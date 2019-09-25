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Все про:Мінздоров'я (963) бешкет (413) Зоряна Скалецька (17)

 Ніхто нікого не збирається виганяти. Буде оцінювання співробітників, - радник глави МОЗ Раімов про кадровий скандал у міністерстві

Новий заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук, який до цього був лікарем-хірургом в Інституті Шалімова, мав питання до певних співробітникам. Але ніхто нікого не збирається виганяти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", так радник Міністра охорони здоров'я Дмитро Раімов прокоментував пропозицію Загрійчука до кількох співробітників МОЗ написати заяву на звільнення.

"Коли він сперечається зі співрозмовниками, то це його позиція. Це суто внутрішня ситуація. Я так розумію, він на емоціях спілкувався, тому сказав про звільнення. Але він знав про аудит, вже є підписаний наказ", - зауважмв Раімов.

Він зазначив, що буде оптимізована структура міністерства, щоб продовжувати реформу.

"Є позиція МОЗ, міністерка її повідомила прем’єру і він її підтримав, що аудит буде стовідсотково. Буде оцінювання держслужбовців. Ніхто нікого не збирається виганяти. Нас здивувало, що все відбувається саме під час відсутності міністерки. Чому це не винести на внутрішнє обговорення з нею?" - додав радник очільниці МОЗ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Не дамо новеньким розвалити МОЗ", - активісти протестують під МОЗ проти кадрових рішень нового керівництва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні стало відомо, що заступник міністра охорони здоров'я Михайло Загрійчук запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій і генеральному директору Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірині Литовченко.

У зв'язку з цим 24 вересня працівники МОЗ оприлюднили відкритий лист - звернення до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, в якому заявляють, що в міністерстві майже місяць не підписуються важливі документи, зриваються закупівлі лікарських засобів і виробів для важкохворих українців, а також зриваються закупівлі вакцин, зупинено реалізацію міжнародних проєктів технічної підтримки, зокрема і за квотою Світового банку, заблоковано субвенційні платежі регіонам.

Гончарук відповів на звернення працівників МОЗ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150308
 
   
 Топ коментарі
 
Тільки не переплутайте. Зліва бюджет узурпатора бариги, а справа бубочки потужного реформатора.
На дітей з аутизмом уряд бубочки виділив аж в 5 разів меньше коштів. Бачите за сто днів подолано хворобу, а ви кажите ніче не робиться. Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 3826
Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 4666
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чего скандалить, фанатели же! Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 5078Зе дятлы есть Зе дятлы, что взять с зебилов? Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 480 Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 2058
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чего скандалить, фанатели же! Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 5078Зе дятлы есть Зе дятлы, что взять с зебилов? Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 480 Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 2058
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"Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве"

