое не с каждым может случиться, для этого надо особое везение, это как Джэк Пот
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Возможно он специально целился. Или был под чем-то, и не заметил. Потому что даже с 18, 25 этажа можно разглядеть чью то фигуру, тем более в свои 26 лет.
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О 22:40 вже трохи темно. Вуличного освітлення може бути недостатньо, щоб з 18 поверху побачити когось.
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Та ему наверное было пофик, есть кто там внизу, или нету.
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"Хмуя собі за хлібом вийшов..."
(с) класика

P.S.: на моїй пам'яті у нас в Дніпрі кілька подібних інцидентів було - виходить/заходить хтось у під'їзд, і тут РАПТОМ згори суїцидник - ГЕП!!!
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Да, и встал, брюки отряхнул и ушёл. А который заходил/выходил - на кладбище. 18-летний украинец попал в реанимацию в Варшаве после падения на него самоубийцы с 18 этажа - Цензор.НЕТ 2744
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На жаль, історія знає багато таких випадків.
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А который заходил/выходил - на кладбище.
...
Причому у закритій домовині (бо всередині "суповий набір").
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тот который перед "бум!" встал и ушёл, - не доказать, ни опровергнуть, но похоже на то, как пашет наше личное бессознание, заботясь и спасая только своего обладателя. боковой слух, услышал открывание окна, выделил его как нефоновый звук и увел чувачка. а второй сидел с наушниками в обох ушах. хотя это категорически запрещено, - только с одним! вторым всегда нужно слышать окружающий мир. лехко заметить, военные радисты и личные охранники - всегда с одним. та же фигня со снайперами. оба глаза всегда открыты - один в трубе, а особо зоркое, чёрно-белое боковое зрение другого глаза всегда на стрёме, в придаче к парному камраду. только начинающие охотники целятся закрывая второй глаз.
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Згадалася історія кінця 19 ст. про французького прокурора, котрий заночував у хостелі в лісовій глухомані - і побачив уві сні сцену вбивства в цій кімнаті... а через три роки з'ясувалося, що подружжя володарів хостелу дійсно були маніяками і періодично вбивали людей саме у такий спосіб. І хрін його знає, чи просто його підсвідомість (у поєднанні з професійними навичками криміналіста) проаналізувала ситтуацію і видала попередження про небезпеку, бо там обставини дійсно натякали на загрозу... чи він побачив "відбиток" вбивств, енергетично записаний як "відеофайл" у цьому місці...

