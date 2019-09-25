 "Застосуємо досвід Словаччини", - МЗС України запропонував Угорщині рецепт поліпшення відносин

Про це заступник директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Анатолій Соловей сказав у ході міжнародної дискусії "Україна-Угорщина: на шляху до розуміння", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми пропонуємо нашим угорським друзям застосувати ту модель, яка вже мала місце і яка виявилася успішною. Я маю на увазі досвід урегулювання угорсько-словацької, дуже подібної, проблеми", - заявив Соловей.
Він зазначив, що "у 2010 році Угорщина здійснила певні зміни у своєму законодавстві щодо громадянства, а у відповідь на це Словаччина ввела систему штрафів і далі почалися відповідні ускладнення".
"Але цей період завершився після того, як обидва прем'єри - угорський і словацький - провели конструктивну зустріч, домовилися перевести комунікацію у інше русло і зосередитися на вирішенні конкретних практичних питань економічного характеру і розвитку транскордонних регіонів, і гострота проблеми після цього була знята", - додав Соловей.
"Я так сподіваюся, що угорські партнери прислухаються до нашої думки і підуть нам назустріч", - заявив дипломат.
"Позиція України є дуже проста і зрозуміла: знання української мови - це ключова передумова реалізації конституційних прав наших громадян", - підкреслив він.
Як повідомлялося, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.
Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
причем я бы еще и экзамен ввел. если через 3 года совершеннолетний гражданин страны не розуміє мову, тогда паспорт может поменять на венгерский и жить в удобном и понятном для него месте. а землю и дом тут выкупит государство и продаст потом гражданам Украины
https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova
Крымская Татарочка Украинская
6 ч. назад
Не хочу розводити паніку. Але!
Констатую факт, що зараз окупанти в Криму вичищають канал, вже тиждень спалюють камиш в каналі.
За словами місцевої так званої влади вони готуються до подачі води в Крим на весні.
Коломойский такой -- со всеми, мир--дружба-кукуруза будет. ... чиста Хрущёв, который не еврей и Сталинград отстоял! *)