А это ни одни и те же яйка под предлогом оценки сотрудников?
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Що це за посада така «радник міністра»? Дійсно звучить як «смотрящій». Чому сам міністр не реагує?
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Це така особа, яка ні за що не відповідає.
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А нахер тему тогда бабки из моих налогов платят?
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Цікаве запитання. Думаю, тому, що так зручніше новій владі - з Вашого, а не з власного. Вони а владу йшли саме для того, щоб своїм корєшам гроші з Вашої і інших кишень простих українців платити.
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Так не хочется от кормушки . А че сиди и с умным видом выдавай креативные идеи с интернета за свои, и всех родственников и родственников друзей пристроили в директораты .
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А че ваша кодла , туда рвётся 😀,не за тем же ?
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Когда я предоставлю вам право задавать мне вопросы, тогда отвечу. Ожидайте, ваш запрос в обработке .
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Критерії оцінки не сказав. Вочевидь озвучувати критерієм лояльність до нової влади - не комільфо. Не зрозуміють. Хоча на їхньому місці я б турбувався про те, яку оцінку дадуть їм. І вже незабаром.
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Тобто до професійних медиків є питання, а до міністра, у якої і медичного диплому нема, апріорі питань немає???
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Адит - всему виной этого срача. Чего бояться - проверят, и станет ясно, кто есть ху.
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А аудит будет проводить богатырёва с бахтеевой? А юрсопровождение от портнова?
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Политика "новых лиц" такая. Вброс. Просмотр реакции. И по ситуации или гнуть своё, или "вы всё не так поняли".
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у них скорей - два шага вперед и шаг назад. Вброс, откат, еще больший вброс но еще меньший откат.
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Тільки не переплутайте. Зліва бюджет узурпатора бариги, а справа бубочки потужного реформатора.
На дітей з аутизмом уряд бубочки виділив аж в 5 разів меньше коштів. Бачите за сто днів подолано хворобу, а ви кажите ніче не робиться. Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 3826
Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 4666
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а что есть гарантия полного и целевого использования средств обозначенных в бюджете 2019 ?
я не топлю за или против. просто хочу понять причину или логику такого выделение на будущий период.
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есть сухие цифра, а за ними судьбы людей. Я не знаю, что такое муковісцидоз, но уверен те кто знают каждий день с этим просыпаются, могли вам ответить - есть ли разница, после двухкратного сокращения финансирования для их деток.
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вы так и не поняли моего поста.
я тоже не знаю этих болезней. и совершено не говорю о том что не надо их выделять финансирование на борьбу с ними или помощь больным ними.
мой вопрос был про то что возможно в 2019 было запланировано 20млн из них доходило реально 9 млн из которых деребанилось 4 млн. и по факту только 5 млн было как-то +/- задействовано в реальной программе.
можно было написать и 40 млн о пойти по тому же пути... надовыполнения, а можно реально выделить что могут и выполнить.
так что запланированные 10 млн например на след год это не -50% в запланированым в 2019 а + 50% к реально полученным в 2019.
вот такая вот математика может быть. я об этом писал.
за цифрами выложенными вами может стоят не падение, а рост.
смерть 1 человека трагедия. смерть миллионов - статистика.
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все я прекрасно понял. Вы хотите сказать, что при святом зеленском 3.6 млн это тоже, нет! Это даже БОООЛЬШЕ чем 18 млн при барыге порошенко.
Я просто не хотел вас посылать нафиг..
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причем тут святой ? причем тут барыга ?
вы вообще в каком мире ?
в принципе ваш подход понятен.
особенно в последней фразе.
вы в своем мирке, где ваша жизнь зависит от 1 человека царька....
мне вас просто жаль. удачи.
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Хорошо, я дурак, а ты вумный и 3.6 млн грн при зеленском это больше чем 18 млн при порохе.
Довольны?
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Они заменили все это на универсальное лекарство "х.. в сраку"
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Леся Литвинова з Оксаною Сухоруковою.
21 год ·