Рассказ прокурора

Как рассказал прокурор Берар, во время службы в городе X. в качестве следователя ему пришлось вести дело об одном убийстве. Занятий было масса, так что "под конец, - говорит Берар, - я был так утомлен работою и допросом бесконечного ряда свидетелей, что даже во сне мерещились мне преступления, кровь, убийства.
Однажды, заблудившись во время одной служебной экскурсии пешком, я должен был ночевать недалеко от одной маленькой приморской деревушки, в настоящее время месте купанья, тогда же незначительной, скрытой в лесу, деревеньки. Я решил поместиться в жалком постоялом дворе под названием "Au rendez-vous des amis" ("Свидание с друзьями"), расположенном в стороне, в глуши лесной. Я нашел там хозяина, человека геркулесового сложения, и хозяйку, маленькую, смуглую, оборванную, с недоверчивым и злым взглядом. После ужина я потребовал комнату; меня повели длинным коридором в комнатку, находящуюся над конюшнею. Кроме меня, хозяина и хозяйки в гостинице, наверно, никого не было.
Моя профессия выработала во мне недоверчивость и осторожность, может быть, даже слишком. Поэтому после удаления хозяина и закрытия дверей на замок я начал подробно осматривать помещение. Я нашел тут кровать или, вернее, ларь, застланный плохою постелью, два хромых стула, в углу же под окном едва заметные дверцы, не запертые на замок. Я отворил их и нашел перед собою род лестницы, ведущей вниз; очевидно, это был вход из конюшни. Я поставил перед дверцами столик, а на него таз, сбоку же оба стула. Таким образом, никто не мог войти, не наделав шуму.
Я крепко заснул; вдруг просыпаюсь: мне казалось, что кто-то хочет отворить двери, но, почувствовав в устроенной мной баррикаде препятствие, отступает. Я заметил даже через замочную скважину свет фонаря. Встревоженный, я вскочил с кровати и крикнул: "Кто там?" Кругом тишина и тьма. Я зажег свечу и с револьвером в руке пошел осмотреть дверцы; я не нашел ничего особенного. Все было на прежнем месте. Может быть, мне только показалось. Я лег одетый, чтобы переждать до утра; несколько часов я с успехом боролся со сном, но под утро, когда начинало светать, не выдержал. Я заснул сном тяжелым, нездоровым, полным ужасных сновидений. И вот что мне, между прочим, снилось.
Мне казалось, что вижу комнату, в которой я спал, кто-то лежал на кровати. Вдруг отворяются скрытые дверцы, входит хозяин с длинным ножом в руке, сзади, на последних ступеньках лестницы, стояла хозяйка с потайным фонарем. Хозяин тихо приблизился к кровати и, освещенный направленным на кровать светом, ударом ножа убил спящего. Потом муж взял труп за ноги, хозяйка за голову, и они снесли тело вниз по лестнице. На лестнице у женщины были обе руки заняты, поэтому она отдала фонарь мужу, который нес его в зубах за кольцо, прикрепленное сверху.
Я опять проснулся. Солнце ярко светило. Я вышел и нашел внизу в трактирной комнате только одну хозяйку. Через несколько часов я был дома.
Прошло три года со времени моего ночлега, о котором я совершенно забыл, когда я прочитал в газетах следующее известие: "Население городка X. сильно встревожено необыкновенным исчезновением инженера Виктора Арно, который, выйдя на прогулку в окрестности, не вернулся. Полиция не могла до сих пор найти каких-нибудь следов". Я прочитал это известие совершенно равнодушно. На следующий день в той же газете было упомянуто: "Наконец найден след Виктора Арно. 24 августа проезжие погонщики мулов видели его вблизи лесного постоялого двора под названием: "Au rendez-vous des amis". Хозяин, опрошенный следователем, заявил, что Виктор Арно был у него перед вечером, но ушел в сторону леса, ища лучшего ночлега".
У меня промелькнула в голове известная мысль. Город X.! Постоялый двор "Au rendez-vous des amis"! Я тотчас же сел в вагон и через несколько часов остановился в X., где явился к своему другу, следователю, который объяснил мне, что найденные следы вновь затерялись и что дело, по всей вероятности, не будет выяснено.
- Допрашивали ли хозяина "Au rendez-vous des amis"?
- Опрашивал, но никаких не нашел указаний.
- Сделай для меня одолжение, вызови их еще раз.
На другой день трактирщик с женою явились в канцелярии следователя. Сначала ввели женщину; я узнал ее сразу, но она не узнала и потому не обратила на меня внимания, принимая, очевидно, за судебного чиновника. Она отвечала на вопросы пискливым голосом, рассказывала, что постоялый двор имеет две комнаты для приезжих, обе внизу, а они были в эту ночь заняты погонщиками мулов, действительно подтвердивших свое прежнее об этом показание.
