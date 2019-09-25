 У міськраді Дніпра розглянули питання приватизації та децентралізації

За словами мера Бориса Філатова, під час засідання ухвалили чимало важливих для міста рішень.

Серед них, зокрема, створення спеціальної комісії, яка визначатиме статус допоміжних і нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках комунальної власності.

Завдяки роботі цієї комісії допоміжні приміщення передадуть в управління ОСББ, а нежитловими й надалі опікуватиметься міська рада.

"Це була моя ініціатива. Місто давно і без будь-якого сенсу судилося із власниками багатоквартирних будинків за котельні, комірчини, підвали, намагаючись залишити їх у комунальній власності. Я вважаю, що ці приміщення мають належати людям, які використовують їх для господарчих цілей", – додав міський голова Дніпра.

Також мерія вже вкотре розширила перелік нерухомості для приватизації. Наразі йдеться про ще 30 об’єктів. Борис Філатов наголосив, що відкрита приватизація через ProZorro.Sale продовжуватиметься.

Ще депутати затвердили правила поводження із зеленими насадженнями у місті. Зокрема, у документі прописані основні принципи, яких необхідно дотримуватися при збереженні чи створенні зелених зон. З-поміж іншого, йдеться про необхідність оцінювання, зокрема, умов зволоження і теплового режиму тієї чи іншої ділянки.

"Це дозволить зберегти зелені насадження у місті, і водночас не буде паралізовано господарчу діяльність у цьому напрямі", – зазначив Борис Філатов.

Також у мерії ратифікували програму підтримки самоорганізації та поглиблення децентралізації міста Дніпра на 2019-2023 роки.

"Ця програма дозволить ще більше розвивати місцеве самоврядування та поглиблювати децентралізацію. Я завжди казав, що нам потрібно "спускати" гроші безпосередньо до людей. І сьогодні ми ухвалили таку програму, яка дозволить вирішувати питання благоустрою територій безпосередньо на місцях і давати людям на це бюджет", – зазначив Борис Філатов.

Крім цього, міська рада ухвалила рішення про створення першої мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Вона запрацює вже наступного року – фахівці виїжджатимуть до сімей, члени яких потерпіли від домашнього насильства, і надаватимуть психологічну та соціальну допомогу. Нова служба співпрацюватиме з поліцією.