Я пошла туда из голого любопытства. До вчерашнего дня я так и не успела толком познакомиться ни с кем из нового руководства МОЗ. Семиволоса знаю поверхностно. На уровне « Мы тут такую клинику сделали! Обязательно зайди посмотреть». Сорри. Не дошла. С новым министром пересекалась на рабочих группах. Условно понимаю уровень коммуникаций и претензий, но не более. Из советников близко знаю только Гука и искренне не понимаю что он там делает. А вот Загрийчук стал для меня отдельным открытием.
Вчера в комитетах проходила встреча по вопросам онкологии и общенациональной стратегии, на которую меня с какого-то перепугу пригласили. Я всегда говорила, что меня нельзя звать на такие мероприятия. Нет, я не понимаю почему стратегию мы примем когда-нибудь потом, а бюджет надо подать через две недели. Нет, мне непонятно как можно закладывать что-то в бюджет и при этом не иметь четкой позиции по автономизации больниц, а соответственно - об источниках финансирования. Нет, я не понимаю почему кого звать, а кого не звать из НИРа - это вопрос первоочередной важности, а кого пригласить с уровня первички и паллиатива - даже не стоит на повестке дня. Нет, я не вижу где в этой истории пациент, зато опять слышу про зарплаты врачей в 4 000. Нет, я не считаю, что создать группу в фейсбуке - это именно то, с чего надо начать. И нет, я не верю в то, что кроме академиков никто не может стратегию разработать.
Короче, зам министра меня не впечатлил. Но и наезжать особо при первой встрече было как-то неловко. Мало ли. Озадачили человека задачей. А он не вник, но побежал исполнять. Потому что сроки-то горят. Результат надо красивый и быстрый. Иначе будешь как «папередники» - никому ж не объяснишь, что с кандачка да на коленке такое не делается. Народу-то надо в красивой обертке и прямо сегодня. Ура, там. Мы их сделали. И все такое.
Но когда после встречи узнала, что в Министерстве сегодня еще одно внутреннее событие - не смогла удержаться и не поехать посмотреть на него в других декорациях.
Собственно, началось все еще утром. Совершенно прогнозировано Оксане Сухоруковой предложили уволиться. Новая метла - это понятно. Она всегда сначала метет, а потом думает кем заменить-то. Но не менее прогнозировано практически весь директорат медуслуги решил, что им тоже теперь тут делать нечего. Что тоже вполне понятно - люди шли работать. На вполне понятные участки работы и доверяя друг другу. Смысла оставаться там, где правила игры не озвучены - мало. Хотя, можно хотя бы попытаться понять эти новые правила. Именно этому и должна была быть посвящена встреча зама с коллективом. Объяснить что происходит и попросить не расходиться.
Встреча была веселой. В прямом смысле слова. Михаил Степанович несколько раз срывал бурные овации вперемешку с искренним смехом. Потому что диалог на двух разных языках - это беспроигрышный вариант для любого скетча.
- А что касается децентрализации - МОЗ должен нести полную ответственность за все, что происходит в стране. ( зам)
- Вы пытаетесь возложить на Министерство не свойственные ему функции ( коллектив)
- Несвойственные функции - это понятие субъективное. В этом и есть разница наших взглядов. Вы считаете, что это объективно, а я - что субъективно. ( зам )
- Это не мы считаем. А закон Украины. ( коллектив )
- Я вас собрал не для этого. ( зам )
Да понятно, что не для этого. Что б на равных говорить о законодательстве, надо для начала в него вчитаться. И тогда станет понятно, что не каждая хотелка возможна. И должность - не индульгенция. А подчиненные - не крепостные. Ну да ладно…
Добрую половину времени Михаил Степанович пытался убедить директорат медуслуг и заглянувший на огонек директорат стратегического планирования, что они ценят каждого и слышат каждого. И не хотели бы терять никого. Особенно трогательны при этом были попытки вспомнить кого как зовут, кто чем занимается, а с некоторыми и знакомиться по дороге. Ну и робкие вкрапленя решения рабочих моментов, раз уж тут собрались, были тоже чудесными.
Например, о том, что Волыни заблокировали закупку скорых, зам министра «узнал» прямо на встрече. И был очень удивлен. Хотя с представителями Волыни встречался. Запяматовал просто.
Или о ситуации с орфанниками, которым на треть урезали финансирование. Тут хоть хватило мужества сказать что - да, тут дали маху. И что-то придется решать. Но все равно - лечение 50-ти людей за огромные деньги с сомнительным результатом - это не то, чего ему бы хотелось. И скорее всего гемофилию они оставят. А другие - ну… будем персматривать. А тут еще, оказывается, есть орфанная онкология. А он и не знал. И боится, что их «впарят» в количестве 13 нозологий.
А тут еще автономизация. И вот тут - надо очень осторожно. Нет. Реформу никто не отменяет. Но с вторичкой надо подождать. Вон несколько крупных Институтов не готовы к автономизации. Институт, Сердца, например. НИР, например. Они считали стоимость медуслуги и боятся, что не смогут выжить.
Ну, тут-то тоже понятно. Разве заложишь в расчеты то, что валит черным налом через карманы и благотворительные взносы. Так и до разорения недалеко. А открыто показать доходы - это ж совсем идиотом надо быть. Вот и непонятно что делать - писать реальные цифры стоимости, или то, что хочется. Если то, что хочется - тогда возникнет еще и вопрос конкуренции. Одна моя знакомая недавно искала где прооперировать грыжу на позвоночнике. И я с большим удивлением узнала, что стоимость операции копейка в копейку одинаковы в НИИ Нейрохирургии и в «Добробуте». Разница только в комфорте, отношении к пациенту и количестве дополнительных плюшек. Думаю, не надо говорить что было выбрано в итоге. Смогут ли уважаемые институты выдержать конкуренцию в таких условиях? Нет. Ну, и что б два раза не вставать - я в этой истории так и не поняла, почему при одинаковой цене у «Добробута» нет криков про то, что государство их недофинансирует. Но это - отдельная история.
