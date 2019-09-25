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 Суспільство
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Все про:Київ (6526) призов (158) військкомат (90)

 Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

У Києві від військового комісаріату переховуються майже 35 тис. юнаків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на пресконференції розповів військовий комісар Київського міського військового комісаріату Сергій Клявлін.

Клявлін заявив, що як і в минулі роки, існує проблема вкрай низької явки призовників до військових комісаріатів, куди не з’являються навіть ті, хто має відстрочку від призову.

"План призову 634 особи. Проблема лишилася - громадяни ухиляються від явки до військкоматів. Ми викликали до військкоматів повістками 37 тис. 629 призовників, а всього на військовому обліку у Києві стоїть 94 тис. осіб призовного віку. При тому на майже 35 тис. призовників, які роками ухиляються від явки до військкомату, передано матеріали до Нацполіції для їхнього розшуку як таких, що ухиляються від проходження військової та лікарської комісій. З кожним роком кількість громадян, які ухиляються від військової служби, збільшується", - заявив військовий комісар.

Також Клявлін зауважив, що штрафи за неявку за викликом до військкомату вкрай низькі - 119 грн, і при тому навіть такий штраф, стягнути вкрай складно, оскільки особа має розписатися у постанові про адміністративну відповідальність.

Штраф за неприбуття на пункт збору призовників, які вже визнані комісією придатними до військової служби, також мізерний - 255 грн. Також таких осіб можна притягнути і до кримінальної відповідальності, де передбачено обмеження волі на строк до 3 років, проте кількість таких справ, порушених Нацполіцією, зокрема по Києву, на сьогодні всього 4.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На строкову військову службу восени 2019 року в Києві призвуть 634 особи, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

Військовий комісар також заявив, що покладає надії на Верховну Раду, яка має посилити відповідальність за ухилення від проходження комісій у військкоматах та за ухилення від військової служби осіб, які визнані придатними до неї, за прикладом того, як посилили відповідальність для тих, хто має заборгованість по аліментах.

На сьогодні, за словами Клявліна, вкрай важко вести облік військовозобов’язаних, оскільки громадяни масово порушують закон, тобто не стають на військовий облік при зміні місця проживання, уникають отримання повісток, а щодо тих, хто виїхав за кордон, то військкомати на них не мають жодного впливу. Також не виконують норми закону щодо інформування про працівників призовного віку і приватні підприємства, та про студентів - приватні виші.

Нагадаємо, раніше Клявлін повідомив, що під час осінньої призовної кампанії на строкову службу планується призвати 634 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150316
 
   
 Топ коментарі
 
Так есть с кого брать пример! Смотрят на криворожского уклониста и думают: пропетляю пару раз, а потом....бац ... и в преЗеденты.
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Навіть до ворожки не потрібно йти, щоб дізнатися, що левова частка цих уклоністів - електорат Зєлєнского.
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вы из 30-летней комы только, да?
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Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата, - военком Киевского военного комиссариата Клявлин.

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В их списке Порошенко, Пашинский, Аваков. Кто ещё?
Пусть Клявлин их ищет!
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Служба в армии с момента развала совка перестала считаться священным долгом каждого мужчины.
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так и при совке она не считалась священой
армия таже зона, ничем не отличаеться
посмотри фильм и найди отличия между солдатами и зеками
https://www.youtube.com/watch?v=oRXD7sJ2RpA
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Тогда не служивший в армии не считался мужиком.
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армия лугандонии 40 тыс человек, тут один киев мог бы им вломить...
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" осенний призыв-2019. В эту осеннюю кампанию будут призваны более 15 тысяч человек "

" Почти 35 тысяч призывников в Киеве скрываются от военкомата "
что в Украине нету каких то 7-8 лярдов в год что бы забыть с этим позорным явлением как призыв и перейти полностью на КОНТРАКТНУЮ АРМИЮ ?
призыв это как техосмотр, кормушка для крыс
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100% даю що 99% уклонистів це лохторат Зеленого Пісюнограя.
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Можна дуже багато сперечатись по призивнікам в ЗСУ і можливо в кожного буде своя правда, бо кожен думає і говорить так як він її розуміє, одні посилаються на матеріальну винагороду,інші за небажання просто СЛУЖИТИ своїй Батьківщині, свому народу.В далекі часи нашої молодості--не бути призваним в армію, значить бути "дефектним" ,дівчата майже не хотіли дружити і виходити за таких заміж, не на всі роботи приймались такі юнакі, однолітки часто кепкували. . Чому так--тому що виховувались всі на любові до своєї батківщини,до обовязку захищати свою землю родину від ворога. Думаєте,що армія була хороша, що всім забезпечена, що була справедливість--НІ. Служив на теріторії СРСР, але майже два роки рідні і друзі думали ,що я служу за кордоном (повна ізоляція і контроль). А прслужив майже 3.5 років. Ох як було важко і морально і фізично,але не шкодував і не шкодую , що молоді роки пройшли в армії. А зараз--такі молоді мужики,навіть свою сімью не захистять бо сцикуни і шмаркачі. Їм подавай 95 квартал. лігу сміха, поїсти ,попить, посміяться і щоб нічого не робити і платили великі гроші.Таке ПОКОЛІННЯ----МАЙЖЕ НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО. Хочу помилитись, але на жаль думаю ,що ні,бо маю дуже великий досвід в спілкуванні з людьми.
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В СССР была уголовная статья об уклонинии от службы-уклонисты реально сидели в тюрьме. Никак по другому не заставить выполнять закон кроме как кнутом
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А ведь Зеленский, тоже по повесткам не являлся в военкомат, так что, молодёжь берёт с него пример.
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Какая проблема заблокировать уклонистам банковские счета,запретить выезд за границу(арестовывать в момент пересечения границы),поднять базу ДАИ и останавливать авто,владельцами которых являются уклонисты. Сейчас почти все госданные о человеке находятся в электронных базах-вычислить местоположение уклониста и заставить его пойти на контакт с государством-дело достаточно простое. При желании самого государства конечно.
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а еще можно кандалы надет
рабскую печать
вырвать ноздри
отрезать пальцы

вообщем много разных штук придумало человечество за 6тыс лет известной истории!!
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