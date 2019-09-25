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 Політика України
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Все про:Угорщина (493) МЗС (1893) нацменшини (115)

 "Застосуємо досвід Словаччини", - МЗС України запропонував Угорщині рецепт поліпшення відносин

Україна пропонує Угорщині застосувати досвід врегулювання угорсько-словацьких транскордонних проблем для поліпшення двосторонніх відносин між країнами.

Про це заступник директора другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Анатолій Соловей сказав у ході міжнародної дискусії "Україна-Угорщина: на шляху до розуміння", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми пропонуємо нашим угорським друзям застосувати ту модель, яка вже мала місце і яка виявилася успішною. Я маю на увазі досвід урегулювання угорсько-словацької, дуже подібної, проблеми", - заявив Соловей.

Він зазначив, що "у 2010 році Угорщина здійснила певні зміни у своєму законодавстві щодо громадянства, а у відповідь на це Словаччина ввела систему штрафів і далі почалися відповідні ускладнення".

"Але цей період завершився після того, як обидва прем'єри - угорський і словацький - провели конструктивну зустріч, домовилися перевести комунікацію у інше русло і зосередитися на вирішенні конкретних практичних питань економічного характеру і розвитку транскордонних регіонів, і гострота проблеми після цього була знята", - додав Соловей.

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"Я так сподіваюся, що угорські партнери прислухаються до нашої думки і підуть нам назустріч", - заявив дипломат.

"Позиція України є дуже проста і зрозуміла: знання української мови - це ключова передумова реалізації конституційних прав наших громадян", - підкреслив він.

Як повідомлялося, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3150306
 
   
 Топ коментарі
 
Согласен. Нужно как в Польше. Хочеш гражданство или пмж, госеэкзамен на В1. Не здал, только временный вид получай. Верно?
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только государственный язык в образовании !
причем я бы еще и экзамен ввел. если через 3 года совершеннолетний гражданин страны не розуміє мову, тогда паспорт может поменять на венгерский и жить в удобном и понятном для него месте. а землю и дом тут выкупит государство и продаст потом гражданам Украины
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А нахрена с ними улучшать отношения?! Их тупо посылать надо!
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А нахрена с ними улучшать отношения?! Их тупо посылать надо!
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Всё, что делали мародёры, они делали и делают тупо. Их время кончилост, поэтому теперь надо делать по-умному.
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Согласен. Нужно как в Польше. Хочеш гражданство или пмж, госеэкзамен на В1. Не здал, только временный вид получай. Верно?
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ничё что всё закарпатье там работает?🤣🤣
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"ничё", Закарпаття з малої літери "Застосуємо досвід Словаччини", - МЗС України запропонував Угорщині рецепт поліпшення відносин - Цензор.НЕТ 4053 Ти хоч раз був на Закарпатті та в Угорщині?
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только государственный язык в образовании !
причем я бы еще и экзамен ввел. если через 3 года совершеннолетний гражданин страны не розуміє мову, тогда паспорт может поменять на венгерский и жить в удобном и понятном для него месте. а землю и дом тут выкупит государство и продаст потом гражданам Украины
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Зеленский собирается подавать воду в оккупированный Крым

https://atr.ua/news/191415-okkupanty-gotovatsa-k-vosstanovleniu-podaci-vody-v-krym-arifova

Крымская Татарочка Украинская
6 ч. назад
Не хочу розводити паніку. Але!
Констатую факт, що зараз окупанти в Криму вичищають канал, вже тиждень спалюють камиш в каналі.
За словами місцевої так званої влади вони готуються до подачі води в Крим на весні.
"Применим опыт Словакии", - МИД Украины предложил Венгрии рецепт улучшения отношений - Цензор.НЕТ 7187
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Ничего вы не понимаете, это "Формула Воды", все под контролем у наших математиков.
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Али, если Трамп переизберётся -- и бабло от него получите, и воду в Крым дадите!
Коломойский такой -- со всеми, мир--дружба-кукуруза будет. ... чиста Хрущёв, который не еврей и Сталинград отстоял! *)
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З водою буде проблема, бо якщо дадуть, то через деякий час все рівно припинять "Застосуємо досвід Словаччини", - МЗС України запропонував Угорщині рецепт поліпшення відносин - Цензор.НЕТ 4066
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Не уверен. ...теперь уже не уверен. Если бабло, МВФ и параша совместно насыпят... ...ещё лет с 30, будет всё спокойненько, как на кладбище...
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Бабло все не вирішить. Води там мало.
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Если кацапы уже готовятся к подаче воды -- им хватит.
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Да и не в воде дело! Зрим в корень: Коломойский злой, обиженный и ему из Украины деваться больше некуда. Поэтому он всех помирит... ...пока Зеля ещё управляемый. Но того ж занаполеонит полюбэ -- уже Культ Личности куётся. ...а оно Лене надо? -- он же умный человек и пароход...*)
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новый рецепт это всегда хорошо. например в походе обычно однажды нет помидор. но если тупо добавить вместо них, или кетчупа, или пасты, бруснику или клюкву, то потом томаты и их производные и дальше выпадают из рецепта )) главное - выйти из парадигмы. там потом рядом скоко всего интересного )) так и тут.
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Венгрия и Словакия страны ЕС и НАТО и то по этому поводу конфликты. Как только нас примут в ЕС и НАТО ( или хоть в одну из этих организаций), мы тут же последуем примеру Словакии Клянемся, "зуб даю".
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Примените опыт Украины . Пять с половиной лет длится война ."Опыт Словакии" ? У нас есть свой опыт . Новый МИД Украины был в окопах ? Зеля , тебя выбрали . Я тебя не выбирал . Научись любить Украину .
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Так нельзя. Только по заветам порохла, сраться со всеми и везде, только так жизнь наладится.
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Я не хочу с тобой спорить , но мы уже полгода живём по заветам зели .
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А еще хорошо бы вспомнить как во время Второй мировой мадьяры - союзники Гитлера, вели себя на территории Украины. Даже у немцев волосы дыбом вставали от их звериной жестокости по отношению к пленным и оставшимся на оккупированной территории украинцам. Соберите документы и - в Гаагу. Иск на десяток миллиардов долларов опять же. Пусть поссутся в штаны, а то оборзели в конец недоделки тюркские..
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у нас одна проблема, венгры хреново раздают свои паспорта украинцам, хотят венгерские корни, венгерский язык, и баблишко...
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