- А третья комната над конюшней? - спросил я вдруг.
Женщина задрожала; она устремила на меня свои неприязненные глаза. Я воспользовался впечатлением и продолжал:
- Виктор Арно ночевал в этой комнате. Ночью вы с мужем пришли по лестнице, ведущей из конюшни: ты с фонарем, муж с длинным ножом в руке; вы открыли дверцы в стене; ты осталась с фонарем на последней перекладине лестницы, муж пошел к кровати и убил спящего…
Женщина стояла в немой неподвижности. Мой товарищ смотрел на меня с изумлением, я же продолжал описывать свой сон, который вспомнился мне во всех подробностях.
- Потом вы взяли труп - ты за голову, муж за ноги, - и снесли тело по лестнице.
- Это неправда! - простонала женщина. Я же, подойдя ближе, сказал ей прямо в глаза:
- А муж твой нес фонарь в зубах за кольцо, прикрепленное сверху…
Преступница закрыла глаза, отступила шаг назад и в величайшем испуге шептала:
- Все видел! Все видел…
Тотчас вывели женщину, а ввели трактирщика. Следователь повторил ему все, что я говорил старухе. Тот посмотрел на нас, как волк, запертый в клетке, а потом, сжимая кулаки, воскликнул:
- А, старая ведьма, выдала меня! Но я отплачу ей за это!
Три месяца спустя оба сложили головы на гильотине. В конюшне, под толстым слоем навоза, было найдено тело Виктора Арно, а рядом останки других людей, в том числе скелет некоего англичанина, о таинственном исчезновении которого было восемь лет тому назад много говорено в этой местности.
- Что это было? - заключает рассказ Берар, - как объяснить это? Ничего не знаю. Передаю факт без комментариев, ручаюсь за его подлинность и жажду, чтобы наука выяснила мне загадку".
На наш взгляд, по меньшей мере наивно верить, будто в данном случае произошло во сне ясновидение будущего. Хотя есть и другой вариант: находясь в том самом месте, где некогда убили англичанина, прокурор во сне "переместился в прошлое" и увидел то, что произошло. А позже новое преступление повторилось в тех же деталях.
Однако и тут приходится предполагать фантастическое путешествие души в прошлое. Хотя если все происходило именно так, как рассказано, вплоть до мелких деталей, неразрешимой загадки нет, а значит, отсутствует необходимость прибегать к сомнительным гипотезам.
Прокурор по своей профессиональной привычке, расследуя преступления, воссоздает их в своем воображении. Находясь в напряженном нервном состоянии, он осмотрел комнату и обнаружил потайную дверь и тайный ход. В его мозгу тотчас пронеслась мысль о возможном убийстве. Поэтому он счел необходимым забаррикадировать эту дверь.
Нет ничего необычного в том, что он представил себе, как могло произойти преступление. Привыкнув вести следствие, он вообразил некоторые детали точно так, как подсказывала логика. Ничего сверх этого ему не приснилось.
Если наяву он мог вообразить происшествие в общих чертах, то во сне "дедуктивный метод" проявился в полной мере. Даже фонарь, который убийца вынужден был держать зубами, - совершенно естественная деталь. Ведь женщина, тем более маленькая, не могла нести в одной руке фонарь, а в другой поддерживать мертвое тело. По узкой потайной лестнице надо было вытаскивать труп вдвоем, а в темноте без фонаря обойтись было невозможно.
Судя по всему, все эти соображения у прокурора если и промелькнули в состоянии бодрствования, то сразу же забылись, а точнее, ушли в подсознание, где у человека находится хранилище информации. Ночью во сне спокойно и четко работающий мозг воссоздал картину возможного преступления в образах.
То, что комната словно специально предназначена для ночного убийства постояльца, прокурору стало ясно, когда он обнаружил незапертой потайную дверцу. Тут любой нормальный человек насторожится. Хотя далеко не каждый сможет догадаться о некоторых деталях преступления.
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да, это уже я читал. однажды мну уже скидывал. подсознание странная штука. оно всегда только на нашей стороне, но как и голос интеллекта оно тихо. но получается тоже есть те, которые к нему прислушиваются сходу и ему даже не нужно постоянно повторять. с другой стороны, похоже, на "перехлёст" двух окон в мониторе, через одно смутно видно, шо там в другом делалось, делается или запрограмированно делаться )
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22 сентября на 250 км автодороги Киев-Чоп столкнулись грузовик и пассажирский автобус. погибло 9 человек.

