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 Політика України
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Все про:звільнення (666) Укравтодор (175) Новак Славомир (40) Укртрансбезпека (24) Ноняк (11)

 Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака

Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Михайла Ноняка з посади голови Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") і Славоміра Новака з посади голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Про це повідомляється на сайті Кабміну за підсумками засідання в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Це позитивний сигнал для міжнародних вантажних перевезень, що ситуація з розподілом дозволів зміниться на краще", - прокоментував прем'єр-міністр Олексій Гончарук звільнення Ноняка.

Михайло Ноняк був призначений главою "Укртрансбезпеки" рішенням уряду від 20 квітня 2016 року. До цього, з січня 2016-го, займав посаду заступника голови цієї служби. Раніше, з квітня 2014 року, займав пост заступника міністра доходів і зборів.

Славомір Новак був призначений Кабінетом міністрів України в. о. глави "Укравтодору" 19 жовтня 2016 року. До цього був депутатом польського Сейму, відповідав за транспортні плани та інвестиції при підготовці Польщі до Євро-2012. У 2011-2013 рр. займав посаду міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівник "Укравтодору" Новак подав у відставку

Увечері 24 вересня пресслужба "Укравтодору" повідомила, що Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку у зв'язку з закінченням своєї трирічної каденції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150310
 
 
 Топ коментарі
 
То ви вважаєте, що дороги потрібно будувати,як при Сталіні - безкоштовно силами ЗК? Чи вважаєте Україну такою ж багатою, як США, щоб і дороги теж були такими? За останній час навіть у Львівській області було збудовано і зремонтовано сотні км доріг. Зокрема відремонтовано трасу Львів-Чоп через Самбір, Старий Самбір, Турку. Хто їздив тією дорогою ще три роки тому, той знає, що там було. Тому ви просто мусуєте передвиборний фейк Зєлєнского.
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Що ти мелеш?,Якраз при Новаку дороги почали будувати Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 4240При сьогодняшній Зе ко буде повний стоп , Бені бабоси на бізнес потрібні, зебіли й по тих що є дорогах най катаються Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 9861
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Упетюшек санитарные потери Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 7468но их нужно увольнять транзитом в тюрьму!
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То ви вважаєте, що дороги потрібно будувати,як при Сталіні - безкоштовно силами ЗК? Чи вважаєте Україну такою ж багатою, як США, щоб і дороги теж були такими? За останній час навіть у Львівській області було збудовано і зремонтовано сотні км доріг. Зокрема відремонтовано трасу Львів-Чоп через Самбір, Старий Самбір, Турку. Хто їздив тією дорогою ще три роки тому, той знає, що там було. Тому ви просто мусуєте передвиборний фейк Зєлєнского.
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не переймайся це ********** перхоть, не звертай уваги
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Напевно, що так, раз з Угорщини додому по бездоріжжю їхав! 😁 Це ж кацапське, рідне - дурні - бездоріжжя!
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Що ти мелеш?,Якраз при Новаку дороги почали будувати При сьогодняшній Зе ко буде повний стоп , Бені бабоси на бізнес потрібні, зебіли й по тих що є дорогах най катаються Кабмин уволил главу "Укртрансбезопасности" Ноняка и главу "Укравтодора" Новака - Цензор.НЕТ 9861
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недавно домой сьездил через венгрию так это просто пипец дороги несуществует от слова совсем
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в параше обитаешь,поверю. думаешь рыло за флажком спрятал?
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причом тут параша🤣🤣читай через венгрию заехал домой в Украину
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Просто у него дом - параша, поэтому он и переспросил. )
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это ж куда международные перевозки?
В Рашку конечно
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Зеля , когда всех уволишь , чем будешь заниматься ?
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Звільнить і Бєню нафіг з посади ляльковода.
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тока нє пєрєпутайтє! новака - сюда, ноняка - туда. Ілі наоборот?
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Он воно шо, а я думаю чому Голобородько не їзде на лісапеті. Виявляється, нема безпеки на дорогах яких не існує.
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Коли у нас у Львівській області звільнять порошенківця - бездару - корупціонера керівника служби автомобільних доріг Кандибора Р.В. ?! Не просто звільнять, а проведуть аудит діяльності !
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Новак сделал своё дело!
Новак может уходить! Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 9331
Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 1704
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А, т.е. к "Укртрасбезопсаности"?
Конечно, Ноняк сделал своё дело, Ноняк может уходить....
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Упетюшек санитарные потери Кабмін звільнив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка і главу "Укравтодору" Новака - Цензор.НЕТ 7468но их нужно увольнять транзитом в тюрьму!
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