Единственное, чего так и не смог объяснить зам министра коллективу - за что ж он хочет уволить руководителя директората. Рассказ о непреодолимых противоречиях никого не убедил. Потому что примера противоречий он так привести и не смог. Сторговались на том, что «мне не надо, что б кто-то имел собственное мнение». Впрочем, в итоге он сообщил, что это вообще не его уровень компетенции. Вот министр вернется - она решит. Нет, она не в курсе. Это его личная инициатива. А что - он художник, он так видит…
По итогам всего этого разговора у меня осталось только одно впечатление - не знаю как вся новая команда, но Загрийчук точно меньше озабочен результатом. Чем выстраиванием вертикали власти. Личная это позиция, или генеральная линия правящей партии - история умалчивает.
И еще - я не стала бы все это вываливать. Мне показалось, что Михаил Степанович изо всех сил старался убедить людей остаться. Вот прямо сильно старался. И сильно убеждал насколько они важны министерству. Может я и правда слегка пристрастна. Но спустя несколько часов после встречи, начали выходить статьи в интернет-изданиях с громкими заголовками: «Сотрудники задумали демарш, поскольку они планировали уволиться в качестве "репрессии нового министра", а не уйти из-за неэффективности, однако их планы сорвали.» , «У МОЗ починають масштабний аудит. Керівники підрозділів мають намір звільнитися, щоб уникнути перевірок» и далее по тексту.
Я ненавижу ложь. На уровне органики. И новая команда может сколько угодно ваять ошибок - их не делает только тот, кто не делает ничего. По своим счетам все расплатятся рано или поздно. Но начинать работу с вранья - это не лучшее, что можно придумать. Проводите зачистки и парализуете работу - имейте смелость сказать об этом вслух. Впрочем, для этого надо иметь железные яйца. У Сухоруковой они есть. Догадываюсь, что это и есть « непреодолимые противоречия».
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гендиректора могли сделать встречное предложение
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уже и уволить нельзя 🤣🤣нанял 20 типа активистов они там поскакали покричали и всё работай себе хоть до пенсии
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Звичайно, що слова і діла у нової влади зовсім різні.
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"Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников", в результате которого останутся только кошерные и халяльные сотрудники! Никто никого не собирается выгонять. Будет оценивание сотрудников, - советник главы МОЗ Раимов о кадровом скандале в министерстве - Цензор.НЕТ 7355
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Источник: mc.today
Раимов Дмитрий Юрьевич (укр. Раімов Дмитро Юрійович) - украинский бизнесмен, политтехнолог и журналист. 2 августа 2019 года был назначен советником Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой. Знак зодиака - Скорпион.
Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Основатель Свободной школы журналистики и агенства кризисных коммуникаций "НЕТ". Биография Дмитрия Раимов
Раимов Дмитрий Юрьевич родился 1 ноября 1989 года в городе Киев, Украина. Среднее образование получал в Киевской школе №227. Учился в классе с экономическим уклоном. В 2007 году окончил школу и поступил на факультет философии в КНУ им. Т. Г. Шевченко.
В одном из интервью Дмитрий Раимов говорил, что хотел учится в "красном корпусе", но денег для учебы на юридическом факультете у него не было. Во время изучения политологии (период с 2007 по 2013 год) Раимов основал проект "Свободная. Образовательная платформа". Он работает до сих пор и предоставляет услуги по обучению. Данный проект принес политтехнологу первые большие, на тот момент, деньги - 10 000 долларов.
После этого Раимов начал карьеру политтехнолога. В 2010 году он занимался организацией предвыборной гонки для одного из украинских олигархов (входит в ТОП 20 Форбс). Предоплата за выполнение работы составила 56 000 долларов. Задача заключалась в очернении конкурента в регионе.
В 2015 году акценты работы Дмитрия сместились с политики на коммерцию. Их профиль: очернение конкурентов заказчика.
В декабре 2016 года Дмитрий стал основателем школы копирайтинга "Рыба". Также в этом месяце было основано агенство кризисных коммуникаций "НЕТ".
В 2017 году Дмитрий Раимов организовал рекламную кампанию заведения "Киевская перепичка", которая была очень скандальной. К конце этого года команда политтехнолога ушла от "черного PR" и начала защищать бизнес.
21 апреля 2019 года основал и возглавил исследовательское и консалтинговое агенство Rating Analytics. Результатами работы данного агенства он делился во время эфиров на телеканале НАШ.
2 августа 2019 года Раимов Дмитрий Юрьевич был назначен советником Министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой.
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Все эти заверения имееют одну цель!!!! Снять напряженность!!!! А потом сделать свое грязное дело!!!! Бабло от мед мафии и фарм мафии нужно отрабатывать!!!!! Не верьте ни одному слову!!!! Это банда времен Богатыревой!!!
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А це той Раїмов який топить за Богатирьовою, один із її сподвижників. Рішала Раїмов від команди ЗЕ без відповідної освіти і досвіду. Ой вибачаюсь досвід є рішали, це так політтехнологи називаються. Клас, реформа в МОЗ буде на вищому рівні міністр - юрист, радник рішала політтехнолог... . МОЗ до деребану готовий.
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Зря! Всю челядь вышиватной бахини следует за бахиней отправить ... сторонников своих лечить
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Вычистить надо всех, иначе дух уляны будет негласно править бал в МОЗ и далее. Набрать не бывших грантоедов и ставленников фармафии, а авторитетных в медицинской среде специалистов с опытом практической работы в своем напрвлении.
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