просто ехали, кто куда, по разным делам, в пределах Украины
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вот это украинцев понаехало в польшу🤣дякуемо дякуемо
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Львів. Ранок. Бабця вийшла за молоком. Тут у неї на очах падає балкон і придушує чоловіка. Збирається натовп, з'являється міліція, бабця підходить і починає:

- От кляті більшовики! Понабудовували балконів. Людині пройти ніде…

Міліціонер, діставши документи постраждалого:

- Бабцю, годі репетувати. То москаль був.

- Понаїхало клятих москалів!!! Ніде балкону впасти.
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поляку некуда из окна выпрыгнуть уже в украинца попадет
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что бы там привычную коррупцию разводить?
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Что бы на своем языке разговаривать и свои памятники ставить.
Говорят есть такая норма.
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Так, новина не без елементу чорного гумору...
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А что у нас по этому поводу гласит УПК? вот если суицидник выкенится из 5го этажа, убьет прохожего, а сам не пострадает, это как трактовать?
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Перше, про що подумав - "вбивство через необережність" або "злочинна халатність"... Потім вдумався в ґабсурду формулювання (халатність під час суїциду) - похмуро іржу
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Нарушение правил полетов, приведшее к человеческим жертвам.
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Як казав наш університетський викладач з ОБЖД/охорони праці (той ще "прото-Клічко" був) - "это может привести к жертвам и человеческим разрушениям" 18-річний українець потрапив до реанімації у Варшаві після падіння на нього самогубця з 18 поверху - Цензор.НЕТ 7164
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Cкоро в Польше пойдут статьи типа "Понаехало столько украинцев - бедному поляку самоубиться негде!"
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Когда-то в Берлине после революции 1905 года улицу Зоологическую (там зоопарк был, в Киеве такое же явление) олюбовали для прогулок русские эмигранты. Ленин тоже там отирался. Ему нравился местный анекдот, что немец, живущий на Зоологическую улице, повесился от тоски по родине, ибо несколько лет не слышал слов на немецком.
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Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна высунулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
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Где-то в Южных морях плыл как-то перегруженный паром (там это обычное явление). Под паром попала моторная лодка. Все кинулись посмотреть "А кто там тонет?" А оказалось - они сами, ибо, от массового скопления пассажиров у одного борта, паром перевернулся. Несколько сот человек погибло.
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Слепому там подарили телевизор, а глухому - радио.
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А оце вже задокументована сувора реальність - офіційні лауреати премії Дарвіна 1995 року:

В египетской деревне Назлат Имара в 240 милях к югу от Каира утонуло шесть человек, попытавшихся вытащить цыпленка, упавшего в колодец. Первым в 60-футовый колодец спустился 18-летний крестьянин - хозяин цыпленка. Очевидно, он утонул после того, как подводное течение затянуло его вниз. Его сестра и двое братьев, ни один из которых не умел хорошо плавать, попытались спасти его, по очереди залезая в колодец, и тоже утонули. Двое крестьян постарше также решили помочь, но их тоже затянуло течением.
Позже тела всех шестерых крестьян были вытащены из колодца. Вытащили также и цыпленка. Он остался в живых
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***** чуваку реально не повезло , из дома лучше не выходить , может кто сглазил ?
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Сам с Польши только вернулся - скоро в Польше украинцев будет больше чем поляков . Поляку негде упасть ! ))) Во до чего дожились !
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Так я таки не понял, поляк выжил или таки нет?
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Полиция не сообщает подробностей и причин трагедии, однако у СМИ есть данные, что речь идет о самоубийстве.
В результате инцидента вероятный самоубийца погиб на месте. Украинца госпитализировали без сознания, с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.
По неофициальной информации, погибший снял комнату на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.
Перед инцидентом вместе с пострадавшим украинцем на скамейке сидел еще один человек. Буквально за несколько секунд до происшествия он покинул место происшествия.
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Не сидите на лавочках под домами, дабы не стать жертвой самоубийц.
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всему виной курение, а так видел бы в окно полет шмеля самоубийцы 18-річний українець потрапив до реанімації у Варшаві після падіння на нього самогубця з 18 поверху - Цензор.НЕТ 9313
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А звідкіля той хлопчина до Польщі приїхав? Ато якось не знаю, як відреагувати. Занадто нерозбірливо у нас біометрику видають.
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Лет пять назад от меня в паре метров мужик упал с седьмого этажа. Говорят- белочка посетила. Голова вдребезги, а мозги- как мелкие шарики... Приятного мало.
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