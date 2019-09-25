 18-річний українець потрапив до реанімації у Варшаві після падіння на нього самогубця з 18 поверху

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Трагедія сталася в неділю ввечері у центрі польської столиці. О 22:40 із 18-го поверху випав 26-річний чоловік – він приземлився просто на 18-річного українця, що сидів на лавці під будинком.

Поліція не повідомляє подробиць і причин трагедії, однак ЗМІ має дані, що йдеться про самогубство.

У результаті інциденту ймовірний самогубець загинув на місці. Українця, що знепритомнів, госпіталізували з важкими травмами голови. Лікарі борються за його життя.

За неофіційною інформацією, загиблий винайняв кімнату на одну ніч. На місці поліція виявила відчинене вікно.

Перед інцидентом разом із постраждалим українцем на лавці сиділа інша людина. Буквально за кілька секунд до події вона покинула місце події.

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