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 Суспільство
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Все про:Луганщина (1840) Шахов_Сергій (35)

 Влада ігнорує проблеми Луганщини, - нардеп Шахов

Народні депутати-мажоритарники з Луганщини вперше зібралися за круглим столом разом з керівництвом області.

У Сєверодонецьку 24 вересня з ініціативи команди Шахова відбулася робоча зустріч із головою облдержадміністрації Віталієм Комарницьким, повідомили в пресслужбі Шахова.

У стінах облдержадміністрації для обговорення нагальних проблем області зібралися народні депутати України Сергій Шахов (114 округ), Сергій Вельможний (112 округ), Олександр Лукашев (113 округ), Олександр Сухов (107 округ) та ін.

"Треба будувати нові підприємства, асфальтні заводи, які не будуть забруднювати екологію, таким чином ми відродимо економічний потенціал Луганщини. Перелік проблем нескінченний! Сьогодні розкрадається як мінімум 700 млн у Сєверодонецькій міській раді: немає ні підприємств, ні доріг у місті. Два роки тому було прийнято рішення запустити дрібні підприємства, які б звозили тверді побутові відходи до Лисичанська - досі ця система не запрацювала", - зауважив Сергій Шахов.

Окрему увагу чиновників парламентарій звернув на катастрофічну нестачу контрольних пунктів пропуску через державний кордон та антилюдські умови на існуючих переходах, а також борги перед шахтарями.

Під час зустрічі також розглянуті проблеми будівництва моста в Станиці Луганській, обласної клінічної лікарні, залізничної гілки, яка приєднає п’ять районів Луганщини до всеукраїнської мережі, катастрофічний стан доріг, високі ціни на газ, продукти харчування, медикаменти, і, водночас - низький рівень зарплат і пенсій жителів.

Влада ігнорує проблеми Луганщини, - нардеп Шахов 01

Разом з тим, на зустріч не з’явилися виконувач обов`язків прокурора Луганської області, керівництво ДСНС, яким були надіслані листи зі запрошеннями та питання, які стосуються їхніх відомств. Поліція Луганської області також не надала відповідь на запитання.

"Тому ми не зупиняємося, і закликаємо провести окрему зустріч із керівництвом правоохоронних органів області, щоб обговорити найгучніші кримінальні провадження області, перебіг їхніх розслідувань, а також, щоб дізнатися, які заходи вживаються з їхнього боку для зменшення злочинності, особливо у сфері розкрадання коштів державного та комунального бюджетів", - підсумував народний депутат.

Усі присутні відзначили "історичність з’їзду" та одностайно вирішили продовжувати конструктивний діалог не рідше одного разу на квартал.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150312
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть валит этот бандюган в родной стаканов и там строит "норотное счастье"
Да и на твари комарницком негде пробы ставить
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Ментальність донбасят - мнє похєр ваша Украіна, но ви нам должни!
Пілять, а що, проблеми лише на Луганщині? Суки, а ви про їх вирішення думали, коли бігали і волали - путян, ввяді войска?
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Ога, ну прям щас. Как же вы "кармильцы" предприятия прос...ли? А? И вроде нахлебников нет с ЕС. Построить им НОВЫЕ заводы... ага. Сколько волка не корми.
Нужно строить НОВЫЕ заводы в Тернопольской, Львовской области, а не в дамбабве и луганде. За СВОИ стройте "кармильцы".
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Пусть валит этот бандюган в родной стаканов и там строит "норотное счастье"
Да и на твари комарницком негде пробы ставить
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эт верно
я этого мальчика еще в 90-х видел за мелкими вымогательствами
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на фото, прикольно выглядит товарищ сухов, читающий о проблемах женчин порабощённого востока)
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Влада ігнорує проблеми всієї України. Навіть щодо субсидій. То чим Луганщині краща, чи особливіша? Особливого статусу вона не має. То чого це Шахов так розрепетувпвся?
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Шахов , есть проблемы в Днепре и области . Как ты думаешь , что важнее ?
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Крайний восток Украины ( здесь главное слово "крайний"), это еще то .. То все годы независимости были под пятой коммунистов и СДПУо, потом под регионалами и местными бандами, потом под Оппа на блоком и ОПЗЖопа, теперь им на смену появляется проходимец и жулик "Шаков", предыдущая каденция которого была полна скандалов, а выборы прошли под флагом его скупки голосов, правда оригинальной, гречку заменил сахар. Теперь он из новостных сайтов опять не сходит. Видимо решил подвинуть оппонентов и стать "бароном" востока, ну уж если не "бароном" , то хотя бы "виконтом". Да уж если Украине в целом не везет на "гетманов", столице на "голов", то крайней точке украинских земель не хватает то ли "сахара" то ли мозгов. Но как говорится каждый достоин той власти которую выбирает.. "Сладкой" жизни луганчане..
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Ментальність донбасят - мнє похєр ваша Украіна, но ви нам должни!
Пілять, а що, проблеми лише на Луганщині? Суки, а ви про їх вирішення думали, коли бігали і волали - путян, ввяді войска?
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Ога, ну прям щас. Как же вы "кармильцы" предприятия прос...ли? А? И вроде нахлебников нет с ЕС. Построить им НОВЫЕ заводы... ага. Сколько волка не корми.
Нужно строить НОВЫЕ заводы в Тернопольской, Львовской области, а не в дамбабве и луганде. За СВОИ стройте "кармильцы".
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Пороховата, Зеленський ваших рашеватних колег з Луганщини ображає! Фас на нього! )
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В 2008 году я впервые понял, что в Донбассе идет война. Я ехал в Лисичанск на поезде. По обе стороны от дороги - разрушенные заводы. Самые настоящие руины. Мысль была только одна: как после бомбежек. Разрушенные заводы, склады, пром. сооружения тянулись на километры! Обломки, завалы кирпича и бетона. Я напомню: 2008 год! Мне потом местные рассказывали, как Ефремов в свое время банкротил эти предприятия, а потом их резали на металл. Моментально. Три месяца - и нет завода! А все зачинщики распила становятся долларовыми миллионерами. И все это время там голосуют за "регионалов". Даже сейчас. Новые заводы строить? Чтобы что? Чтобы вышедший на свободу Ефремов сделал "можем повторить"?
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Из-за таких ********** как шахов - которые гундосили, что Украина не слышит донбабве - получилась война. Теперь эта гнида гундосит, что Украина не слышит Луганщину.
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я как тот самый житель Луганщины (Северодонецк) могу точно сказать что проблемы региона как раз изза вот таких как Шахов и прочих огрызков Партии Овоща. Пока остальные регионы латали дороги и восстанавливали после "крепких хазяйственников" инфраструктуру, занимались энергосбережением и реформами - эти ****** 5 лет скублись в миськраде между собой и все саботировали. Иначе хрен бы за них кто проголосовал, если бы при пост-майданной власти дороги стали бы ровными.
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Умиляет про госграницу
это где нашел нардеп, госграницу
коллаборанты хреновы
Отдельное внимание чиновников парламентарий обратил на катастрофическую нехватку контрольных пунктов пропуска через государственную границу и античеловеческие условия на существующих переходах, а также долги перед шахтерами.Источник: https://censor.net.ua/n3150312
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ригональні покидьки ніяк не вгомоняться знову хочуть "северодонецк" замутити.
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