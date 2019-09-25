 ОПЗЖ відправляє свого делегата в ПАРЄ попри бойкот засідання Україною

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві партії "ОПЗЖ".
"Незважаючи на позицію партії влади, ми делегуємо свого представника для участі в роботі осінньої сесії ПАРЄ. Ми вважаємо, що сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами, повністю відновити відносини з Радою Європи", - йдеться в заяві.
Водночас не уточнюється, кого саме з партії відправлять на осінню сесію ПАРЄ.
Як відомо, членом постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ від фракції ОПЗЖ є Юлія Льовочкіна.
Нагадаємо, 23 вересня делегація України в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно відмовилася від участі в осінній сесії організації.
А я смотрю, почему его в Верховной Раде не видно...
А он уже в Ростове.
Помню - слов не хватало. Ясно шо нигде в мире такого не могло быть. Это просто даже паны не поняли тогда и отвергли, не понимая - то ли прикол, то ли серьезно такое может быть.
Сейчас - с удовольствием приняли бы "паны", плюс *******(угры) и румыны(тоже чет вызверяются).
Решение есть. Ленин бы сказал.
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-dJj15M5Q
Надо найти какой-то механизм, чтобы один штрейкбрехер не ехал, если не едет вся делегация.
Уши Ху*ла торчат из каждой фразы.